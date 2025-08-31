Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые недавно сделали открытие, которое добавляет новых красок к истории древних рептилий
Культовая комедия под прицелом: Зои Кравиц вынесла суровый приговор Друзьям
Неожиданное открытие в космосе: это изменяет наше понимание вселенной
Народный автомобиль за цену кроссовера: сколько теперь попросят за LADA Vesta
Городский воздух убивает медленно:как понять, что питомец уже в опасности
За месяц в 1,5 раза: назван самый подорожавший товар в мире
Взлом жима лёжа: лайфхак, который поможет вам наконец-то осилить 100 килограмм
Пляж был шик, а теперь шок: почему после загара лицо выглядит старше, чем до отпуска
Нежный вкус и никакой липкой массы: секрет идеальных пельменей раскрыт

Один налёт — и саженец обглодан до корней: что сделать в сентябре, чтобы не хоронить сад весной

3:20
Садоводство

Сентябрь — идеальное время, чтобы подготовить сад к зиме. Пока почва ещё мягкая и сухая, можно установить механические барьеры, побелить деревья или засеять живые изгороди. Зимой, когда зайцы голодают и легко добираются до садов, молодые деревья становятся их первыми жертвами. Особо уязвима нежная кора саженцев, от повреждений которой дерево может погибнуть за одну ночь.

Заяц грызет саженец
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Заяц грызет саженец

Механические способы защиты

Механическая защита — самый надёжный вариант, так как полностью блокирует доступ к коре.

Сетка-рабица или пластиковая садовая сетка

  • Устанавливается цилиндром вокруг ствола. Высота — не менее 1,5 м (учитывая снег), нижний край углубляют в землю на 5-10 см. Это предотвращает подкопы и не мешает воздухообмену.

Обмотка лапником и мешковиной

  • Сначала ствол укрывают тканью, затем привязывают еловые или сосновые ветки иглами вниз. Такое покрытие одновременно отпугивает зайцев и утепляет кору.

Пластиковые трубы

  • Разрезанные вдоль трубы надеваются на ствол и скрепляются. Пластик полностью защищает от грызунов, не гниёт и служит много лет. Весной трубы нужно снять, чтобы кора не перегревалась.

Химические и народные методы

Их применяют как дополнение к механической защите.

  • Побелка с добавками: в известковый раствор можно добавить медный купорос или столярный клей. Это защитит и от ожогов, и от грызунов.
  • Народные рецепты: обмазка настойкой чеснока, перца или рыбьим жиром. Запах держится недолго, поэтому обработку нужно повторять.
  • Готовые спреи: содержат безопасные горькие вещества (битрекс), делают кору абсолютно непривлекательной для грызунов. Недостаток — смываются дождями.

Нафталин использовать не стоит: он токсичен для людей и вреден для экосистемы.

Защита молодых саженцев

Молодые деревья (1-5 лет) требуют усиленной защиты.

  • Установите каркас из кольев и натяните мелкоячеистую сетку или спанбонд так, чтобы укрытие не касалось ветвей.
  • Обязательно прикройте корневую шейку землёй или лапником иголками наружу.
  • Проверяйте защиту зимой: снег может намести выше уровня ограждения, а ветер — сорвать укрытие.

Контроль зимой и восстановление весной

Даже при надёжной защите зимой сад стоит регулярно осматривать. Если снег намёл выше уровня сетки, её нужно поднять. Весной важно оценить состояние деревьев.

  • Небольшие повреждения обрабатывают медным купоросом и замазывают садовым варом.
  • Кольцевание ствола (кора снята по кругу) — почти смертельное повреждение, но можно попробовать прививку мостиком.
  • Сильные повреждения у молодых деревьев чаще всего приводят к гибели.

Комбинация механических барьеров, побелки и отпугивающих средств обеспечивает максимальную надёжность. Даже одна голодная зайчиха может погубить несколько саженцев за ночь, поэтому откладывать подготовку нельзя.

Уточнения

Саженец — это молодое дерево, кустарник или лиана, выращенное из сеянца или черенка и используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль
Еда и рецепты
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль Аудио 
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком
Экономика и бизнес
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Забудьте про градусник: кошачьи уши — самый точный индикатор здоровья, о котором не догадываются
Обувная пара из 1969 года снова в моде: знаменитости не снимают их даже на красной дорожке
Она говорила: зачем?: Павел Воля признался, как месяцами не мог повести Утяшеву в ресторан
Один налёт — и саженец обглодан до корней: что сделать в сентябре, чтобы не хоронить сад весной
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Секретный ингредиент: что пить после тренировки, чтобы проснуться свежим и полным сил
Дети ненавидят рыбу? После этого рецепта они будут умолять о добавке
Закрытое небо: страховой рынок авиаперевозок обвалился
Чистые окна без лишних трат: сияние стёкол обеспечит привычное средство
Хоть один ребёнок будет нормальным: Даня Милохин хочет стать многодетным отцом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.