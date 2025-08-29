Первые заморозки превращают грядку в лотерею: что собрать в первую очередь, чтобы не остаться без урожая

Первый осенний заморозок способен за одну ночь лишить огородника значительной части урожая. Чтобы потери были минимальными, важно знать, какие культуры самые уязвимые, а какие могут подождать.

1. Самые нежные овощи — убрать в первую очередь

Под угрозой даже лёгкого заморозка:

огурцы, кабачки, патиссоны, баклажаны, перцы ;

недозревшие тыквы — их снимают и дозаривают в помещении.

Эти культуры не переносят даже кратковременного похолодания и погибают раньше остальных.

2. Корнеплоды с ботвой

Свекла, морковь, репа, дайкон могут храниться, но ботва — слабое место. Если её прихватит мороз, верхушка корнеплода начнёт гнить.

ботву аккуратно срезают, оставляя короткие черешки;

корнеплоды просушивают и убирают в хранилище.

3. Помидоры

На кусте заморозков не выдерживают ни спелые, ни зелёные плоды.

снимают все томаты бланжевой спелости и полностью сформировавшиеся зелёные;

зелёные помидоры дозаривают в ящиках в тёплом помещении;

плоды с признаками фитофторы складывают отдельно.

4. Капуста

Белокочанная, краснокочанная и брюссельская капуста относительно холодостойки. Но кочаны, предназначенные для длительного хранения, лучше убрать до сильных заморозков.

верхние повреждённые листья снимают перед закладкой;

после лёгких морозцев вкус капусты становится мягче и слаще.

5. Зелень

Петрушка, шпинат, укроп и салаты могут пережить лёгкий мороз под укрытием. Но если температура прогнозируется ниже -3 °C, лучше срезать основную часть урожая заранее.

6. Картофель

Если ботва уже подмёрзла, убирать клубни нужно в течение 1-2 дней. Иначе гниль с ботвы перейдёт на картошку.

выкопанные клубни тщательно просушивают;

сортируют и отправляют на хранение.

Итоговый порядок уборки

Огурцы, кабачки, патиссоны, перцы, баклажаны, тыквы. Корнеплоды с ботвой. Томаты всех степеней зрелости. Капуста (для хранения). Зелень (если ожидается сильный мороз). Картофель после повреждения ботвы.

Такой план позволяет спасти большую часть урожая даже при резком похолодании.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

