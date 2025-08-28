Что происходит с луковицей, если срезать стебель раньше времени: тайна цветения лилий раскрыта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Когда лепестки лилий осыпаются, многие садоводы торопятся взять секатор и обрезать стебли "под ноль". Но это одна из самых распространённых ошибок: спешка лишает луковицу сил, которые ей жизненно необходимы для следующего сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Andy Mabbett, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Почему нельзя обрезать сразу

Зелёные стебли и листья после цветения продолжают работать — именно они питают луковицу, помогая ей накопить энергию. Если удалить их слишком рано, растение не сможет полноценно подготовиться к зиме и в следующем году зацветёт хуже.

Правильный шаг сразу после цветения — убрать только семенные коробочки. Это остановит расход сил на формирование семян и перенаправит питание в луковицу.

Когда и как обрезать стебли

Обрезка стеблей проводится лишь тогда, когда они полностью пожелтели и усохли. Обычно это происходит глубокой осенью.

  • Сухой и ломкий стебель обрезают у самой земли.

  • Оставлять пеньки не имеет смысла.

После удаления стеблей участок можно замульчировать. Слой мульчи защитит луковицы от зимних перепадов температур.

Подкормка после цветения

Очень важно поддержать растение питанием:

  • используйте калийно-фосфорные удобрения;

  • азотные препараты в этот период противопоказаны.

Калий и фосфор помогают луковице вызреть, а также формируют зачатки будущих цветочных почек.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). Многолетние травы, снабжённые луковицами, состоящими из мясистых низовых листьев, расположенных черепитчато, белого, розоватого или желтоватого цвета.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
