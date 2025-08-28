Хотите пышное облако пионов весной? Осенняя подготовка решает судьбу цветения заранее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Пионы — это настоящие королевы сада. Их пышное цветение не только украшает участок, но и показывает, насколько заботливо к растениям относится хозяин. Однако чтобы куст снова порадовал крупными бутонами, важно правильно ухаживать за ним сразу после окончания цветения.

Пионы
Фото: Own work by Araz Shikhaliev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пионы

1. Обрезка отцветших цветов

Не все сорта пионов сбрасывают лепестки самостоятельно. После дождя или росы увядшие цветки начинают загнивать, и это может вызвать серую гниль — болезнь, из-за которой растение в следующем сезоне останется без бутонов.

Поэтому сразу после цветения нужно удалить отцветшие головки, но не весь побег. Захватывают только один или максимум два листа, которые примыкали к цветку.

2. Подкормка после обрезки

Как только куст освобождён от увядших цветов, наступает идеальное время для питания. Лучший вариант — удобрения с высоким содержанием калия и фосфора. Отлично подойдёт аммофоска или аналогичные смеси.

Очень важно: в составе не должно быть хлора — пионы его не переносят.

3. Правильное внесение удобрений

Опытные садоводы советуют не рассыпать подкормку по поверхности, а закладывать её в неглубокую канавку (примерно 10 см). Такой приём помогает питательным веществам быстрее добраться до корней.

После внесения удобрения землю обязательно поливают — это закрепляет результат и обеспечивает равномерное питание куста.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
