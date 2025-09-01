Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут

После плодоношения деревья и кустарники сильно истощаются. Большая часть накопленных ресурсов уходит на формирование плодов, и если не восполнить их осенью, то в следующем сезоне растения могут "уйти на отдых" — дать скудный урожай или вовсе не заложить плодовых почек.
Ключ к успеху — правильно подобранные удобрения. Осенью исключают азот, так как он стимулирует рост зелёной массы, а делают упор на фосфор и калий. Эти элементы укрепляют корневую систему, повышают зимостойкость и закладывают будущий урожай.
Корни у этих деревьев уходят глубоко, поэтому подкормку вносят не по поверхности, а в специальные ямки.
Такое внесение гарантирует, что питательные вещества окажутся прямо в зоне корней.
Косточковые деревья чувствительнее к морозам, поэтому им необходима дополнительная подпитка.
Удобрения рассыпают по проекции кроны из расчёта:
После равномерного распределения грунт перекапывают, чтобы гранулы оказались ближе к корням. Эта процедура помогает деревьям легче переносить зиму и активно цвести весной.
Эта культура быстро обедняет почву и нуждается в двух видах подкормок.
Фосфорно-калийная (октябрь):
Удобрения вносят в отверстия, сделанные вилами вокруг куста.
Органическая (ноябрь):
Они перегнивают зимой и к весне обогащают почву.
Для этих кустарников схема похожая:
Дополнительно полезно рассыпать золу по поверхности.
Корни малины располагаются близко к поверхности, поэтому подкормка должна быть максимально доступной. В начале осени после обрезки готовят жидкий раствор:
Раствор выливают под каждый куст. Так растение получит питание в легкоусвояемой форме.
Этому кустарнику достаточно подкормки раз в 2-3 года.
Важно действовать аккуратно: корни облепихи расположены очень близко к поверхности.
Эти лианы особенно чувствительны к морозам, поэтому ежегодная подкормка обязательна.
Правильно внесённые удобрения помогают растениям восстановить силы, укрепляют корни и повышают морозостойкость. Благодаря этому весной сад просыпается здоровым и готовым к обильному урожаю.
