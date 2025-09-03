Дерево задохнётся и погибнет: садоводы десятилетиями недооценивали эту коварную угрозу

3:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лишайники на яблонях, грушах и сливах нередко воспринимаются садоводами как "безобидный налёт". На самом деле они мешают дереву дышать, становятся укрытием для насекомых-вредителей и создают влажную среду, благоприятную для грибков. Если вовремя не вмешаться, кора начинает трескаться, побеги усыхают, а дерево постепенно теряет силы. Сентябрь — лучшее время для лечения: растения переходят в состояние покоя, и обработка проходит с минимальным стрессом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Очистка дерева от лишайника

Как распознать лишайник

Не стоит путать лишайники с мхами или грибковыми болезнями.

Внешний вид : корочки, пластинки или кустики на поверхности коры. Цвет варьируется от серо-зелёного до ярко-оранжевого.

: корочки, пластинки или кустики на поверхности коры. Цвет варьируется от серо-зелёного до ярко-оранжевого. Глубина поражения : лишайники не проникают внутрь тканей, в отличие от цитоспороза или чёрного рака.

: лишайники не проникают внутрь тканей, в отличие от цитоспороза или чёрного рака. Отличие от мха: мох мягкий, бархатистый, а лишайник — плотный и хрупкий.

Признак запущенной ситуации — кора под лишайником становится рыхлой и ломкой, а ветви постепенно усыхают.

Механическая очистка

Первый шаг — убрать наросты вручную.

Инструменты

Деревянный скребок, пластиковый шпатель или щётка с жёсткой (но не металлической!) щетиной. На старых деревьях с толстой корой можно использовать тупую сторону ножа.

Техника

Начинать сверху и двигаться вниз, чтобы частицы не осыпались на уже очищенные участки.

Движения должны быть плавными, вдоль коры, без давления.

Молодые ветки очищать особенно осторожно.

После процедуры все части лишайника нужно собрать и сжечь, чтобы не оставить спор и насекомых. Повреждённые места замазывают садовым варом или глиняной болтушкой с добавлением купороса.

Химическая защита

Чтобы закрепить результат, используют препараты:

Железный купорос - 3-5% раствор (300-500 г на 10 л воды). Уничтожает лишайники и подавляет грибковые инфекции.

- 3-5% раствор (300-500 г на 10 л воды). Уничтожает лишайники и подавляет грибковые инфекции. Медный купорос - 1% раствор (100 г на 10 л). Часто применяют после железного или добавляют в побелку.

Работы проводят в сухую погоду при температуре выше +5 °C. После обработки дождя не должно быть минимум 6 часов.

Народные средства

Тем, кто не хочет использовать химию, помогут подручные рецепты:

Мыльно-зольный раствор : 1 кг золы, 50 г хозяйственного мыла, 10 л воды. Смесь настаивают, процеживают и тёплой наносят на стволы.

: 1 кг золы, 50 г хозяйственного мыла, 10 л воды. Смесь настаивают, процеживают и тёплой наносят на стволы. Сода кальцинированная : 100 г на 10 л воды. Раствор хорошо разъедает лишайники.

: 100 г на 10 л воды. Раствор хорошо разъедает лишайники. Концентрированный зольный отвар: золу кипятят 20-30 минут, остужают и используют для промывки коры.

Профилактика

После лечения важно не допустить повторного появления лишайников.

Побелка осенью: в известковый раствор (2-3 кг извести на 10 л воды) добавляют медный или железный купорос. Это убивает споры грибов, защищает от морозобоин и создаёт щелочную среду, неблагоприятную для лишайников.

в известковый раствор (2-3 кг извести на 10 л воды) добавляют медный или железный купорос. Это убивает споры грибов, защищает от морозобоин и создаёт щелочную среду, неблагоприятную для лишайников. Обрезка: регулярное прореживание кроны улучшает вентиляцию и снижает влажность.

регулярное прореживание кроны улучшает вентиляцию и снижает влажность. Подкормка: осенью полезны фосфорно-калийные удобрения — они укрепляют древесину и повышают иммунитет.

Главное — действовать последовательно и не откладывать. Тогда ваши плодовые деревья уйдут в зиму здоровыми и сильными, а весной встретят вас молодой зеленью и обильным цветением.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

