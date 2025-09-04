Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Тыква — символ осени, главный ингредиент в пирогах, супах, кашах и любимый материал для дачного декора. Но чтобы плоды получились вкусными, сладкими и хорошо хранились, важно выбрать правильное время для сбора. Сорванная слишком рано — она останется водянистой и безвкусной, а перезревшая может потерять аромат или пострадать от холодов.

Тыква
Фото: en.wikipedia.org by Steve
Тыква

Оптимальное время для уборки урожая

Тыква относится к культурам с довольно длинным вегетационным периодом. В среднем от момента посадки до созревания проходит от 80 до 120 дней в зависимости от сорта.

  • Мелкие сахарные сорта готовы уже через 80-90 дней.
  • Крупные и сочные плоды требуют не меньше 110-120 дней, чтобы мякоть уплотнилась и накопила сахар.

Обычно сбор приходится на конец августа — октябрь. В южных регионах тыквы могут оставаться на грядке до поздней осени, а в средней полосе их лучше убрать до первых серьёзных заморозков.

Признаки зрелости

Определить, что тыква готова к уборке, можно по нескольким "подсказкам":

  • Цвет кожуры - насыщенный, характерный для сорта (чаще всего ярко-оранжевый, но у некоторых сортов — кремовый, зелёный или пёстрый).
  • Стебель и плети - начинают подсыхать и буреть. Зелёный упругий черешок — сигнал подождать.
  • Кожура - твёрдая, не пробивается ногтем. Если осталась вмятина, плод ещё не готов.
  • Звук - при лёгком постукивании раздаётся глухой "барабанный" отклик.
  • Время суток - срезать лучше в сухую погоду, днём, когда плоды подсохли от росы.

Как правильно срезать тыкву

  • Используйте острый секатор или нож — рвать плоды руками нельзя.
  • Оставляйте черешок длиной 5-7 см — он защищает плод от гниения при хранении.
  • Старайтесь не повредить кожуру — даже небольшие трещины сократят срок лежкости.
  • Срезанные плоды аккуратно складывайте на солому или доски, а не на сырую землю.

Что делать после сбора

Чтобы тыква лучше хранилась, её нужно "закалить":

  • Оставьте плоды на солнце 10-14 дней или в сухом проветриваемом помещении при температуре +20…+25 °C.
  • За это время кожура уплотнится, стебель окончательно высохнет, а сахара в мякоти станут более концентрированными.
  • Храните тыквы в подвале или кладовой при температуре +5…+10 °C и влажности 70-80%.

Правильно убранные и обработанные плоды могут спокойно долежать до весны, сохраняя вкус и аромат.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Сбор после заморозков: подмёрзшая мякоть быстро портится.
  • Хранение без черешка: место среза становится входом для бактерий.
  • Мытьё перед хранением: влага запускает процесс гниения, достаточно протереть сухой тканью.
  • Перезревание на грядке: вкус ухудшается, кожура трескается.

Если не торопиться, дождаться правильного момента и провести уборку аккуратно, плоды порадуют и вкусом, и долголетием в хранении. А ещё - станут ярким украшением осени, будь то на столе или у входа в дом.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
