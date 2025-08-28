Использование теплицы даёт возможность продлить сезон выращивания и защитить растения от неблагоприятных условий. Но вместе с этим возникает проблема: высокая влажность. Она образуется из-за испарения влаги с поверхности почвы и листьев, а также вследствие перепада температур внутри и снаружи теплицы. Оседающий конденсат создаёт идеальные условия для развития грибков и плесени.
Такая среда опасна не только для растений, но и для человека. Споры плесневых грибов способны вызывать аллергические реакции и заболевания дыхательных путей. Кроме того, при избыточной влажности ухудшается процесс опыления — пыльца слёживается и не выпадает из пыльников.
Оптимальная влажность воздуха для большинства культур — 60–75%.
Чтобы поддерживать правильный микроклимат, важно наладить вентиляцию и грамотно ухаживать за посадками.
• Форточки и двери стоит открывать не только в жару, но и в прохладные дни.
• Летом их можно держать открытыми круглосуточно.
• Автоматические системы проветривания помогут упростить задачу.
• Суммарная площадь форточек должна составлять не менее 1/6 площади пола.
• После окончания сезона убирайте остатки мульчи и растений, поражённых грибком. Работать лучше в маске.
• Деревянные элементы (рейки, шпалеры) обрабатывайте раствором медного купороса.
• Края поликарбонатных листов закрывайте торцевым профилем с отверстиями для стока конденсата.
• Стенки теплицы мойте антисептическими растворами.
Следите за равномерным освещением — тёмные углы чаще поражаются плесенью.
Подвязочный материал после сезона обязательно дезинфицируйте.
Используйте биопрепараты (Фитоспорин и др.) совместно с удобрениями для профилактики заболеваний.
В дождливую и прохладную погоду можно применять осушители воздуха.
В холодное время года эффективно двухслойное покрытие: воздушная прослойка хорошо удерживает тепло.
При резком похолодании выручат тепловентиляторы или тепловые пушки.
Контроль влажности и своевременное проветривание помогают защитить растения от болезней и сохранить урожай. Комплексный подход — правильная агротехника, санитарные меры и регулирование микроклимата — лучший способ избежать появления конденсата и плесени в теплице.
Парни́к — малогабаритное неотапливаемое строение для защиты культурных растений от воздействия неблагоприятных погодных условий.
Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.