Сухая ботва может обмануть: недозрелая картошка быстро портится на хранении

1:36
Садоводство

Сухая ботва действительно считается признаком зрелости картофеля. Но слепо доверять только этому показателю опасно: иногда клубни ещё не готовы к уборке и плохо хранятся.

Картофель
Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Картофель

Почему ботва может высохнуть раньше времени

  • Засуха или слишком жаркая погода.

  • Болезни (например, фитофтора).
    В этих случаях клубни могут быть ещё недозревшими, хотя ботва полностью усохла.

Главный тест зрелости — кожура клубня

  • У зрелого картофеля кожура плотная, не счищается пальцем.

  • У недозревшего кожица тонкая и легко сдирается — такой урожай быстро вянет или гниёт при хранении.

Поэтому главный индикатор готовности — не ботва, а состояние кожуры.

Как проверить готовность картофеля

  1. Выкопайте один пробный куст.

  2. Осмотрите клубни: если кожура плотная и крепкая — можно начинать уборку.

  3. Если кожица ещё тонкая — подождите 7-10 дней, оставив картофель дозревать в земле.

Чем опасна ранняя копка

  • Клубни получают механические повреждения, становятся воротами для инфекций.

  • Урожай теряет лежкость — картофель быстро портится в погребе.

  • Труд и время на выращивание частично пропадают.

Оптимальные условия для уборки

  • Выбирайте сухой, солнечный день, когда земля немного просохнет.

  • Убирайте урожай в сроки, соответствующие сорту.

  • Не торопитесь копать только ради "освобождения" грядки. Терпение обеспечит сохранность урожая до весны.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
