Сухая ботва может обмануть: недозрелая картошка быстро портится на хранении

Сухая ботва действительно считается признаком зрелости картофеля. Но слепо доверять только этому показателю опасно: иногда клубни ещё не готовы к уборке и плохо хранятся.
Засуха или слишком жаркая погода.
Болезни (например, фитофтора).
В этих случаях клубни могут быть ещё недозревшими, хотя ботва полностью усохла.
У зрелого картофеля кожура плотная, не счищается пальцем.
У недозревшего кожица тонкая и легко сдирается — такой урожай быстро вянет или гниёт при хранении.
Поэтому главный индикатор готовности — не ботва, а состояние кожуры.
Выкопайте один пробный куст.
Осмотрите клубни: если кожура плотная и крепкая — можно начинать уборку.
Если кожица ещё тонкая — подождите 7-10 дней, оставив картофель дозревать в земле.
Клубни получают механические повреждения, становятся воротами для инфекций.
Урожай теряет лежкость — картофель быстро портится в погребе.
Труд и время на выращивание частично пропадают.
Выбирайте сухой, солнечный день, когда земля немного просохнет.
Убирайте урожай в сроки, соответствующие сорту.
Не торопитесь копать только ради "освобождения" грядки. Терпение обеспечит сохранность урожая до весны.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
