Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Помидоры без кожицы: заготовка, которая спасёт от неловких моментов за столом
Сафонов взорвал сеть заявлением о своей форме: готов к новым трофеям
Секреты закулисья MIA BOYKA: что певица требует от организаторов концертов
Усталость приходит не от уроков, а от неправильного старта учебного года — вот в чём подвох
Потянул робота на тросе — оставил зарплату в сервисе: вот как буксировать правильно
Экологический кошмар в Подмосковье: Сухановский пруд превращается в болото смерти
Грасс: ароматное путешествие в мир парфюмерии, которое вы не забудете
Пылесос — монстр, живущий в шкафу: как подружить кота с главным врагом в доме
Одно простое средство навсегда избавит вас от мух за столом — проверено на даче

Подкормка деревьев работает как лекарство — но иногда превращается в яд

1:46
Садоводство

Правильное удобрение — это не только рост и сила дерева, но и вкусные плоды в будущем. Главное — выбрать подходящее время.

Плодовое дерево в цвету
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Плодовое дерево в цвету

Лучший момент для подкормки

Оптимально вносить удобрения в конце зимы или в самом начале весны. Именно тогда дереву больше всего нужны питательные вещества для старта сезона. Лучше всего — в период, когда почки только начинают раскрываться, но бутоны ещё не распустились. Обычно это за шесть недель до цветения.

Весной и летом подкормка также возможна, но крайний срок — июль. Позже питательные вещества уже не пойдут дереву на пользу.

Молодые деревья — особый случай

Деревья до трёх лет тоже нуждаются в удобрениях. Но здесь важно учитывать нюанс: если при посадке уже добавляли почвенную смесь с питательными компонентами, то дополнительная подкормка может быть лишней. В таком случае стоит просто внимательно читать этикетки на удобрениях и при переизбытке хорошо пролить почву водой, чтобы смыть излишки.

Осень и зима — табу

Не стоит удобрять деревья в холодное время года. Осенью они должны готовиться к отдыху, а не гнать новые слабые побеги, которые погибнут от первых заморозков. Подкормка в этот период может не только не помочь, но и навредить дереву.

Также не вносите удобрения в засуху или в жару — это создаёт дополнительный стресс.

Роль мульчи

Мульчирование полезно круглый год. Весной оно помогает удержать влагу и сдержать сорняки, а осенью — дополнительно защитить корни от сильных морозов. Мульча одинаково важна и для молодых деревьев, и для уже зрелых.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса
Новости спорта
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса Аудио 
Тайна эмблемы Subaru: почему японцы выбрали звёзды, и где спрятана седьмая
Авто
Тайна эмблемы Subaru: почему японцы выбрали звёзды, и где спрятана седьмая Аудио 
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Популярное
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало

Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.

Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Последние материалы
Помидоры без кожицы: заготовка, которая спасёт от неловких моментов за столом
Сафонов взорвал сеть заявлением о своей форме: готов к новым трофеям
Секреты закулисья MIA BOYKA: что певица требует от организаторов концертов
Усталость приходит не от уроков, а от неправильного старта учебного года — вот в чём подвох
Потянул робота на тросе — оставил зарплату в сервисе: вот как буксировать правильно
Экологический кошмар в Подмосковье: Сухановский пруд превращается в болото смерти
Грасс: ароматное путешествие в мир парфюмерии, которое вы не забудете
Пылесос — монстр, живущий в шкафу: как подружить кота с главным врагом в доме
Одно простое средство навсегда избавит вас от мух за столом — проверено на даче
Свадьба Анны Семенович и Дениса Шреера всё-таки состоится — раскрыта дата и список звёздных гостей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.