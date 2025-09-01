Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:53
Садоводство

После плодоношения деревья и кустарники сильно истощаются. Большая часть накопленных ресурсов уходит на формирование плодов, и если не восполнить их осенью, то в следующем сезоне растения могут "уйти на отдых" — дать скудный урожай или вовсе не заложить плодовых почек.

Осенняя подкормка деревьев
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенняя подкормка деревьев

Ключ к успеху — правильно подобранные удобрения. Осенью исключают азот, так как он стимулирует рост зелёной массы, а делают упор на фосфор и калий. Эти элементы укрепляют корневую систему, повышают зимостойкость и закладывают будущий урожай.

Яблони и груши

Корни у этих деревьев уходят глубоко, поэтому подкормку вносят не по поверхности, а в специальные ямки.

  • В приствольном круге выкапывают 7-8 лунок (для взрослых деревьев) глубиной 20-25 см.
  • В каждую кладут по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия.
  • Ямки засыпают и обильно поливают.

Такое внесение гарантирует, что питательные вещества окажутся прямо в зоне корней.

Сливы, вишни и черешни

Косточковые деревья чувствительнее к морозам, поэтому им необходима дополнительная подпитка.

Удобрения рассыпают по проекции кроны из расчёта:

  • 5 ст. л. суперфосфата и
  • 3 ст. л. сульфата калия на 1 м².

После равномерного распределения грунт перекапывают, чтобы гранулы оказались ближе к корням. Эта процедура помогает деревьям легче переносить зиму и активно цвести весной.

Смородина

Эта культура быстро обедняет почву и нуждается в двух видах подкормок.

Фосфорно-калийная (октябрь):

  • 3 ст. л. суперфосфата,
  • 1 ст. л. сульфата калия под куст.

Удобрения вносят в отверстия, сделанные вилами вокруг куста.

Органическая (ноябрь):

  • перепревший навоз,
  • овощные очистки или пищевые отходы.

Они перегнивают зимой и к весне обогащают почву.

Крыжовник и айва японская

Для этих кустарников схема похожая:

  • В октябре - 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия.
  • В ноябре - органика: разведённый коровяк или куриный помёт (по 0,5 ведра на куст).

Дополнительно полезно рассыпать золу по поверхности.

Малина

Корни малины располагаются близко к поверхности, поэтому подкормка должна быть максимально доступной. В начале осени после обрезки готовят жидкий раствор:

  • 1 л воды,
  • 3 ст. л. суперфосфата,
  • 3 ст. л. древесной золы.

Раствор выливают под каждый куст. Так растение получит питание в легкоусвояемой форме.

Облепиха

Этому кустарнику достаточно подкормки раз в 2-3 года.

  • Вносят 3 ст. л. суперфосфата под куст с лёгким рыхлением.
  • Дополнительно раскладывают перегной и присыпают золой.

Важно действовать аккуратно: корни облепихи расположены очень близко к поверхности.

Актинидия и лимонник китайский

Эти лианы особенно чувствительны к морозам, поэтому ежегодная подкормка обязательна.

  • В конце сентября почву под растениями рыхлят.
  • Вносят по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия на куст.
  • После удобрения растения обильно поливают.

Правильно внесённые удобрения помогают растениям восстановить силы, укрепляют корни и повышают морозостойкость. Благодаря этому весной сад просыпается здоровым и готовым к обильному урожаю.

