Что происходит с луковицей, если срезать стебель раньше времени: тайна цветения лилий раскрыта

Когда лепестки лилий осыпаются, многие садоводы торопятся взять секатор и обрезать стебли "под ноль". Но это одна из самых распространённых ошибок: спешка лишает луковицу сил, которые ей жизненно необходимы для следующего сезона.
Зелёные стебли и листья после цветения продолжают работать — именно они питают луковицу, помогая ей накопить энергию. Если удалить их слишком рано, растение не сможет полноценно подготовиться к зиме и в следующем году зацветёт хуже.
Правильный шаг сразу после цветения — убрать только семенные коробочки. Это остановит расход сил на формирование семян и перенаправит питание в луковицу.
Обрезка стеблей проводится лишь тогда, когда они полностью пожелтели и усохли. Обычно это происходит глубокой осенью.
Сухой и ломкий стебель обрезают у самой земли.
Оставлять пеньки не имеет смысла.
После удаления стеблей участок можно замульчировать. Слой мульчи защитит луковицы от зимних перепадов температур.
Очень важно поддержать растение питанием:
используйте калийно-фосфорные удобрения;
азотные препараты в этот период противопоказаны.
Калий и фосфор помогают луковице вызреть, а также формируют зачатки будущих цветочных почек.
Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). Многолетние травы, снабжённые луковицами, состоящими из мясистых низовых листьев, расположенных черепитчато, белого, розоватого или желтоватого цвета.
