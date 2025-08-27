Опрыскивание под луной: тайный ритуал виноградарей, который спасает лозу

Выбор времени для обработки виноградника может сыграть решающую роль в его здоровье и урожайности. Ошибка всего в пару часов способна свести результат к нулю.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Виноград
Лучшие условия для обработки
Опытные виноградари уверены: идеален сухой, облачный и безветренный день. Важно заранее изучить прогноз — внезапный дождь смоет препарат. Особенно это критично для системных средств: они должны впитаться в растение в течение первых 2-3 часов. После этого осадки уже не страшны.
Если используется контактный препарат, а дождь пошёл сразу после обработки, процедуру придётся повторить на следующий день. Жара тоже враг: при слишком быстром высыхании состав теряет эффективность.
Оптимальное время суток
Утро — только после того, как сойдёт роса. Капли на листьях снижают концентрацию раствора.
Вечер — ближе к закату, когда температура падает до комфортных +20 °C.
Некоторые виноградари предпочитают ночное опрыскивание: прохлада, звёзды и мягкий режим действия препарата (+15…+18 °C).
Частые ошибки новичков
пренебрежение средствами индивидуальной защиты;
использование неподходящих препаратов;
превышение или занижение дозировки;
применение одного и того же средства на всех этапах развития лозы (патогены быстро привыкают);
игнорирование сроков обработки и сроков годности препаратов.
Важные правила
Никогда не опрыскивать во время цветения химическими препаратами.
Допустимы лишь органические составы.
Менять препараты, чередуя разные механизмы действия.
Работать только в спокойную, сухую погоду.
Использовать перчатки, очки и маску.
Завершить все обработки за 20-30 дней до сбора урожая.
Кроме химии, есть и биопрепараты — на основе вирусов, грибов или бактерий. Они особенно ценны в органическом виноградарстве. Не стоит забывать и об агротехнических мерах: правильная обрезка, удаление больных листьев и хорошая вентиляция — это база защиты виноградника.