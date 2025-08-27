Кофейная гуща оживляет сад: листья пьют эспрессо, а цветы требуют добавки

Может ли обычная гуща от утреннего кофе превратить ваши растения в пышный зеленый уголок? Оказывается, да — и это проще, чем кажется.
Борра кофе богата азотом, калием и фосфором — именно теми веществами, которые нужны для активного роста, пышной листвы и обильного цветения. Добавляя её в почву, вы не только подкармливаете растения, но и улучшаете структуру земли: она становится более рыхлой, лучше удерживает влагу и питательные элементы.
Главное — умеренность. Для маленького горшка достаточно ложки, для больших — чуть больше. Сухая гуща подходит для мульчи или лёгкого перемешивания с землёй. Можно добавить её в компост или даже сделать "кофейный чай" для полива, разведя в воде.
Важно: используйте только высушенную гущу, чтобы не допустить появления плесени. И не стоит перекармливать почву — избыток может навредить растениям.
Некоторые цветы и декоративные виды реагируют особенно ярко:
Суккуленты и кактусы, привыкшие к скудным почвам, не переносят переизбытка влаги и кислоты. Также осторожно стоит использовать гущу для растений, предпочитающих щелочную среду, например для герани.
Помимо подкормки, кофейная гуща помогает отпугивать вредителей, удерживает влагу в почве и делает ваш уход за растениями более экологичным и экономичным.
Так что, прежде чем вылить остатки из турки или кофемашины в мусор, вспомните: они могут стать лучшим "секретным ингредиентом" вашего домашнего сада.
