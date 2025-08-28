Парник без проветривания — лучший друг плесени: урожай рискует исчезнуть за считанные дни

Садоводство

Использование теплицы даёт возможность продлить сезон выращивания и защитить растения от неблагоприятных условий. Но вместе с этим возникает проблема: высокая влажность. Она образуется из-за испарения влаги с поверхности почвы и листьев, а также вследствие перепада температур внутри и снаружи теплицы. Оседающий конденсат создаёт идеальные условия для развития грибков и плесени.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Теплица и конденсат

Такая среда опасна не только для растений, но и для человека. Споры плесневых грибов способны вызывать аллергические реакции и заболевания дыхательных путей. Кроме того, при избыточной влажности ухудшается процесс опыления — пыльца слёживается и не выпадает из пыльников.

Угроза повышенной влажности

Томаты с тонкой кожицей часто трескаются при избытке влаги. Через трещины легко проникают инфекции, поэтому такие плоды лучше сразу убирать. Быстро распространяются грибковые и бактериальные болезни: фитофтороз, кладоспориоз, чёрная пятнистость. При влажности 75–90% зооспоры фитофторы прорастают всего за пару часов. Скопление влаги на поверхностях вызывает рост плесени, которая уничтожает полезную микрофлору и ослабляет растения.

Оптимальная влажность воздуха для большинства культур — 60–75%.

Как предотвратить образование конденсата

Чтобы поддерживать правильный микроклимат, важно наладить вентиляцию и грамотно ухаживать за посадками.

Проветривание

• Форточки и двери стоит открывать не только в жару, но и в прохладные дни.

• Летом их можно держать открытыми круглосуточно.

• Автоматические системы проветривания помогут упростить задачу.

• Суммарная площадь форточек должна составлять не менее 1/6 площади пола.

Уход за растениями

Не допускайте загущённых посадок. Индетерминантные томаты высаживайте с интервалом 50–60 см, ряды — через 70–90 см. Поливайте утром, строго под корень, избегая попадания воды на листья. Мульчируйте почву соломой, компостом или травой. Это снизит испарение влаги и улучшит структуру земли. Ставьте ёмкости с водой только с крышками, чтобы сократить испарение.

Борьба с плесенью и обработка конструкций

• После окончания сезона убирайте остатки мульчи и растений, поражённых грибком. Работать лучше в маске.

• Деревянные элементы (рейки, шпалеры) обрабатывайте раствором медного купороса.

• Края поликарбонатных листов закрывайте торцевым профилем с отверстиями для стока конденсата.

• Стенки теплицы мойте антисептическими растворами.

Дополнительные меры

Следите за равномерным освещением — тёмные углы чаще поражаются плесенью. Подвязочный материал после сезона обязательно дезинфицируйте. Используйте биопрепараты (Фитоспорин и др.) совместно с удобрениями для профилактики заболеваний. В дождливую и прохладную погоду можно применять осушители воздуха. В холодное время года эффективно двухслойное покрытие: воздушная прослойка хорошо удерживает тепло. При резком похолодании выручат тепловентиляторы или тепловые пушки.

Контроль влажности и своевременное проветривание помогают защитить растения от болезней и сохранить урожай. Комплексный подход — правильная агротехника, санитарные меры и регулирование микроклимата — лучший способ избежать появления конденсата и плесени в теплице.

Уточнения

Парни́к — малогабаритное неотапливаемое строение для защиты культурных растений от воздействия неблагоприятных погодных условий.

