Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смертельный сувенир из отпуска: туристы привозят домой экзотические болезни, не подозревая об этом
Экс-ведущий Битвы экстрасенсов о детях в шоу: это высший пилотаж мракобесия
Избиение матери и гибель собак: раскрыта тёмная сторона актёра из Полицейского с Рублёвки
Будапештская стратегия: как Венгрия планирует обойти ЕС в экономической гонке
Ловушка своими руками: как превратить мусор в оружие против шершней
Мозг как предсказатель: раскрываем тайны воображения через простые образы
Забытые уголки Киото: как найти тишину в древней столице Японии
Волосы как шелк, кожа как у младенца: турецкие актрисы поделились главным секретом красоты
Шокирующее признание Елены Товстик: измены и звонки от любовницы мужа

Опрыскивание под луной: тайный ритуал виноградарей, который спасает лозу

2:17
Садоводство

Выбор времени для обработки виноградника может сыграть решающую роль в его здоровье и урожайности. Ошибка всего в пару часов способна свести результат к нулю.

Виноград
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Виноград

Лучшие условия для обработки

Опытные виноградари уверены: идеален сухой, облачный и безветренный день. Важно заранее изучить прогноз — внезапный дождь смоет препарат. Особенно это критично для системных средств: они должны впитаться в растение в течение первых 2-3 часов. После этого осадки уже не страшны.

Если используется контактный препарат, а дождь пошёл сразу после обработки, процедуру придётся повторить на следующий день. Жара тоже враг: при слишком быстром высыхании состав теряет эффективность.

Оптимальное время суток

  • Утро — только после того, как сойдёт роса. Капли на листьях снижают концентрацию раствора.
  • Вечер — ближе к закату, когда температура падает до комфортных +20 °C.
  • Некоторые виноградари предпочитают ночное опрыскивание: прохлада, звёзды и мягкий режим действия препарата (+15…+18 °C).

Частые ошибки новичков

  • пренебрежение средствами индивидуальной защиты;
  • использование неподходящих препаратов;
  • превышение или занижение дозировки;
  • применение одного и того же средства на всех этапах развития лозы (патогены быстро привыкают);
  • игнорирование сроков обработки и сроков годности препаратов.

Важные правила

  • Никогда не опрыскивать во время цветения химическими препаратами.
  • Допустимы лишь органические составы.
  • Менять препараты, чередуя разные механизмы действия.
  • Работать только в спокойную, сухую погоду.
  • Использовать перчатки, очки и маску.
  • Завершить все обработки за 20-30 дней до сбора урожая.

Кроме химии, есть и биопрепараты — на основе вирусов, грибов или бактерий. Они особенно ценны в органическом виноградарстве. Не стоит забывать и об агротехнических мерах: правильная обрезка, удаление больных листьев и хорошая вентиляция — это база защиты виноградника.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Наука и техника
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса Аудио 
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Садоводство, цветоводство
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Стареть или крепнуть: вот как сделать силовые тренировки после 40 страховкой от слабости
Новости спорта
Стареть или крепнуть: вот как сделать силовые тренировки после 40 страховкой от слабости Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Последние материалы
Волосы как шелк, кожа как у младенца: турецкие актрисы поделились главным секретом красоты
Шокирующее признание Елены Товстик: измены и звонки от любовницы мужа
С виду элегантны, внутри — звери: эти немецкие люксовые авто жмут в кресло
Вы всё делали не так: салат из печени трески, который хочется готовить каждый день
Опрыскивание под луной: тайный ритуал виноградарей, который спасает лозу
Не возраст, а сахар рисует морщины на лице: продукты, которые крадут молодость быстрее времени
Вот как россияне видят успешную карьеру: 46% заявили, что диплом вуза не нужен
Газон зовёт на помощь: чем его накормить перед зимой
Бородина против мифов: телеведущая раскрыла правду о запахах Нью-Йорка
Главная опасность в общественных туалетах – не сиденье, а вот что
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.