Подкормка деревьев работает как лекарство — но иногда превращается в яд

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Правильное удобрение — это не только рост и сила дерева, но и вкусные плоды в будущем. Главное — выбрать подходящее время.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Плодовое дерево в цвету

Лучший момент для подкормки

Оптимально вносить удобрения в конце зимы или в самом начале весны. Именно тогда дереву больше всего нужны питательные вещества для старта сезона. Лучше всего — в период, когда почки только начинают раскрываться, но бутоны ещё не распустились. Обычно это за шесть недель до цветения.

Весной и летом подкормка также возможна, но крайний срок — июль. Позже питательные вещества уже не пойдут дереву на пользу.

Молодые деревья — особый случай

Деревья до трёх лет тоже нуждаются в удобрениях. Но здесь важно учитывать нюанс: если при посадке уже добавляли почвенную смесь с питательными компонентами, то дополнительная подкормка может быть лишней. В таком случае стоит просто внимательно читать этикетки на удобрениях и при переизбытке хорошо пролить почву водой, чтобы смыть излишки.

Осень и зима — табу

Не стоит удобрять деревья в холодное время года. Осенью они должны готовиться к отдыху, а не гнать новые слабые побеги, которые погибнут от первых заморозков. Подкормка в этот период может не только не помочь, но и навредить дереву.

Также не вносите удобрения в засуху или в жару — это создаёт дополнительный стресс.

Роль мульчи

Мульчирование полезно круглый год. Весной оно помогает удержать влагу и сдержать сорняки, а осенью — дополнительно защитить корни от сильных морозов. Мульча одинаково важна и для молодых деревьев, и для уже зрелых.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

