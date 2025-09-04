Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все

Тыква — символ осени, главный ингредиент в пирогах, супах, кашах и любимый материал для дачного декора. Но чтобы плоды получились вкусными, сладкими и хорошо хранились, важно выбрать правильное время для сбора. Сорванная слишком рано — она останется водянистой и безвкусной, а перезревшая может потерять аромат или пострадать от холодов.

Фото: en.wikipedia.org by Steve Тыква

Оптимальное время для уборки урожая

Тыква относится к культурам с довольно длинным вегетационным периодом. В среднем от момента посадки до созревания проходит от 80 до 120 дней в зависимости от сорта.

Мелкие сахарные сорта готовы уже через 80-90 дней.

готовы уже через 80-90 дней. Крупные и сочные плоды требуют не меньше 110-120 дней, чтобы мякоть уплотнилась и накопила сахар.

Обычно сбор приходится на конец августа — октябрь. В южных регионах тыквы могут оставаться на грядке до поздней осени, а в средней полосе их лучше убрать до первых серьёзных заморозков.

Признаки зрелости

Определить, что тыква готова к уборке, можно по нескольким "подсказкам":

Цвет кожуры - насыщенный, характерный для сорта (чаще всего ярко-оранжевый, но у некоторых сортов — кремовый, зелёный или пёстрый).

- насыщенный, характерный для сорта (чаще всего ярко-оранжевый, но у некоторых сортов — кремовый, зелёный или пёстрый). Стебель и плети - начинают подсыхать и буреть. Зелёный упругий черешок — сигнал подождать.

- начинают подсыхать и буреть. Зелёный упругий черешок — сигнал подождать. Кожура - твёрдая, не пробивается ногтем. Если осталась вмятина, плод ещё не готов.

- твёрдая, не пробивается ногтем. Если осталась вмятина, плод ещё не готов. Звук - при лёгком постукивании раздаётся глухой "барабанный" отклик.

- при лёгком постукивании раздаётся глухой "барабанный" отклик. Время суток - срезать лучше в сухую погоду, днём, когда плоды подсохли от росы.

Как правильно срезать тыкву

Используйте острый секатор или нож — рвать плоды руками нельзя.

Оставляйте черешок длиной 5-7 см — он защищает плод от гниения при хранении.

Старайтесь не повредить кожуру — даже небольшие трещины сократят срок лежкости.

Срезанные плоды аккуратно складывайте на солому или доски, а не на сырую землю.

Что делать после сбора

Чтобы тыква лучше хранилась, её нужно "закалить":

Оставьте плоды на солнце 10-14 дней или в сухом проветриваемом помещении при температуре +20…+25 °C.

За это время кожура уплотнится, стебель окончательно высохнет, а сахара в мякоти станут более концентрированными.

Храните тыквы в подвале или кладовой при температуре +5…+10 °C и влажности 70-80%.

Правильно убранные и обработанные плоды могут спокойно долежать до весны, сохраняя вкус и аромат.

Ошибки, которых стоит избегать

Сбор после заморозков : подмёрзшая мякоть быстро портится.

: подмёрзшая мякоть быстро портится. Хранение без черешка : место среза становится входом для бактерий.

: место среза становится входом для бактерий. Мытьё перед хранением : влага запускает процесс гниения, достаточно протереть сухой тканью.

: влага запускает процесс гниения, достаточно протереть сухой тканью. Перезревание на грядке: вкус ухудшается, кожура трескается.

Если не торопиться, дождаться правильного момента и провести уборку аккуратно, плоды порадуют и вкусом, и долголетием в хранении. А ещё - станут ярким украшением осени, будь то на столе или у входа в дом.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

