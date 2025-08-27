Вы выращиваете помидоры неправильно: одна ошибка, и плоды лопаются прямо на грядке

Растрескивание томатов — одна из самых частых проблем на грядках. Причина чаще всего кроется не в сорте, а в неправильном поливе.
После засухи обильный полив вызывает резкий приток воды в плоды. Кожица не успевает растягиваться и лопается, образуя трещины. Особенно страдают крупноплодные и мясистые сорта, а вот черри и сливовидные томаты повреждаются реже.
Полив "по расписанию" вместо контроля влажности на глубине 10-15 см.
Слишком редкий, но обильный полив.
Игнорирование погодных условий — в жару растения требуют меньших, но более частых порций воды.
Поливайте томаты регулярно и умеренно.
Используйте мульчу слоем 5-7 см - она удерживает влагу и сглаживает перепады.
В теплицах чаще проветривайте, чтобы избежать конденсата на плодах.
Снимайте их сразу, иначе через трещины быстро проникают грибки и бактерии.
Используйте для соусов, кетчупа или переработки.
При выборе семян отдавайте предпочтение сортам и гибридам с пометкой "устойчив к растрескиванию". Они меньше реагируют на скачки влажности.
Главная ошибка огородников — нерегулярный полив. Поддержание стабильной влажности почвы и простые меры профилактики позволяют сохранить урожай томатов без трещин.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.