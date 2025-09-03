Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дерево задохнётся и погибнет: садоводы десятилетиями недооценивали эту коварную угрозу

3:51
Садоводство

Лишайники на яблонях, грушах и сливах нередко воспринимаются садоводами как "безобидный налёт". На самом деле они мешают дереву дышать, становятся укрытием для насекомых-вредителей и создают влажную среду, благоприятную для грибков. Если вовремя не вмешаться, кора начинает трескаться, побеги усыхают, а дерево постепенно теряет силы. Сентябрь — лучшее время для лечения: растения переходят в состояние покоя, и обработка проходит с минимальным стрессом.

Как распознать лишайник

Не стоит путать лишайники с мхами или грибковыми болезнями.

  • Внешний вид: корочки, пластинки или кустики на поверхности коры. Цвет варьируется от серо-зелёного до ярко-оранжевого.
  • Глубина поражения: лишайники не проникают внутрь тканей, в отличие от цитоспороза или чёрного рака.
  • Отличие от мха: мох мягкий, бархатистый, а лишайник — плотный и хрупкий.

Признак запущенной ситуации — кора под лишайником становится рыхлой и ломкой, а ветви постепенно усыхают.

Механическая очистка

Первый шаг — убрать наросты вручную.

Инструменты

Деревянный скребок, пластиковый шпатель или щётка с жёсткой (но не металлической!) щетиной. На старых деревьях с толстой корой можно использовать тупую сторону ножа.

Техника

  • Начинать сверху и двигаться вниз, чтобы частицы не осыпались на уже очищенные участки.
  • Движения должны быть плавными, вдоль коры, без давления.
  • Молодые ветки очищать особенно осторожно.

После процедуры все части лишайника нужно собрать и сжечь, чтобы не оставить спор и насекомых. Повреждённые места замазывают садовым варом или глиняной болтушкой с добавлением купороса.

Химическая защита

Чтобы закрепить результат, используют препараты:

  • Железный купорос - 3-5% раствор (300-500 г на 10 л воды). Уничтожает лишайники и подавляет грибковые инфекции.
  • Медный купорос - 1% раствор (100 г на 10 л). Часто применяют после железного или добавляют в побелку.

Работы проводят в сухую погоду при температуре выше +5 °C. После обработки дождя не должно быть минимум 6 часов.

Народные средства

Тем, кто не хочет использовать химию, помогут подручные рецепты:

  • Мыльно-зольный раствор: 1 кг золы, 50 г хозяйственного мыла, 10 л воды. Смесь настаивают, процеживают и тёплой наносят на стволы.
  • Сода кальцинированная: 100 г на 10 л воды. Раствор хорошо разъедает лишайники.
  • Концентрированный зольный отвар: золу кипятят 20-30 минут, остужают и используют для промывки коры.

Профилактика

После лечения важно не допустить повторного появления лишайников.

  • Побелка осенью: в известковый раствор (2-3 кг извести на 10 л воды) добавляют медный или железный купорос. Это убивает споры грибов, защищает от морозобоин и создаёт щелочную среду, неблагоприятную для лишайников.
  • Обрезка: регулярное прореживание кроны улучшает вентиляцию и снижает влажность.
  • Подкормка: осенью полезны фосфорно-калийные удобрения — они укрепляют древесину и повышают иммунитет.

Главное — действовать последовательно и не откладывать. Тогда ваши плодовые деревья уйдут в зиму здоровыми и сильными, а весной встретят вас молодой зеленью и обильным цветением.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
