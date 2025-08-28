Весеннее цветение тюльпанов решается осенью: как выбрать луковицы без ошибок

Весенние тюльпаны радуют глаз только в том случае, если осенью были правильно выбраны луковицы. Даже идеальная посадка не спасёт ситуацию, если посадочный материал окажется слабым или больным.
Самая частая промашка — покупка слишком маленьких или подозрительно лёгких луковиц. В них просто нет нужного запаса питательных веществ для сильного цветоноса и крупного бутона.
Совет: выбирайте упругие, плотные луковицы, которые ощущаются тяжёлыми для своего размера.
Внешняя оболочка должна быть целой, сухой и чистой. Трещины, потемнения или гниль — тревожный знак.
Совет: осматривайте луковицы при хорошем свете. Ровный цвет и гладкая поверхность — гарантия здоровья.
Именно отсюда вырастают корни. Донце должно быть сухим, плотным, без мягких мест и плесени. Наличие небольших зачатков корней допустимо, но они не должны быть проросшими.
Если из луковицы уже "выстрелил" росток, то все силы ушли на преждевременный рост. Такой экземпляр вряд ли порадует обильным цветением.
Иногда самые крупные луковицы "экстра"-размера уже старые и отработанные. Их потенциал к цветению снижен.
Резкий неприятный запах — первый признак гниения. Ещё одна опасность — луковый клещ. О его присутствии говорит бурый порошок между чешуями или ходы в донце.
Лучшее время — конец лета — начало осени, период естественной выкопки. Весенние продажи — ловушка: такие луковицы уже не пригодны для осенней посадки.
Покупать стоит только у проверенных продавцов, где луковицы хранятся правильно.
Перед посадкой обязательно обработайте луковицы фунгицидом.
До момента высадки храните их в прохладном, сухом и проветриваемом месте.
Избегайте высокой влажности и тепла — это вызывает болезни и ранний рост.
Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.
