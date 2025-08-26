Плесень спасает, а не убивает: шокирующая правда о семенах помидоров

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мало кто задумывается: семена для следующего сезона можно добыть прямо на кухне. Особенно это легко с кабачками или тыквой — достаточно высушить зёрна. Но вот с томатами всё хитрее: для хорошей всхожести им нужен этап ферментации.

Фото: commons.wikimedia.org by Manjithkaini из малаялам Википедия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Томаты

Зачем томатным семенам ферментация

Есть четыре главные причины:

Имитация природы. В дикой среде помидоры падают на землю, плод разлагается, семена проходят брожение и только потом прорастают.

Чистота. Благодаря ферментации семена освобождаются от липкой "оболочки" и легче хранятся.

Лучшее прорастание. Брожение убирает патогены и желеобразный слой, мешающий росту.

Отбор сильных. В процессе хорошие семена оседают на дно, а пустые и нежизнеспособные остаются наверху вместе с плесенью.

Пошаговый процесс

Добыча семян. Разрежьте помидор, ложкой выньте семена вместе с мякотью и соком. Всё сложите в чистый стеклянный сосуд. Мякоть можно пустить в соус. Подготовка. Залейте смесь водой так, чтобы семена были полностью покрыты. Перемешайте и накройте банку тканью или крышкой с отверстиями, чтобы воздух свободно циркулировал. Брожение. Поставьте банку в тёплое место на несколько дней. Может появиться запах и тонкий слой плесени — это нормально. Как только большинство семян опустится на дно, процесс завершён. Главное — не передержать, иначе они прорастут прямо в банке. Очистка и сушка. Уберите плесень, промойте семена через мелкое сито и разложите для сушки. Подойдут бумажные тарелки, но имейте в виду — семена могут прилипнуть. После полного высыхания переложите их в пакет или баночку, подписав сорт и дату.

Хранить такие семена лучше в сухом и прохладном месте, подальше от грызунов и насекомых.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

