Опрыскивание под луной: тайный ритуал виноградарей, который спасает лозу

Выбор времени для обработки виноградника может сыграть решающую роль в его здоровье и урожайности. Ошибка всего в пару часов способна свести результат к нулю.

Лучшие условия для обработки

Опытные виноградари уверены: идеален сухой, облачный и безветренный день. Важно заранее изучить прогноз — внезапный дождь смоет препарат. Особенно это критично для системных средств: они должны впитаться в растение в течение первых 2-3 часов. После этого осадки уже не страшны.

Если используется контактный препарат, а дождь пошёл сразу после обработки, процедуру придётся повторить на следующий день. Жара тоже враг: при слишком быстром высыхании состав теряет эффективность.

Оптимальное время суток

Утро — только после того, как сойдёт роса. Капли на листьях снижают концентрацию раствора.

Вечер — ближе к закату, когда температура падает до комфортных +20 °C.

Некоторые виноградари предпочитают ночное опрыскивание: прохлада, звёзды и мягкий режим действия препарата (+15…+18 °C).

Частые ошибки новичков

пренебрежение средствами индивидуальной защиты;

использование неподходящих препаратов;

превышение или занижение дозировки;

применение одного и того же средства на всех этапах развития лозы (патогены быстро привыкают);

игнорирование сроков обработки и сроков годности препаратов.

Важные правила

Никогда не опрыскивать во время цветения химическими препаратами.

Допустимы лишь органические составы.

Менять препараты, чередуя разные механизмы действия.

Работать только в спокойную, сухую погоду.

Использовать перчатки, очки и маску.

Завершить все обработки за 20-30 дней до сбора урожая.

Кроме химии, есть и биопрепараты — на основе вирусов, грибов или бактерий. Они особенно ценны в органическом виноградарстве. Не стоит забывать и об агротехнических мерах: правильная обрезка, удаление больных листьев и хорошая вентиляция — это база защиты виноградника.

