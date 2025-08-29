Первые заморозки превращают грядку в лотерею: что собрать в первую очередь, чтобы не остаться без урожая

Первый осенний заморозок способен за одну ночь лишить огородника значительной части урожая. Чтобы потери были минимальными, важно знать, какие культуры самые уязвимые, а какие могут подождать.
Под угрозой даже лёгкого заморозка:
огурцы, кабачки, патиссоны, баклажаны, перцы;
недозревшие тыквы — их снимают и дозаривают в помещении.
Эти культуры не переносят даже кратковременного похолодания и погибают раньше остальных.
Свекла, морковь, репа, дайкон могут храниться, но ботва — слабое место. Если её прихватит мороз, верхушка корнеплода начнёт гнить.
ботву аккуратно срезают, оставляя короткие черешки;
корнеплоды просушивают и убирают в хранилище.
На кусте заморозков не выдерживают ни спелые, ни зелёные плоды.
снимают все томаты бланжевой спелости и полностью сформировавшиеся зелёные;
зелёные помидоры дозаривают в ящиках в тёплом помещении;
плоды с признаками фитофторы складывают отдельно.
Белокочанная, краснокочанная и брюссельская капуста относительно холодостойки. Но кочаны, предназначенные для длительного хранения, лучше убрать до сильных заморозков.
верхние повреждённые листья снимают перед закладкой;
после лёгких морозцев вкус капусты становится мягче и слаще.
Петрушка, шпинат, укроп и салаты могут пережить лёгкий мороз под укрытием. Но если температура прогнозируется ниже -3 °C, лучше срезать основную часть урожая заранее.
Если ботва уже подмёрзла, убирать клубни нужно в течение 1-2 дней. Иначе гниль с ботвы перейдёт на картошку.
выкопанные клубни тщательно просушивают;
сортируют и отправляют на хранение.
Огурцы, кабачки, патиссоны, перцы, баклажаны, тыквы.
Корнеплоды с ботвой.
Томаты всех степеней зрелости.
Капуста (для хранения).
Зелень (если ожидается сильный мороз).
Картофель после повреждения ботвы.
Такой план позволяет спасти большую часть урожая даже при резком похолодании.
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
