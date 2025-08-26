Не выбрасывайте кофейную гущу: растения полюбят её больше удобрений

Оставшаяся после приготовления кофе гуща — это не отход, а ценный материал для сада и огорода. В ней содержатся азот, магний, калий и другие питательные элементы, которые легко усваиваются растениями, способствуя их росту и цветению.
Важно правильно подготовить гущу: после использования её нужно вынуть из фильтра или капсулы, просушить и хранить в банке в холодильнике. Если высушить плохо, на поверхности может появиться плесень.
Сухую или влажную гущу можно вносить прямо под кусты и цветы, например, розы. Достаточно присыпать землю у корней и слегка вдавить в почву.
От слизней и улиток. Насыпанная вокруг растений гуща образует преграду: зернистая структура мешает моллюскам передвигаться, а запах их отпугивает. После дождя слой нужно обновить.
От тли. Небольшое количество гущи разводят в воде и распыляют на листья поражённых растений.
Против муравьёв. Запах кофе действует как природный репеллент.
Кофейный запах в сочетании с цитрусовыми корками помогает отпугнуть кошек, которые любят разрывать клумбы и грядки.
Гуща богата азотом и хорошо перерабатывается червями. Её можно закладывать в компостер вместе с кофейными фильтрами (если они небелёные и биоразлагаемые). Важно соблюдать баланс и не добавлять слишком много: избыток повышает кислотность смеси.
По аналогии с обычным компостом кофейная гуща отлично подходит для кормления дождевых червей в вермикомпостере.
Хорошо высушенную гущу можно смешивать с землёй (в соотношении 1:3). Такая смесь подходит для горшков и стимулирует прорастание семян. Но свежую гущу использовать в большом количестве нельзя: она способна замедлять рост.
Сухая гуща помогает равномерно распределить мелкие семена, например моркови. Дополнительный бонус — отпугивание морковной мухи.
Некоторые растения — гортензии, вереск, рододендроны — любят кислую почву. Кофейная гуща помогает поддерживать нужный уровень кислотности и даже усиливает синий оттенок гортензий.
Присыпка газона кофейной гущей действует как подкормка. После внесения газон лучше сразу полить, чтобы питательные вещества ушли глубже в почву.
Из гущи можно приготовить жидкую подкормку. Для этого остатки кофе смешивают с двумя литрами дождевой воды, настаивают двое суток, процеживают и используют для полива домашних растений.
Кофейная гуща — это универсальное и бесплатное органическое средство для подкормки растений, улучшения почвы и борьбы с вредителями. Главное — правильно её сушить, хранить и использовать в разумных количествах.
