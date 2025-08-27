Эти растения высасывают остатки жизни из земли после помидоров — и превращают грядку в пустыню

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:08
Садоводство

Огородный сезон подходит к концу, и многие уже задумываются, чем занять освободившиеся грядки. Опытные дачники знают: успех будущего урожая во многом зависит от правильного севооборота. Если несколько лет подряд выращивать на одном месте одну и ту же культуру, почва истощается, а риск заболеваний резко возрастает. Особенно это касается томатов — культура требовательная и "жадная" до питательных веществ.

Томаты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томаты

Поэтому, если на грядке росли помидоры, важно выбрать правильных "преемников". Это позволит сохранить плодородие земли и получить здоровый урожай в следующем сезоне.

Почему нельзя сажать всё подряд

Томаты забирают из почвы значительную часть азота, фосфора и калия. Кроме того, они оставляют после себя возбудителей болезней, в первую очередь фитофтороз. Если снова посадить пасленовые культуры, инфекция получит отличные условия для развития, а урожай будет скудным.

Именно поэтому нельзя размещать после томатов картофель, перцы и баклажаны. Под запретом и огурцы — они плохо растут на истощённой почве и часто болеют, если до этого здесь выращивали помидоры.

Лучшие варианты для следующего сезона

Чтобы почва восстановилась и стала плодороднее, стоит сделать выбор в пользу культур, которые не только не "конфликтуют" с томатами, но и обогащают землю.

Бобовые

Горох, фасоль, бобы — отличные кандидаты для посадки после томатов. Они насыщают почву азотом благодаря особым бактериям на корнях, поэтому после них грунт становится более плодородным.

Листовые овощи и зелень

Салат, шпинат, укроп, петрушка и другие зелёные культуры не слишком требовательны к содержанию питательных веществ. Даже после томатов они дают хороший урожай.

Корнеплоды

Морковь, свёкла, редис и сельдерей неплохо чувствуют себя на бывших "томатных" грядках. Эти культуры не только разнообразят рацион, но и помогают почве восстановить баланс.

Капуста

Белокочанная, цветная, брокколи — любая капуста будет хорошим вариантом. Она использует другие группы питательных веществ и не страдает от "томатных" болезней.

Что делать сразу после сбора урожая

Осенью, сразу после уборки томатов, лучше всего посеять сидераты — рожь, горчицу, фацелию или овёс. Они быстро растут, защищают почву от выветривания, а после заделки в землю служат естественным удобрением. К весне участок будет готов для новых культур.

Грамотный севооборот помогает сохранить здоровье почвы и снизить риск заболеваний. После томатов лучше выбрать бобовые, капусту, зелень или корнеплоды. А вот пасленовые и огурцы придётся отложить на другие грядки. Такой подход гарантирует, что новый сезон порадует вас достойным урожаем.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
