Таблетка, от которой орхидея зацветает без остановки: августовский секрет цветоводов

1:20
Садоводство

Август — время, когда орхидея особенно чувствительна к уходу. Правильная подкормка в этот момент может буквально "взорвать" её рост и запустить активное цветение даже у слабых растений.

Орхидея
Фото: commons.wikimedia.org by Rod Divilbiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Орхидея

Секретный состав

Для приготовления стимулятора потребуется:

  • ⅓ таблетки никотиновой кислоты на 1 литр отстоянной воды;

  • 1 измельчённая таблетка глицина.

Раствор тщательно перемешивают и используют для подкормки.

Как применять

Лучший способ — погружение горшка в раствор на 30 минут. Такой метод позволяет корням полноценно впитать питательные вещества.

Почему это работает

  • Никотиновая кислота активизирует обменные процессы и запускает формирование цветоносов.

  • Глицин укрепляет корневую систему, повышает устойчивость растения и помогает быстрее восстанавливаться.

В тандеме они создают идеальную питательную среду, которая пробуждает даже уставшие орхидеи.

Результат

  • появление новых цветоносов "как грибы после дождя";

  • образование бутонов в большом количестве;

  • пролонгированный эффект — цветение может продолжаться почти круглый год.

Даже ослабленные экземпляры после такой августовской процедуры быстро приходят в форму и начинают радовать пышными стрелками.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
