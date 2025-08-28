Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Напиток, который жжёт жир даже в покое: минус 6 кг за месяц и лёгкость на весь день
Батарея садится быстрее, а система тормозит: к чему приводит неверный режим сна
Настя Ивлеева раскрыла секрет своих изменившихся черт лица: правда ли она удалила комки Биша
В России массово отключают дорожные камеры из-за новых федеральных требований
Связь времён: археологи нашли подтверждение существования хананеев из Библии
Секрет эластичного бисквита раскрыт: готовим шоколадный рулет, который не ломается и не крошится
Ставки взлетели, кошельки потяжелели: как Центробанк повлиял на сбережения россиян
Бактерии летят с вами в одном ряду: как защитить себя от болезней в самолёте
Грязь, плесень, хаос: главные ошибки, которые превращают ванную в рассадник бактерий

Помидоры краснеют на глазах, если выполнить всего одно действие

3:51
Садоводство

В тёплую пору лета помидоры активно растут, формируют новые побеги и закладывают плоды. Регулярный полив помогает завязям развиваться, но при этом чрезмерное количество влаги вредит листве. К концу августа и в начале сентября погода постепенно меняется: ночи становятся прохладнее, и важно, чтобы основная часть урожая успела созреть до наступления осенних холодов. Поэтому огородники стремятся перенаправить силы растения с роста на вызревание плодов.

Томаты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты

Условия для здоровья и урожайности

Томаты остаются одним из самых популярных овощей, которые легко выращивать как в саду, так и в контейнерах. Для богатого урожая растениям необходимо достаточно питания, света и свободного пространства. Загущённые посадки плохо проветриваются и чаще страдают от грибковых заболеваний. Чтобы этого избежать, грядки держат чистыми от сорняков, а сами кусты делают более воздушными и светлыми.

Прищипка верхушек

Огородники отмечают: "Если прекратить рост высоких сортов, защипнув верхушки, то куст перестанет тратить силы на новые цветы и мелкие завязи". Такой приём позволяет направить энергию растения на те плоды, которые уже сформировались и имеют шанс созреть.

Удаление пасынков

Не менее важно контролировать образование боковых побегов. "Пасынки забирают питание у кистей с плодами, поэтому в конце лета их удаление становится особенно актуальным", — подчеркивают садоводы. Это позволяет не только ускорить созревание, но и снизить риск заболеваний из-за чрезмерной густоты кустов.

Работа с листьями

Большое внимание уделяется листве. Нижние листья, соприкасающиеся с землёй, постепенно убирают, так как они больше не нужны, а наоборот, создают условия для развития плесени и фитофторы. Удаляют также больные и повреждённые листья. При этом стоит помнить: "Срезаются только те листья, которые находятся ниже кистей с плодами". Те, что выше, лучше оставить — они защищают помидоры от прямых солнечных ожогов.

Прореживание завязей

В августе и сентябре кусты уже не должны расходовать силы на мелкие завязи. Огородники советуют убирать самые мелкие плоды и лишние цветы: "Так растение сосредоточится на вызревании томатов, которые уже имеют достаточный размер". Это помогает ускорить процесс и повысить качество урожая.

Своевременный сбор урожая

Спелые плоды не стоит долго держать на кусте. Чем раньше они будут собраны, тем быстрее покраснеют остальные. Незрелые помидоры отлично дозариваются в помещении — в ящиках или на подоконнике. Такой приём позволяет кусту перераспределить силы и ускорить вызревание оставшегося урожая.

Переработка спелых плодов

Вторая половина лета — время активного сбора томатов. Созревшие плоды используют для приготовления свежих салатов, соусов, закусок. Излишки хорошо хранятся в холодильнике, подходят для консервирования и сушки. Своевременная переработка урожая не только сохраняет вкус и пользу овощей, но и освобождает растения от лишней нагрузки.

Ускорить созревание томатов можно простыми приёмами: ограничить рост кустов, удалять пасынки, регулировать количество листвы и завязей, вовремя собирать плоды. Такой уход помогает сосредоточить питание на основных кистях и получить больше спелых, сочных помидоров до прихода холодов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы
Еда и рецепты
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы Аудио 
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Еда и рецепты
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой Аудио 
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Азербайджан
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Видео 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Последние материалы
Бактерии летят с вами в одном ряду: как защитить себя от болезней в самолёте
Грязь, плесень, хаос: главные ошибки, которые превращают ванную в рассадник бактерий
Солнце ушло, а след остался: кому срочно нужно проверить родинки до того, как станет слишком поздно
Смог, УФ и пыль: как защитить кожу от агрессивной среды
Первое похолодание — не повод для тоски: как превратить стресс в удовольствие
Тайный враг похудения: что на самом деле замедляет метаболизм и рушит все усилия
Рынок лихорадит перед 1 сентября: россияне тратят на цветы больше, чем раньше
250 килограммов живой ярости и пасть, которая ломала кости — что скрывала земля все эти миллионы лет
Неожиданный перформанс: как дочь Агутина и Варум зажгла публику Лос-Анджелеса
Производители пятновыводителей скрывают это: реальный способ убрать пятна крови с любой ткани
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.