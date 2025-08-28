Обычный компост уже не работает: без этой хитрости огурцы дают урожай в разы хуже

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огурцы можно выращивать без бесконечных подкормок и дорогих удобрений — достаточно правильно подготовить грядку заранее. Опытные огородники давно используют метод "компостной грядки", и результат поражает даже тех, кто всю жизнь работает на земле.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Компостер на даче

Где закладывать грядку

Лучше всего готовить место для будущих огурцов там, где в этом году росли лук или чеснок. Эти культуры очищают почву и уменьшают риск заболеваний.

Как устроить компостную основу

Вдоль будущей грядки выкапывают яму глубиной около 30-35 см. В яму закладывают органические отходы: ботву моркови, свёклы, помидоров, а также любую зелёную массу. Дополнительно можно добавить хвою или опилки — они ускоряют процесс образования перегноя.

По сути, это та же компостная куча, только сразу встроенная в грядку.

Усиление эффекта

Для максимального результата на каждый квадратный метр стоит всыпать около трёх столовых ложек суперфосфата. Такой приём делает почву особенно питательной: органика перегнивает прямо под корнями будущих растений, и они получают всё необходимое без лишних подкормок.

Как ускорить перегнивание

Чтобы процесс пошёл быстрее:

отходы накрывают тёмной плёнкой;

под ней сохраняется влага;

температура повышается, и органика перегнивает гораздо быстрее.

Весной в такой "теплой и вкусной" грядке огурцы растут мощными кустами и буквально заваливают урожаем.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

