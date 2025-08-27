Газон зовёт на помощь: чем его накормить перед зимой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:12
Садоводство

До конца лета всего несколько дней, а это значит, что садоводам пора заняться подготовкой участка к осени и будущей зиме. Именно сейчас можно заложить основу для богатого урожая следующего года и сохранить здоровье растений.

Зелёный оазис у дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зелёный оазис у дома

Газон требует особого внимания

Газонные травы находятся в стрессовых условиях, ведь их регулярно подкашивают. Поэтому сухую траву лучше убрать и перенести на грядки, а сам газон подпитать минеральными удобрениями. Особенно полезны фосфорно-калийные смеси, которые помогают растениям пережить зиму. Самые доступные варианты — древесная зола, суперфосфат и доломитовая мука.

Мульчирование и листья

Чтобы защитить грядки, их стоит прикрыть мульчирующим материалом. Проще всего использовать опавшие листья. Однако листья с яблонь и груш, поражённых вредителями или болезнями, лучше не оставлять на поверхности, а закапывать, чтобы не распространять инфекции.

Зеленые удобрения

Отличная альтернатива мульче — посев сидератов, или зелёных удобрений. Они быстро набирают высоту (15-25 см), после чего их закапывают прямо в почву. Разлагаясь, сидераты обогащают землю питательными веществами и восстанавливают её структуру.

К таким растениям относятся:

  • горчица,
  • гречиха,
  • рожь,
  • пшеница,
  • ячмень.

Они насыщают почву азотом и препятствуют развитию вредных микроорганизмов.

Особые помощники

Есть культуры, которые не только удобряют, но и украшают участок. Однолетний люпин и фацелия активно обогащают землю азотом. Фацелия к тому же отличается красивым цветением и может стать украшением огорода, прежде чем будет заделана в почву.

Таким образом, конец августа — это не время отдыха, а важный этап в работе садовода. Несколько простых шагов помогут защитить почву, подготовить растения к зиме и обеспечить урожай на следующий сезон, сообщает "Радио 1".

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
