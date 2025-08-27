Ос и шершней заманивает простое лакомство — ловушка из бутылки работает идеально

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие уверены, что мёд — это исключительно продукт питания и максимум его можно использовать для приготовления сладких блюд. Но на самом деле у этого натурального лакомства гораздо больше функций. Оказывается, он способен принести пользу и на дачном участке.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мёд в садоводстве

Натуральный мёд ценят не только за его вкус и лечебные свойства. Благодаря антисептическим и биостимулирующим свойствам он становится настоящим помощником садоводов. С его помощью можно укоренять черенки и даже бороться с некоторыми вредителями.

Мёд для укоренения черенков

Если вам нужно размножить растение черенкованием, можно приготовить простое средство. Для этого возьмите два стакана горячей воды и добавьте в неё столовую ложку мёда. Раствор перемешайте и оставьте в тёмном месте примерно на две недели.

Полученное средство работает как стимулятор. Достаточно обмакнуть в него подготовленные черенки перед посадкой. После этого их можно поставить в воду или поместить в рыхлый субстрат для укоренения.

Мёд помогает ускорить процесс: первые корешки появляются уже через одну-две недели. Такой результат сравним с действием специальных препаратов, но при этом используется полностью натуральное средство.

Мёд как приманка

Необычно, но факт: сладкий продукт можно превратить в ловушку для насекомых. Он прекрасно привлекает ос и шершней. Достаточно сделать простую ловушку из пластиковой бутылки, налить внутрь воды с мёдом — и насекомые быстро попадут в западню.

Есть и другой способ применения — борьба с муравьями. Если смешать мёд с борной кислотой, получится эффективная приманка. Насекомые поедают сладость и переносят её в муравейник, что помогает избавиться от целой колонии.

Мёд способен быть не только вкусным угощением, но и полезным инструментом для садовода. С его помощью можно облегчить процесс размножения растений и при этом контролировать численность вредителей. Главное — использовать его с умом, ведь даже самые простые натуральные средства при правильном применении дают отличные результаты.

Уточнения

О́сы (лат. vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых.

