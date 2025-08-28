Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что происходит с луковицей, если срезать стебель раньше времени: тайна цветения лилий раскрыта
Цены рушатся, спрос растёт: китайские кроссоверы с пробегом обрушили рынок вторички
Гадюки перестали бояться городов: чёрную ядовитую змею поймали уже в центре мегаполиса
Свадьба года грядет: Селена Гомес радостно отреагировала на помолвку Свифт
Невероятный камбэк Ливерпуля: 16-летний Нгумоха забил решающий гол на 100-й минуте
Микки Маус в квартире: что угрожает идеальным отношениям Семенович с женатым бойфрендом
Лицо кирпичом: вирусный тренд, который пугает сильнее бессонницы
ФРС в осаде: скандальный иск ставит под вопрос независимость американского центробанка
Старый велосипед — не мусор: вот во что его превращают те, у кого золотые руки

Земля без сидератов обеднеет за сезон: почему августовский посев спасает будущий урожай

1:22
Садоводство

Август для огородников — время, когда грядки после лука и чеснока остаются пустыми. Если оставить их без внимания, участок быстро зарастёт сорняками. Но есть хитрый способ не только защитить землю, но и сделать её плодороднее без навоза и химии — посеять сидераты.

Грядка после лука и чеснока
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грядка после лука и чеснока

Горох — лучший вариант

Опытные дачники считают горох идеальным сидератом для освободившихся грядок. Его мощная корневая система не только подавляет болезнетворные микроорганизмы, но и обогащает землю азотом.

Эффект получается такой, будто в почву внесли целую тонну навоза.

Бонус: уже в середине сентября можно собрать первый урожай молодого горошка. А при перекопке ботва уходит в землю, дополнительно насыщая её органикой.

Чем можно заменить горох

Если нет возможности посеять горох, подойдут и другие культуры:

  • фасоль,

  • соя,

  • горчица,

  • вика.

Особенно хорошо работает комбинация горчицы и вики. Они быстро всходят, наращивают зелёную массу и очищают землю от патогенной микрофлоры.

Почему это стоит делать

Сидераты:

  • улучшают структуру почвы;

  • подавляют сорняки;

  • делают землю плодородной без навоза;

  • экономят силы и время огородника.

Уточнения

Сидера́ты (от лат. sīdere — оседать, оставаться лежать) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса
Новости спорта
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса Аудио 
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Последние материалы
Микки Маус в квартире: что угрожает идеальным отношениям Семенович с женатым бойфрендом
Лицо кирпичом: вирусный тренд, который пугает сильнее бессонницы
ФРС в осаде: скандальный иск ставит под вопрос независимость американского центробанка
Старый велосипед — не мусор: вот во что его превращают те, у кого золотые руки
Земля без сидератов обеднеет за сезон: почему августовский посев спасает будущий урожай
Орехи против забывчивости: что выбрать для ясного ума и крепкой концентрации
Натуральное питание — миф о пользе, в котором легко запутаться без знаний о витаминах и минералах
Чистый воздух к 2030 году: становимся свидетелями изменений в европейских городах
Уход, о котором молчала Европа: история футбольного гения, чья карьера оборвалась в расцвете сил
Кабачки, которые съедают первыми: секрет идеальной мясной начинки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.