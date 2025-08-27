Вы выращиваете помидоры неправильно: одна ошибка, и плоды лопаются прямо на грядке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Растрескивание томатов — одна из самых частых проблем на грядках. Причина чаще всего кроется не в сорте, а в неправильном поливе.

Треснувший помидор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Треснувший помидор

Главный виновник — перепады влажности

После засухи обильный полив вызывает резкий приток воды в плоды. Кожица не успевает растягиваться и лопается, образуя трещины. Особенно страдают крупноплодные и мясистые сорта, а вот черри и сливовидные томаты повреждаются реже.

Ошибки полива

  • Полив "по расписанию" вместо контроля влажности на глубине 10-15 см.

  • Слишком редкий, но обильный полив.

  • Игнорирование погодных условий — в жару растения требуют меньших, но более частых порций воды.

Как предотвратить проблему

  • Поливайте томаты регулярно и умеренно.

  • Используйте мульчу слоем 5-7 см - она удерживает влагу и сглаживает перепады.

  • В теплицах чаще проветривайте, чтобы избежать конденсата на плодах.

Что делать с треснувшими плодами

  • Снимайте их сразу, иначе через трещины быстро проникают грибки и бактерии.

  • Используйте для соусов, кетчупа или переработки.

Профилактика на будущее

При выборе семян отдавайте предпочтение сортам и гибридам с пометкой "устойчив к растрескиванию". Они меньше реагируют на скачки влажности.

Главная ошибка огородников — нерегулярный полив. Поддержание стабильной влажности почвы и простые меры профилактики позволяют сохранить урожай томатов без трещин.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
