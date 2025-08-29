Первые заморозки превращают грядку в лотерею: что собрать в первую очередь, чтобы не остаться без урожая

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Первый осенний заморозок способен за одну ночь лишить огородника значительной части урожая. Чтобы потери были минимальными, важно знать, какие культуры самые уязвимые, а какие могут подождать.

1. Самые нежные овощи — убрать в первую очередь

Под угрозой даже лёгкого заморозка:

  • огурцы, кабачки, патиссоны, баклажаны, перцы;

  • недозревшие тыквы — их снимают и дозаривают в помещении.

Эти культуры не переносят даже кратковременного похолодания и погибают раньше остальных.

2. Корнеплоды с ботвой

Свекла, морковь, репа, дайкон могут храниться, но ботва — слабое место. Если её прихватит мороз, верхушка корнеплода начнёт гнить.

  • ботву аккуратно срезают, оставляя короткие черешки;

  • корнеплоды просушивают и убирают в хранилище.

3. Помидоры

На кусте заморозков не выдерживают ни спелые, ни зелёные плоды.

  • снимают все томаты бланжевой спелости и полностью сформировавшиеся зелёные;

  • зелёные помидоры дозаривают в ящиках в тёплом помещении;

  • плоды с признаками фитофторы складывают отдельно.

4. Капуста

Белокочанная, краснокочанная и брюссельская капуста относительно холодостойки. Но кочаны, предназначенные для длительного хранения, лучше убрать до сильных заморозков.

  • верхние повреждённые листья снимают перед закладкой;

  • после лёгких морозцев вкус капусты становится мягче и слаще.

5. Зелень

Петрушка, шпинат, укроп и салаты могут пережить лёгкий мороз под укрытием. Но если температура прогнозируется ниже -3 °C, лучше срезать основную часть урожая заранее.

6. Картофель

Если ботва уже подмёрзла, убирать клубни нужно в течение 1-2 дней. Иначе гниль с ботвы перейдёт на картошку.

  • выкопанные клубни тщательно просушивают;

  • сортируют и отправляют на хранение.

Итоговый порядок уборки

  1. Огурцы, кабачки, патиссоны, перцы, баклажаны, тыквы.

  2. Корнеплоды с ботвой.

  3. Томаты всех степеней зрелости.

  4. Капуста (для хранения).

  5. Зелень (если ожидается сильный мороз).

  6. Картофель после повреждения ботвы.

Такой план позволяет спасти большую часть урожая даже при резком похолодании.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
