Газон зовёт на помощь: чем его накормить перед зимой

До конца лета всего несколько дней, а это значит, что садоводам пора заняться подготовкой участка к осени и будущей зиме. Именно сейчас можно заложить основу для богатого урожая следующего года и сохранить здоровье растений.
Газонные травы находятся в стрессовых условиях, ведь их регулярно подкашивают. Поэтому сухую траву лучше убрать и перенести на грядки, а сам газон подпитать минеральными удобрениями. Особенно полезны фосфорно-калийные смеси, которые помогают растениям пережить зиму. Самые доступные варианты — древесная зола, суперфосфат и доломитовая мука.
Чтобы защитить грядки, их стоит прикрыть мульчирующим материалом. Проще всего использовать опавшие листья. Однако листья с яблонь и груш, поражённых вредителями или болезнями, лучше не оставлять на поверхности, а закапывать, чтобы не распространять инфекции.
Отличная альтернатива мульче — посев сидератов, или зелёных удобрений. Они быстро набирают высоту (15-25 см), после чего их закапывают прямо в почву. Разлагаясь, сидераты обогащают землю питательными веществами и восстанавливают её структуру.
К таким растениям относятся:
Они насыщают почву азотом и препятствуют развитию вредных микроорганизмов.
Есть культуры, которые не только удобряют, но и украшают участок. Однолетний люпин и фацелия активно обогащают землю азотом. Фацелия к тому же отличается красивым цветением и может стать украшением огорода, прежде чем будет заделана в почву.
Таким образом, конец августа — это не время отдыха, а важный этап в работе садовода. Несколько простых шагов помогут защитить почву, подготовить растения к зиме и обеспечить урожай на следующий сезон, сообщает "Радио 1".
