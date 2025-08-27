Вы выращиваете помидоры неправильно: одна ошибка, и плоды лопаются прямо на грядке

Растрескивание томатов — одна из самых частых проблем на грядках. Причина чаще всего кроется не в сорте, а в неправильном поливе.

Главный виновник — перепады влажности

После засухи обильный полив вызывает резкий приток воды в плоды. Кожица не успевает растягиваться и лопается, образуя трещины. Особенно страдают крупноплодные и мясистые сорта, а вот черри и сливовидные томаты повреждаются реже.

Ошибки полива

Полив "по расписанию" вместо контроля влажности на глубине 10-15 см.

Слишком редкий, но обильный полив.

Игнорирование погодных условий — в жару растения требуют меньших, но более частых порций воды.

Как предотвратить проблему

Поливайте томаты регулярно и умеренно.

Используйте мульчу слоем 5-7 см - она удерживает влагу и сглаживает перепады.

В теплицах чаще проветривайте, чтобы избежать конденсата на плодах.

Что делать с треснувшими плодами

Снимайте их сразу, иначе через трещины быстро проникают грибки и бактерии.

Используйте для соусов, кетчупа или переработки.

Профилактика на будущее

При выборе семян отдавайте предпочтение сортам и гибридам с пометкой "устойчив к растрескиванию". Они меньше реагируют на скачки влажности.

Главная ошибка огородников — нерегулярный полив. Поддержание стабильной влажности почвы и простые меры профилактики позволяют сохранить урожай томатов без трещин.

