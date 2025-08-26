Не выбрасывайте кофейную гущу: растения полюбят её больше удобрений

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:30
Садоводство

Оставшаяся после приготовления кофе гуща — это не отход, а ценный материал для сада и огорода. В ней содержатся азот, магний, калий и другие питательные элементы, которые легко усваиваются растениями, способствуя их росту и цветению.

Кофейная гуща в маленьком пакете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кофейная гуща в маленьком пакете

Важно правильно подготовить гущу: после использования её нужно вынуть из фильтра или капсулы, просушить и хранить в банке в холодильнике. Если высушить плохо, на поверхности может появиться плесень.

Как использовать кофейную гущу

1. Натуральное удобрение

Сухую или влажную гущу можно вносить прямо под кусты и цветы, например, розы. Достаточно присыпать землю у корней и слегка вдавить в почву.

2. Борьба с вредителями

  • От слизней и улиток. Насыпанная вокруг растений гуща образует преграду: зернистая структура мешает моллюскам передвигаться, а запах их отпугивает. После дождя слой нужно обновить.

  • От тли. Небольшое количество гущи разводят в воде и распыляют на листья поражённых растений.

  • Против муравьёв. Запах кофе действует как природный репеллент.

3. Защита от кошек

Кофейный запах в сочетании с цитрусовыми корками помогает отпугнуть кошек, которые любят разрывать клумбы и грядки.

4. Добавка в компост

Гуща богата азотом и хорошо перерабатывается червями. Её можно закладывать в компостер вместе с кофейными фильтрами (если они небелёные и биоразлагаемые). Важно соблюдать баланс и не добавлять слишком много: избыток повышает кислотность смеси.

5. Вермикомпост

По аналогии с обычным компостом кофейная гуща отлично подходит для кормления дождевых червей в вермикомпостере.

6. Почвосмеси для посева

Хорошо высушенную гущу можно смешивать с землёй (в соотношении 1:3). Такая смесь подходит для горшков и стимулирует прорастание семян. Но свежую гущу использовать в большом количестве нельзя: она способна замедлять рост.

7. Посев мелких семян

Сухая гуща помогает равномерно распределить мелкие семена, например моркови. Дополнительный бонус — отпугивание морковной мухи.

8. Подкисление почвы

Некоторые растения — гортензии, вереск, рододендроны — любят кислую почву. Кофейная гуща помогает поддерживать нужный уровень кислотности и даже усиливает синий оттенок гортензий.

9. Для газона

Присыпка газона кофейной гущей действует как подкормка. После внесения газон лучше сразу полить, чтобы питательные вещества ушли глубже в почву.

10. Удобрение для комнатных растений

Из гущи можно приготовить жидкую подкормку. Для этого остатки кофе смешивают с двумя литрами дождевой воды, настаивают двое суток, процеживают и используют для полива домашних растений.

Кофейная гуща — это универсальное и бесплатное органическое средство для подкормки растений, улучшения почвы и борьбы с вредителями. Главное — правильно её сушить, хранить и использовать в разумных количествах.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
