Пионы — это настоящие королевы сада. Их пышное цветение не только украшает участок, но и показывает, насколько заботливо к растениям относится хозяин. Однако чтобы куст снова порадовал крупными бутонами, важно правильно ухаживать за ним сразу после окончания цветения.
Не все сорта пионов сбрасывают лепестки самостоятельно. После дождя или росы увядшие цветки начинают загнивать, и это может вызвать серую гниль — болезнь, из-за которой растение в следующем сезоне останется без бутонов.
Поэтому сразу после цветения нужно удалить отцветшие головки, но не весь побег. Захватывают только один или максимум два листа, которые примыкали к цветку.
Как только куст освобождён от увядших цветов, наступает идеальное время для питания. Лучший вариант — удобрения с высоким содержанием калия и фосфора. Отлично подойдёт аммофоска или аналогичные смеси.
Очень важно: в составе не должно быть хлора — пионы его не переносят.
Опытные садоводы советуют не рассыпать подкормку по поверхности, а закладывать её в неглубокую канавку (примерно 10 см). Такой приём помогает питательным веществам быстрее добраться до корней.
После внесения удобрения землю обязательно поливают — это закрепляет результат и обеспечивает равномерное питание куста.
Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).
Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.