Август решает судьбу урожая: что делать с томатами прямо сейчас

Садоводство

Созревшие, налитые солнцем помидоры — один из главных символов конца лета. Для огородников это и радость, и испытание: хочется собрать корзины ярких плодов, но в то же время нужно успеть довести до зрелости оставшиеся. Опытные садоводы утверждают, что самые вкусные томаты вызревают прямо на кустах, однако погодные условия не всегда позволяют дождаться полной зрелости. В дождливые и прохладные дни плоды часто приходится снимать раньше и дозаривать в домашних условиях.

Помидоры
Фото: freepik is licensed under public domain
Помидоры

Основные приёмы ухода в августе

Чтобы сохранить здоровье растений и ускорить созревание, важно уделять внимание регулярному уходу.

  • Формировка кустов. Продолжают прищипывать боковые побеги и убирать лишние соцветия. Иногда даже маленькие завязи приходится удалять — они уже не успеют развиться, а только заберут силы у растения.

  • Чистота грядок. Почву вокруг кустов поддерживают рыхлой и свободной от сорняков, слегка уплотняя у корней. Поверхность полезно замульчировать скошенной травой — это сохранит влагу и затормозит рост сорняков.

  • Полив. Лучшее время — утро. Воду направляют прямо под корень, стараясь не смачивать листья и плоды, чтобы не провоцировать грибковые болезни.

  • Удаление листьев. Снизу постепенно убирают крупные листья, особенно повреждённые или больные. Это улучшает циркуляцию воздуха и ускоряет созревание кистей.

Подкормки и защита от болезней

Томаты активно вытягивают питательные вещества из почвы, поэтому летом их продолжают подкармливать. Раз в две недели можно использовать комплексные удобрения вроде "Кристалона". В частных хозяйствах популярны настои из куриного помёта или крапивы — главное, хорошо разбавить их водой.

Главный враг томатов в конце сезона — грибковые заболевания. Чтобы снизить риски, выбирают устойчивые сорта и поддерживают растения в хорошем состоянии. Но если болезнь уже грозит погубить урожай, иногда приходится прибегать к химической обработке, чтобы сохранить хотя бы часть плодов.

Когда собирать урожай

Опытные огородники советуют снимать плоды сразу, как только они начинают краснеть. Это стимулирует куст отдавать силы оставшимся завязям. При неблагоприятном прогнозе — частых дождях или перепадах температуры — томаты лучше собрать заранее, чтобы они не потрескались, и дозарить дома на подносах.

Что приготовить из урожая

Помидоры — универсальный продукт. Их едят свежими в салатах, используют для пиццы и соусов, готовят лечо и заготовки на зиму. Излишки можно переработать в пасту или заморозить для последующего использования.

Конец лета — решающий этап для томатов. Регулярный уход, правильный полив, своевременный сбор урожая и защита от болезней помогают получить не только вкусные свежие плоды, но и щедрые запасы на зиму.

Уточнения

А́вгуст — восьмой месяц года в юлианском и григорианском календарях, шестой месяц староримского года, начинавшегося до реформы Юлия Цезаря с марта.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
