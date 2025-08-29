Красота оранжевой коры обманчива: вкус внутри зависит от незаметных деталей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:38
Садоводство

Собрать тыкву раньше времени — значит получить водянистый, безвкусный овощ. Передержать — риск потерять урожай при первых заморозках. Чтобы плоды получились сладкими и хорошо хранились всю зиму, важно вовремя определить момент зрелости.

Тыква
Фото: flickr.com by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тыква

Цвет и кора

Первый признак — окраска. Зрелая тыква приобретает насыщенный цвет, характерный для сорта:

  • ярко-оранжевый,

  • серо-зелёный,

  • кремовый и др.

Кора становится матовой и твёрдой, часто появляется восковой налёт или сетчатый рисунок. Молодой блеск кожицы исчезает.

"Ногтевой тест"

Самый простой способ проверки: попробуйте поцарапать кожуру ногтем.

  • Зрелая тыква — ноготь не оставляет следа, кора твёрдая и прочная.

  • Незрелая — кожица легко продавливается.

Плодоножка

Сигнал готовности — сухая, жёсткая и пробковая плодоножка.

  • Если она ещё зелёная и гибкая, плод продолжает набирать сахара.

  • При уборке обязательно оставляйте часть плодоножки — это продлевает срок хранения.

Проверка на звук

Постучите костяшками пальцев по центру плода:

  • спелая тыква издаёт глухой звонкий звук,

  • незрелая — мягкий и глухой.

Метод требует практики, но в сочетании с другими признаками очень надёжен.

Листва и рост

Жёлтые и отмирающие листья на плети — ещё один сигнал завершения вегетации. К этому моменту плод достигает максимального размера, соответствующего сорту.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
