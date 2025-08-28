Весеннее цветение тюльпанов решается осенью: как выбрать луковицы без ошибок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:29
Садоводство

Весенние тюльпаны радуют глаз только в том случае, если осенью были правильно выбраны луковицы. Даже идеальная посадка не спасёт ситуацию, если посадочный материал окажется слабым или больным.

Тюльпаны
Фото: Own work by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тюльпаны

Ошибка №1. Мелкие и пустые луковицы

Самая частая промашка — покупка слишком маленьких или подозрительно лёгких луковиц. В них просто нет нужного запаса питательных веществ для сильного цветоноса и крупного бутона.

Совет: выбирайте упругие, плотные луковицы, которые ощущаются тяжёлыми для своего размера.

Ошибка №2. Игнор состояния покровных чешуй

Внешняя оболочка должна быть целой, сухой и чистой. Трещины, потемнения или гниль — тревожный знак.

Совет: осматривайте луковицы при хорошем свете. Ровный цвет и гладкая поверхность — гарантия здоровья.

Ошибка №3. Повреждённое донце

Именно отсюда вырастают корни. Донце должно быть сухим, плотным, без мягких мест и плесени. Наличие небольших зачатков корней допустимо, но они не должны быть проросшими.

Ошибка №4. Луковица с ростком

Если из луковицы уже "выстрелил" росток, то все силы ушли на преждевременный рост. Такой экземпляр вряд ли порадует обильным цветением.

Ошибка №5. Слепая погоня за "гигантами"

Иногда самые крупные луковицы "экстра"-размера уже старые и отработанные. Их потенциал к цветению снижен.

Ошибка №6. Запах и вредители

Резкий неприятный запах — первый признак гниения. Ещё одна опасность — луковый клещ. О его присутствии говорит бурый порошок между чешуями или ходы в донце.

Когда и где покупать

Лучшее время — конец лета — начало осени, период естественной выкопки. Весенние продажи — ловушка: такие луковицы уже не пригодны для осенней посадки.
Покупать стоит только у проверенных продавцов, где луковицы хранятся правильно.

Подготовка и хранение

  • Перед посадкой обязательно обработайте луковицы фунгицидом.

  • До момента высадки храните их в прохладном, сухом и проветриваемом месте.

  • Избегайте высокой влажности и тепла — это вызывает болезни и ранний рост.

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
