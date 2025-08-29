Сухая ботва может обмануть: недозрелая картошка быстро портится на хранении

Сухая ботва действительно считается признаком зрелости картофеля. Но слепо доверять только этому показателю опасно: иногда клубни ещё не готовы к уборке и плохо хранятся.

Почему ботва может высохнуть раньше времени

Засуха или слишком жаркая погода.

Болезни (например, фитофтора).

В этих случаях клубни могут быть ещё недозревшими, хотя ботва полностью усохла.

Главный тест зрелости — кожура клубня

У зрелого картофеля кожура плотная, не счищается пальцем.

У недозревшего кожица тонкая и легко сдирается — такой урожай быстро вянет или гниёт при хранении.

Поэтому главный индикатор готовности — не ботва, а состояние кожуры.

Как проверить готовность картофеля

Выкопайте один пробный куст. Осмотрите клубни: если кожура плотная и крепкая — можно начинать уборку. Если кожица ещё тонкая — подождите 7-10 дней, оставив картофель дозревать в земле.

Чем опасна ранняя копка

Клубни получают механические повреждения, становятся воротами для инфекций.

Урожай теряет лежкость — картофель быстро портится в погребе.

Труд и время на выращивание частично пропадают.

Оптимальные условия для уборки

Выбирайте сухой, солнечный день, когда земля немного просохнет.

Убирайте урожай в сроки, соответствующие сорту.

Не торопитесь копать только ради "освобождения" грядки. Терпение обеспечит сохранность урожая до весны.

