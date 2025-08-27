Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кофейная гуща оживляет сад: листья пьют эспрессо, а цветы требуют добавки

Садоводство

Может ли обычная гуща от утреннего кофе превратить ваши растения в пышный зеленый уголок? Оказывается, да — и это проще, чем кажется.

Садовод использует кофейную гущу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Садовод использует кофейную гущу

Борра кофе богата азотом, калием и фосфором — именно теми веществами, которые нужны для активного роста, пышной листвы и обильного цветения. Добавляя её в почву, вы не только подкармливаете растения, но и улучшаете структуру земли: она становится более рыхлой, лучше удерживает влагу и питательные элементы.

Как использовать правильно

Главное — умеренность. Для маленького горшка достаточно ложки, для больших — чуть больше. Сухая гуща подходит для мульчи или лёгкого перемешивания с землёй. Можно добавить её в компост или даже сделать "кофейный чай" для полива, разведя в воде.

Важно: используйте только высушенную гущу, чтобы не допустить появления плесени. И не стоит перекармливать почву — избыток может навредить растениям.

Какие растения любят кофе

Некоторые цветы и декоративные виды реагируют особенно ярко:

  • Гортензии — становятся насыщенно-синими или лиловыми;
  • Розы — получают защиту от болезней и цветут дольше;
  • Фиалки — радуют более обильным и ярким цветением;
  • Самшиты и папоротники — отращивают густую и сочную зелень;
  • Лилии мира — листва становится глянцевой и свежей;
  • Азалии — зацветают пышнее и ярче.

Кому кофе противопоказан

Суккуленты и кактусы, привыкшие к скудным почвам, не переносят переизбытка влаги и кислоты. Также осторожно стоит использовать гущу для растений, предпочитающих щелочную среду, например для герани.

Бонусы для сада

Помимо подкормки, кофейная гуща помогает отпугивать вредителей, удерживает влагу в почве и делает ваш уход за растениями более экологичным и экономичным.

Так что, прежде чем вылить остатки из турки или кофемашины в мусор, вспомните: они могут стать лучшим "секретным ингредиентом" вашего домашнего сада.

Уточнения

Кофейная гуща — отход изготовления кофе, густой выщелоченный остаток кофейного напитка, состоящий из мелких нерастворимых в воде частиц.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
