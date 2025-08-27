Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США сделали неожиданное исключение для российских алмазов — вот что изменилось
Лучше отказаться от Chrome прямо сейчас: ваш цифровой след под угрозой
Хлопок как гром: пассажиры рейса Стокгольм — Париж пережили ужас в небе
Тыгыдык по ночам — это не каприз, а отчаянный сигнал SOS от вашего кота
Из бабушкиного сундука — в главный тренд интерьеров 2025 года: дизайнеры снова влюбились в пэчворк
Мармелад без химии: готовлю дома из двух ингредиентов — дети просят добавки каждый день
Поцелуй с Киркоровым: Ольга Бузова до сих пор обижается на хейтеров — что говорят близкие
Разглаживает морщины, стирает пигментацию: правда о химическом и лазерном пилинге
Кофеин превратился в кнопку счастья: проверено на сотнях добровольцев

Хотите вторую волну урожая огурцов? Не спешите вырывать пожелтевшие кусты

3:21
Садоводство

Огурцы — одна из самых любимых культур на огороде. В тёплую погоду они растут быстро и дают обильный урожай. Но к концу лета растения начинают терять силу: плодоношение снижается, листья желтеют, а грибковые болезни способны погубить всю грядку. Чтобы собрать максимум урожая, важно правильно ухаживать за культурой и учитывать особенности её развития.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Выбор сорта и подготовка почвы

Ключевую роль играет сорт. Для устойчивого плодоношения стоит выбирать гибриды, подходящие под климат региона и более стойкие к болезням. Перед посадкой грядку рекомендуется известковать и обогатить органикой, чтобы растения с первых дней получили достаточно питания.

Подкормки и полив

Огурцы интенсивно потребляют питательные вещества. В течение сезона можно использовать комплексные удобрения ("Кристалон") или органику: настой куриного помёта либо крапивный заквас, тщательно разведённые водой.

Особое внимание нужно уделить влаге. При недостатке воды плоды быстро желтеют, деформируются и становятся горькими. Полив выполняют строго под корень, избегая смачивания листьев. Лучше всего поливать утром или вечером, чтобы влага глубже проникала в почву.

Уход за растениями

  • Окопка. Проводится осторожно и только при необходимости, чтобы не повредить корни. Почву у основания растений слегка подсыпают.

  • Формировка. Во время роста удаляют нижние листья, прищипывают лишние побеги и соцветия, чтобы силы шли на налив плодов.

  • Профилактика болезней. Огурцы очень уязвимы к грибковым инфекциям. Своевременные обработки помогут сохранить урожай. Подвязка к опоре улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск заражения.

Когда и как собирать урожай

Сбор плодов проводят регулярно — каждые 2-3 дня для засолки и чуть реже для салатных сортов. Ранний сбор стимулирует рост новых завязей. Огурцы, оставленные для семян, дают дозреть и подсушить, а затем извлекают семена.

Даже пожелтевшие кусты не всегда стоит спешить удалять: после спада жары и при достаточном поливе они способны дать вторую волну урожая.

Почему плоды желтеют и сохнут

Если огурцы желтеют с верхушки, причиной может быть нехватка азота. В таком случае поможет подкормка аммиачной селитрой или мочевиной. Также пересыхание часто связано с засухой — растения чувствительны к дефициту влаги.

Хранение огурцов

Огурцы лучше всего употреблять свежими или сразу перерабатывать — так они сохраняют хрустящую текстуру. Однако при хранении в прохладном помещении плоды могут оставаться в хорошем состоянии до двух недель.

Чтобы огурцы радовали богатым урожаем даже в конце лета, необходимо сочетать своевременные подкормки, грамотный полив, регулярный сбор и профилактику болезней. Такой уход продлит плодоношение и поможет сохранить плоды вкусными и сочными.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Еда и рецепты
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой Аудио 
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Популярное
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны

Дональд Трамп готов к жёстким экономическим мерам против России, если Москва не примет условия сделки по Украине. "Экономическая война станет очень плохой для России", — заявил президент США.

Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Последние материалы
Русская красавица покорила Хейли Бибер: как модель из России стала лицом Rhode
Ключи в замке и окна нараспашку — вот почему вы сами открываете дверь ворам
Кошка съест лекарство и даже не заметит: гениальный трюк, который работает безотказно
Роскомнадзор оштрафовал операторов за утечки данных — цифры впечатляют
Одна ошибка в уходе — и кузов уже не спасти: почему матовое покрытие не прощает промахов
Вирусы из Китая, клещи из России: чего стоит бояться больше всего
Греция — курорт для мира, но не для греков: почему половина жителей пребывает в праздничной бедности
Лидер или легенда? Акрон намекнул на новую роль Дзюбы — что ждет форварда
Эти зелёные овощи недооценены: именно они продлевают жизнь кишечнику и тормозят развитие рака
За гранью разума? Китайцы создадут робота-суррогатную мать: что об этом думают эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.