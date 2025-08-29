Таблетка, от которой орхидея зацветает без остановки: августовский секрет цветоводов

Август — время, когда орхидея особенно чувствительна к уходу. Правильная подкормка в этот момент может буквально "взорвать" её рост и запустить активное цветение даже у слабых растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Rod Divilbiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Орхидея

Секретный состав

Для приготовления стимулятора потребуется:

⅓ таблетки никотиновой кислоты на 1 литр отстоянной воды;

1 измельчённая таблетка глицина.

Раствор тщательно перемешивают и используют для подкормки.

Как применять

Лучший способ — погружение горшка в раствор на 30 минут. Такой метод позволяет корням полноценно впитать питательные вещества.

Почему это работает

Никотиновая кислота активизирует обменные процессы и запускает формирование цветоносов.

Глицин укрепляет корневую систему, повышает устойчивость растения и помогает быстрее восстанавливаться.

В тандеме они создают идеальную питательную среду, которая пробуждает даже уставшие орхидеи.

Результат

появление новых цветоносов "как грибы после дождя";

образование бутонов в большом количестве;

пролонгированный эффект — цветение может продолжаться почти круглый год.

Даже ослабленные экземпляры после такой августовской процедуры быстро приходят в форму и начинают радовать пышными стрелками.

Уточнения

