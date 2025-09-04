Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все

Тыква — символ осени, главный ингредиент в пирогах, супах, кашах и любимый материал для дачного декора. Но чтобы плоды получились вкусными, сладкими и хорошо хранились, важно выбрать правильное время для сбора. Сорванная слишком рано — она останется водянистой и безвкусной, а перезревшая может потерять аромат или пострадать от холодов.
Фото: en.wikipedia.org by Steve
Тыква
Оптимальное время для уборки урожая
Тыква относится к культурам с довольно длинным вегетационным периодом. В среднем от момента посадки до созревания проходит от 80 до 120 дней в зависимости от сорта.
Мелкие сахарные сорта готовы уже через 80-90 дней.
Крупные и сочные плоды требуют не меньше 110-120 дней, чтобы мякоть уплотнилась и накопила сахар.
Обычно сбор приходится на конец августа — октябрь. В южных регионах тыквы могут оставаться на грядке до поздней осени, а в средней полосе их лучше убрать до первых серьёзных заморозков.
Признаки зрелости
Определить, что тыква готова к уборке, можно по нескольким "подсказкам":
Цвет кожуры - насыщенный, характерный для сорта (чаще всего ярко-оранжевый, но у некоторых сортов — кремовый, зелёный или пёстрый).
Стебель и плети - начинают подсыхать и буреть. Зелёный упругий черешок — сигнал подождать.
Кожура - твёрдая, не пробивается ногтем. Если осталась вмятина, плод ещё не готов.
Звук - при лёгком постукивании раздаётся глухой "барабанный" отклик.
Время суток - срезать лучше в сухую погоду, днём, когда плоды подсохли от росы.
Как правильно срезать тыкву
Используйте острый секатор или нож — рвать плоды руками нельзя.
Оставляйте черешок длиной 5-7 см — он защищает плод от гниения при хранении.
Старайтесь не повредить кожуру — даже небольшие трещины сократят срок лежкости.
Срезанные плоды аккуратно складывайте на солому или доски, а не на сырую землю.
Что делать после сбора
Чтобы тыква лучше хранилась, её нужно "закалить":
Оставьте плоды на солнце 10-14 дней или в сухом проветриваемом помещении при температуре +20…+25 °C.
За это время кожура уплотнится, стебель окончательно высохнет, а сахара в мякоти станут более концентрированными.
Храните тыквы в подвале или кладовой при температуре +5…+10 °C и влажности 70-80%.
Правильно убранные и обработанные плоды могут спокойно долежать до весны, сохраняя вкус и аромат.
Ошибки, которых стоит избегать
Сбор после заморозков: подмёрзшая мякоть быстро портится.
Хранение без черешка: место среза становится входом для бактерий.
Мытьё перед хранением: влага запускает процесс гниения, достаточно протереть сухой тканью.
Перезревание на грядке: вкус ухудшается, кожура трескается.
Если не торопиться, дождаться правильного момента и провести уборку аккуратно, плоды порадуют и вкусом, и долголетием в хранении. А ещё - станут ярким украшением осени, будь то на столе или у входа в дом.
Уточнения
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
