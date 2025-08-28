Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чудодейственный источник и святыни: куда стремятся паломники со всей России
Забудьте про ежедневный пресс: эти упражнения работают лучше
Мусорное ведро превратилось в газовую камеру? Один трюк спасёт кухню за минуту
Ваш домофон может оказаться ловушкой: афера, которая открывает дверь к персональным данным
Масло исчезает за пару сотен километров: простые ошибки и серьёзные поломки
Секретный аромат стирает голубей с карты вашего участка
Виртуальные джунгли и саванна: новый зоопарк ломает старые правила
Удалённая работа: три способа перевернут ваше представление о заработке онлайн
Что нельзя выкладывать в соцсетях: за это грозит реальный срок

Обычный компост уже не работает: без этой хитрости огурцы дают урожай в разы хуже

1:37
Садоводство

Огурцы можно выращивать без бесконечных подкормок и дорогих удобрений — достаточно правильно подготовить грядку заранее. Опытные огородники давно используют метод "компостной грядки", и результат поражает даже тех, кто всю жизнь работает на земле.

Компостер на даче
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Компостер на даче

Где закладывать грядку

Лучше всего готовить место для будущих огурцов там, где в этом году росли лук или чеснок. Эти культуры очищают почву и уменьшают риск заболеваний.

Как устроить компостную основу

  1. Вдоль будущей грядки выкапывают яму глубиной около 30-35 см.

  2. В яму закладывают органические отходы: ботву моркови, свёклы, помидоров, а также любую зелёную массу.

  3. Дополнительно можно добавить хвою или опилки — они ускоряют процесс образования перегноя.

По сути, это та же компостная куча, только сразу встроенная в грядку.

Усиление эффекта

Для максимального результата на каждый квадратный метр стоит всыпать около трёх столовых ложек суперфосфата. Такой приём делает почву особенно питательной: органика перегнивает прямо под корнями будущих растений, и они получают всё необходимое без лишних подкормок.

Как ускорить перегнивание

Чтобы процесс пошёл быстрее:

  • отходы накрывают тёмной плёнкой;

  • под ней сохраняется влага;

  • температура повышается, и органика перегнивает гораздо быстрее.

Весной в такой "теплой и вкусной" грядке огурцы растут мощными кустами и буквально заваливают урожаем.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса
Новости спорта
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса Аудио 
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы
Еда и рецепты
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Последние материалы
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план
Пошлины Трампа помогли Индии и Китаю начать восстановление отношений
Бабушки знали больше, чем косметологи: простые хитрости, дарящие сияние лицу
Хит осени: грибная икра, от которой невозможно оторваться
Секунда — и двери не пускают хозяина: как открыть и завести машину, если бесключевой доступ сломался
Обычный компост уже не работает: без этой хитрости огурцы дают урожай в разы хуже
Американский колледж спортивной медицины: кардио и силовые тренировки полезнее в комплексе
18% останется в прошлом? Новый прогноз по ключевой ставке ЦБ
Гордон высмеяла Диброву: жена телеведущего стала героиней язвительного стиха
Ваш психотип против спортзала: как найти вид активности, который понравится именно вам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.