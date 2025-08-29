Таблетка, от которой орхидея зацветает без остановки: августовский секрет цветоводов

Август — время, когда орхидея особенно чувствительна к уходу. Правильная подкормка в этот момент может буквально "взорвать" её рост и запустить активное цветение даже у слабых растений.
Для приготовления стимулятора потребуется:
⅓ таблетки никотиновой кислоты на 1 литр отстоянной воды;
1 измельчённая таблетка глицина.
Раствор тщательно перемешивают и используют для подкормки.
Лучший способ — погружение горшка в раствор на 30 минут. Такой метод позволяет корням полноценно впитать питательные вещества.
Никотиновая кислота активизирует обменные процессы и запускает формирование цветоносов.
Глицин укрепляет корневую систему, повышает устойчивость растения и помогает быстрее восстанавливаться.
В тандеме они создают идеальную питательную среду, которая пробуждает даже уставшие орхидеи.
появление новых цветоносов "как грибы после дождя";
образование бутонов в большом количестве;
пролонгированный эффект — цветение может продолжаться почти круглый год.
Даже ослабленные экземпляры после такой августовской процедуры быстро приходят в форму и начинают радовать пышными стрелками.
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.
