Вода может быть ядом: привычки полива, за которые расплачиваются растения

Садоводство

Полив на даче кажется делом простым, но именно здесь начинающие садоводы часто совершают ошибки, которые могут свести к нулю все старания. Неправильный подход к воде способен вызвать болезни растений, остановить их рост или даже погубить посадки. Разберём пять типичных промахов и способы их избежать.

Полив на даче
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полив на даче

Полив в жаркое время дня

Самая распространённая ошибка – поливать растения, когда солнце стоит в зените. В этот момент вода испаряется почти мгновенно, не доходя до корней. Кроме того, капли на листьях под палящими лучами действуют как линзы и могут вызвать ожоги. Оптимальное время для полива – раннее утро или вечер, когда солнце уже не так активно. Но в прохладную погоду затягивать с вечерним поливом не стоит: мокрая земля и листья на фоне ночной прохлады могут спровоцировать грибковые болезни.

Лёд вместо живительной влаги

Многие используют воду прямо из колодца или скважины. Но ледяная жидкость – сильный стресс для растений. Корни хуже впитывают влагу, а полезные микроорганизмы в почве замедляют свою активность. Особенно уязвимы молодые или теплолюбивые культуры. Чтобы избежать таких проблем, воду лучше отстаивать в бочках не менее суток. За это время она нагреется до комфортных 15–20 °C и очистится от лишних примесей, например, хлора.

Одинаковая норма для всех культур

Нельзя поливать все растения «по одной мерке». У каждой культуры – свои потребности. Например, смородина требует больше влаги, чем клубника или томаты. Чрезмерный полив приводит к застою воды, загниванию корней и развитию грибков. Недостаток влаги, напротив, ослабляет растения, и они быстро увядают. Поэтому норму полива нужно подбирать индивидуально – с учётом возраста, размера и состояния растения.

Поверхностный полив

Частый полив малыми порциями кажется заботой о растениях, но на деле влага остаётся только на поверхности почвы. Корни остаются сухими, а вода быстро испаряется. Чтобы полив был эффективным, нужно промачивать землю на глубину не менее 15–20 см. Тогда растения формируют сильную корневую систему и лучше переносят жару. Глубокий полив можно делать реже – иногда достаточно всего нескольких раз за сезон.

Плохое оборудование

Если поливать пару грядок лейкой, плохой инвентарь обернётся разве что неудобством. Но для больших участков система полива должна быть надёжной. Дешёвые шланги трескаются от солнца и давления, пластиковые насадки быстро ломаются, а металлические детали ржавеют. Выход из строя даже одной части нарушает работу всей системы. Поэтому стоит выбирать качественные материалы: армированные шланги, латунные коннекторы и многофункциональные распылители. Такое оборудование служит дольше и обеспечивает стабильный полив.

Правильный полив – это не только вопрос регулярности, но и грамотный выбор времени, температуры воды, её количества и оборудования. Избегая пяти описанных ошибок, можно значительно улучшить здоровье и урожайность растений.

Уточнения

Расте́ния — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
