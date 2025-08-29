Красота оранжевой коры обманчива: вкус внутри зависит от незаметных деталей

Собрать тыкву раньше времени — значит получить водянистый, безвкусный овощ. Передержать — риск потерять урожай при первых заморозках. Чтобы плоды получились сладкими и хорошо хранились всю зиму, важно вовремя определить момент зрелости.
Первый признак — окраска. Зрелая тыква приобретает насыщенный цвет, характерный для сорта:
ярко-оранжевый,
серо-зелёный,
кремовый и др.
Кора становится матовой и твёрдой, часто появляется восковой налёт или сетчатый рисунок. Молодой блеск кожицы исчезает.
Самый простой способ проверки: попробуйте поцарапать кожуру ногтем.
Зрелая тыква — ноготь не оставляет следа, кора твёрдая и прочная.
Незрелая — кожица легко продавливается.
Сигнал готовности — сухая, жёсткая и пробковая плодоножка.
Если она ещё зелёная и гибкая, плод продолжает набирать сахара.
При уборке обязательно оставляйте часть плодоножки — это продлевает срок хранения.
Постучите костяшками пальцев по центру плода:
спелая тыква издаёт глухой звонкий звук,
незрелая — мягкий и глухой.
Метод требует практики, но в сочетании с другими признаками очень надёжен.
Жёлтые и отмирающие листья на плети — ещё один сигнал завершения вегетации. К этому моменту плод достигает максимального размера, соответствующего сорту.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
