Хотите вторую волну урожая огурцов? Не спешите вырывать пожелтевшие кусты

Огурцы — одна из самых любимых культур на огороде. В тёплую погоду они растут быстро и дают обильный урожай. Но к концу лета растения начинают терять силу: плодоношение снижается, листья желтеют, а грибковые болезни способны погубить всю грядку. Чтобы собрать максимум урожая, важно правильно ухаживать за культурой и учитывать особенности её развития.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Огурцы

Выбор сорта и подготовка почвы

Ключевую роль играет сорт. Для устойчивого плодоношения стоит выбирать гибриды, подходящие под климат региона и более стойкие к болезням. Перед посадкой грядку рекомендуется известковать и обогатить органикой, чтобы растения с первых дней получили достаточно питания.

Подкормки и полив

Огурцы интенсивно потребляют питательные вещества. В течение сезона можно использовать комплексные удобрения ("Кристалон") или органику: настой куриного помёта либо крапивный заквас, тщательно разведённые водой.

Особое внимание нужно уделить влаге. При недостатке воды плоды быстро желтеют, деформируются и становятся горькими. Полив выполняют строго под корень, избегая смачивания листьев. Лучше всего поливать утром или вечером, чтобы влага глубже проникала в почву.

Уход за растениями

Окопка. Проводится осторожно и только при необходимости, чтобы не повредить корни. Почву у основания растений слегка подсыпают.

Формировка. Во время роста удаляют нижние листья, прищипывают лишние побеги и соцветия, чтобы силы шли на налив плодов.

Профилактика болезней. Огурцы очень уязвимы к грибковым инфекциям. Своевременные обработки помогут сохранить урожай. Подвязка к опоре улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск заражения.

Когда и как собирать урожай

Сбор плодов проводят регулярно — каждые 2-3 дня для засолки и чуть реже для салатных сортов. Ранний сбор стимулирует рост новых завязей. Огурцы, оставленные для семян, дают дозреть и подсушить, а затем извлекают семена.

Даже пожелтевшие кусты не всегда стоит спешить удалять: после спада жары и при достаточном поливе они способны дать вторую волну урожая.

Почему плоды желтеют и сохнут

Если огурцы желтеют с верхушки, причиной может быть нехватка азота. В таком случае поможет подкормка аммиачной селитрой или мочевиной. Также пересыхание часто связано с засухой — растения чувствительны к дефициту влаги.

Хранение огурцов

Огурцы лучше всего употреблять свежими или сразу перерабатывать — так они сохраняют хрустящую текстуру. Однако при хранении в прохладном помещении плоды могут оставаться в хорошем состоянии до двух недель.

Чтобы огурцы радовали богатым урожаем даже в конце лета, необходимо сочетать своевременные подкормки, грамотный полив, регулярный сбор и профилактику болезней. Такой уход продлит плодоношение и поможет сохранить плоды вкусными и сочными.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

