Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Женщины сохраняют молодость, мужчины теряют её быстрее — одна диета даёт противоположный эффект
Амазонка как последняя загадка планеты: что мы ещё не знаем
4 миллиарда на красоту: как Золотое яблоко изменит судьбу отечественной косметики
Не блестит, а светится изнутри: новый тренд макияжа, который вытесняет хайлайтеры и пудру
Яйца больше не главный ингредиент: список продуктов, которые их легко заменят на 100%
Каждый лишний килограмм — это минус год жизни: жестокая правда о последствиях кошачьего ожирения
Фитнес с тренером или без: что выбрать для максимального результата
Кипяток в раковине: сантехники раскрыли главный секрет — безопасно или смертельно опасно для труб
Вот это я понимаю: Марию Погребняк восхитила подтяжка лица жены Джорджа Клуни

Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив

3:47
Садоводство

Многие садоводы уверены: чтобы заготовить семена на следующий год, достаточно их вынуть из плода и высушить. Так поступают с кабачками, перцами или тыквой, и урожай обычно не подводит. Но у томатов всё не так просто. Их семена покрыты слизистой оболочкой с веществами, которые тормозят прорастание. Если хранить семена "в сыром виде", часть из них сгниёт, другая не взойдёт вовсе, а третья даст ослабленные ростки. Именно поэтому главная ошибка — пропуск этапа ферментации.

Ферментация семян томатов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ферментация семян томатов

Ферментация: природный механизм защиты

В природе помидоры падают на землю, начинают гнить, и семена проходят естественный процесс брожения. Слизь разрушается, патогены погибают, и весной "очищенные" семена прорастают быстро и дружно.

Ферментация дома — это простая имитация природного механизма, которая:

  • полностью очищает семена от геля и мякоти;
  • убирает грибки и бактерии, мешающие всхожести;
  • отделяет пустые семена от полноценных: хорошие осядут на дно, плохие всплывут;
  • значительно повышает шанс дружных и здоровых всходов.

Пошаговый процесс подготовки семян томатов

Добыча семян

  • Выберите полностью созревший плод. Разрежьте его и аккуратно ложкой выньте семена вместе с желеобразной массой. Переложите всё в стеклянную банку.

Запуск ферментации

  • Налейте в банку немного воды, перемешайте. Накройте тканью или марлей и зафиксируйте резинкой. Это важно: воздух должен поступать, но насекомые и мусор — нет.

Брожение

  • Оставьте банку на 2-3 дня в тёплом месте (но не на солнце). В этот период появится лёгкий запах и слой плесени сверху — это нормальный признак. Как только семена опустятся на дно, а поверхность покроется плёнкой — процесс завершён.

Важно: не передерживайте семена. Если они начнут прорастать в банке, заготовка будет испорчена.

Промывка

  • Снимите плесень, переложите содержимое в сито и промойте проточной водой. Нужно полностью смыть остатки мякоти и слизи.

Сушка

  • Разложите семена тонким слоем на бумаге или ткани. Сушите в тёплом сухом месте 7-10 дней, регулярно перемешивая.

Хранение

  • Сухие семена уберите в бумажные пакетики или конверты. Обязательно подпишите сорт и год. Хранить их лучше в прохладном месте — например, в шкафу или сухом подвале.

Как избежать частых ошибок

  • Пропуск ферментации: самая распространённая ошибка. Всхожесть таких семян заметно ниже.
  • Передержка в банке: приводит к прорастанию прямо в жидкости.
  • Недосушенные семена: легко покрываются плесенью при хранении.
  • Хранение в пластике: лучше использовать бумагу, она "дышит".
  • Без подписи сортов: весной трудно вспомнить, где какие семена.

Маленькие хитрости от опытных огородников

  • Для ускорения ферментации можно добавить щепотку сахара в банку.
  • Чтобы проверить готовность семян к посадке, за месяц до сезона замочите несколько штук — если взойдут быстро, заготовка удалась.
  • Хорошие семена хранят всхожесть до 5-6 лет, но лучший урожай дают в первые 2-3 года.

Потратив всего несколько дней на этот процесс, вы получите качественный посадочный материал, который даст дружные всходы и крепкие кусты. А значит, урожай будет не только обильным, но и стабильным из года в год.

Уточнения

Се́мя - особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль
Еда и рецепты
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов
Наука и техника
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
4 миллиарда на красоту: как Золотое яблоко изменит судьбу отечественной косметики
Не блестит, а светится изнутри: новый тренд макияжа, который вытесняет хайлайтеры и пудру
Яйца больше не главный ингредиент: список продуктов, которые их легко заменят на 100%
Настоящего казака можно воспитать только в единстве веры, культуры и истории — иерей Тимофей Чайкин
Каждый лишний килограмм — это минус год жизни: жестокая правда о последствиях кошачьего ожирения
Фитнес с тренером или без: что выбрать для максимального результата
Кипяток в раковине: сантехники раскрыли главный секрет — безопасно или смертельно опасно для труб
Вот это я понимаю: Марию Погребняк восхитила подтяжка лица жены Джорджа Клуни
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Велосипед будущего: колёса без спиц и моторы в ободах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.