Почва после лука — как уставшая батарейка: чем подзарядить почву, чтобы не потерять следующий урожай

3:39
Садоводство

Лук и чеснок относятся к культурам, которые активно вытягивают из почвы калий и фосфор, а также оставляют после себя возбудителей болезней и личинок вредителей. Если оставить грядки без внимания, в следующем сезоне растения могут столкнуться с дефицитом питания и массовыми заражениями. Поэтому после уборки урожая важно не только очистить землю, но и восстановить её плодородие.

Грядка после лука и чеснока
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грядка после лука и чеснока

Очистка и рыхление

Первым делом необходимо убрать с грядки остатки ботвы, корней и шелухи. Даже небольшие фрагменты могут стать рассадником пероноспороза или укрытием для луковой мухи. После очистки землю лучше слегка разрыхлить на глубину 5-7 см — это улучшит доступ воздуха и влаги. Глубокую перекопку оставьте на осень: сейчас важнее сохранить структуру почвы.

Внесение удобрений

Чтобы вернуть плодородие, используйте органику:

  • компост или перепревший навоз — 4-5 кг на м²;
  • древесную золу — около стакана на м² (она снизит кислотность и насытит микроэлементами).

Если органики недостаточно, подойдут минеральные комплексы:

  • суперфосфат — 30-40 г на м²;
  • сульфат калия — 25-30 г на м².

Обязательно проверьте кислотность почвы: при pH ниже 6,5 внесите известь (200-400 г на м²).

Посев сидератов

Самый экологичный способ восстановить почву — посадить сидераты. Подойдут:

  • горчица (подавляет грибки),
  • рожь (рыхлит тяжёлые почвы),
  • овёс и фацелия (удерживают влагу и предотвращают эрозию).

Сейте сидераты в конце лета, чтобы они успели вырасти до холодов. Через 4-6 недель срежьте зелёную массу и заделайте её в землю на глубину 10-15 см.

Мульчирование

Чтобы сохранить влагу и защитить землю, разложите слой мульчи 10-15 см из соломы, скошенной травы или листьев. Главное — брать чистый материал без спор грибков и семян сорняков. Дополнительно можно присыпать мульчу золой.

Севооборот

На одном месте лук и чеснок нельзя выращивать минимум 3-4 года — иначе болезни и вредители накопятся в почве. Хорошими "сменщиками" станут:

  • бобовые (горох, фасоль),
  • корнеплоды (морковь, свёкла),
  • листовые овощи (салаты, шпинат),
  • тыквенные (кабачки, огурцы).

Биологическая защита

Для профилактики грибков используйте биопрепараты: "Фитоспорин", "Триходерма Вериде". Можно применять и народные средства: настой бархатцев (обеззараживает грунт), табачную пыль (отпугивает вредителей).

Полезно также активировать почвенную микрофлору: в 10 л тёплой воды растворите столовую ложку сахара, щепотку дрожжей и горсть перегноя, дайте настояться и полейте грядки (3-5 л на м²).

Профилактика болезней и вредителей

  • обработайте грядки раствором медного купороса, если замечали грибковые инфекции;
  • перекопайте почву осенью на глубину 15-20 см, чтобы уничтожить зимующие личинки;
  • следите за чистотой участка и вовремя удаляйте сорняки.

Такой уход обеспечит богатый урожай в следующем сезоне и сохранит здоровье земли на долгие годы.

Уточнения

Урожа́й - валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
