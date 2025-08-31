Один налёт — и саженец обглодан до корней: что сделать в сентябре, чтобы не хоронить сад весной

Сентябрь — идеальное время, чтобы подготовить сад к зиме. Пока почва ещё мягкая и сухая, можно установить механические барьеры, побелить деревья или засеять живые изгороди. Зимой, когда зайцы голодают и легко добираются до садов, молодые деревья становятся их первыми жертвами. Особо уязвима нежная кора саженцев, от повреждений которой дерево может погибнуть за одну ночь.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Заяц грызет саженец

Механические способы защиты

Механическая защита — самый надёжный вариант, так как полностью блокирует доступ к коре.

Сетка-рабица или пластиковая садовая сетка

Устанавливается цилиндром вокруг ствола. Высота — не менее 1,5 м (учитывая снег), нижний край углубляют в землю на 5-10 см. Это предотвращает подкопы и не мешает воздухообмену.

Обмотка лапником и мешковиной

Сначала ствол укрывают тканью, затем привязывают еловые или сосновые ветки иглами вниз. Такое покрытие одновременно отпугивает зайцев и утепляет кору.

Пластиковые трубы

Разрезанные вдоль трубы надеваются на ствол и скрепляются. Пластик полностью защищает от грызунов, не гниёт и служит много лет. Весной трубы нужно снять, чтобы кора не перегревалась.

Химические и народные методы

Их применяют как дополнение к механической защите.

Побелка с добавками : в известковый раствор можно добавить медный купорос или столярный клей. Это защитит и от ожогов, и от грызунов.

: в известковый раствор можно добавить медный купорос или столярный клей. Это защитит и от ожогов, и от грызунов. Народные рецепты : обмазка настойкой чеснока, перца или рыбьим жиром. Запах держится недолго, поэтому обработку нужно повторять.

: обмазка настойкой чеснока, перца или рыбьим жиром. Запах держится недолго, поэтому обработку нужно повторять. Готовые спреи: содержат безопасные горькие вещества (битрекс), делают кору абсолютно непривлекательной для грызунов. Недостаток — смываются дождями.

Нафталин использовать не стоит: он токсичен для людей и вреден для экосистемы.

Защита молодых саженцев

Молодые деревья (1-5 лет) требуют усиленной защиты.

Установите каркас из кольев и натяните мелкоячеистую сетку или спанбонд так, чтобы укрытие не касалось ветвей.

Обязательно прикройте корневую шейку землёй или лапником иголками наружу.

Проверяйте защиту зимой: снег может намести выше уровня ограждения, а ветер — сорвать укрытие.

Контроль зимой и восстановление весной

Даже при надёжной защите зимой сад стоит регулярно осматривать. Если снег намёл выше уровня сетки, её нужно поднять. Весной важно оценить состояние деревьев.

Небольшие повреждения обрабатывают медным купоросом и замазывают садовым варом.

обрабатывают медным купоросом и замазывают садовым варом. Кольцевание ствола (кора снята по кругу) — почти смертельное повреждение, но можно попробовать прививку мостиком.

(кора снята по кругу) — почти смертельное повреждение, но можно попробовать прививку мостиком. Сильные повреждения у молодых деревьев чаще всего приводят к гибели.

Комбинация механических барьеров, побелки и отпугивающих средств обеспечивает максимальную надёжность. Даже одна голодная зайчиха может погубить несколько саженцев за ночь, поэтому откладывать подготовку нельзя.

Уточнения

Саженец — это молодое дерево, кустарник или лиана, выращенное из сеянца или черенка и используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.

