Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гречка дешевеет или дорожает: эксперты объяснили ситуацию на рынке в 2025 году
Активный отдых и умиротворение: где в Индонезии можно купаться без толп туристов
Эксперт Бондарь: как жильцы могут зарабатывать на общем имуществе
Матвиенко о Евровидении и Интервидении: раскрыта ключевая разница
Молдавия объявила войну России: Кишинев душит посольство санкциями
Вы до сих пор моете курицу? Это опасная ошибка, которая заражает всю кухню
Дженнифер Лопес показала редкий снимок с одним из своих 17-летних близнецов
Франция на грани взрыва: Движение 10 сентября сотрясёт страну
76-летний Леонтьев заставил плакать зрителей Новой волны: что произошло на концерте

Плесень спасает, а не убивает: шокирующая правда о семенах помидоров

2:05
Садоводство

Мало кто задумывается: семена для следующего сезона можно добыть прямо на кухне. Особенно это легко с кабачками или тыквой — достаточно высушить зёрна. Но вот с томатами всё хитрее: для хорошей всхожести им нужен этап ферментации.

Томаты
Фото: commons.wikimedia.org by Manjithkaini из малаялам Википедия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Томаты

Зачем томатным семенам ферментация

Есть четыре главные причины:

  • Имитация природы. В дикой среде помидоры падают на землю, плод разлагается, семена проходят брожение и только потом прорастают.
  • Чистота. Благодаря ферментации семена освобождаются от липкой "оболочки" и легче хранятся.
  • Лучшее прорастание. Брожение убирает патогены и желеобразный слой, мешающий росту.
  • Отбор сильных. В процессе хорошие семена оседают на дно, а пустые и нежизнеспособные остаются наверху вместе с плесенью.

Пошаговый процесс

  1. Добыча семян. Разрежьте помидор, ложкой выньте семена вместе с мякотью и соком. Всё сложите в чистый стеклянный сосуд. Мякоть можно пустить в соус.
  2. Подготовка. Залейте смесь водой так, чтобы семена были полностью покрыты. Перемешайте и накройте банку тканью или крышкой с отверстиями, чтобы воздух свободно циркулировал.
  3. Брожение. Поставьте банку в тёплое место на несколько дней. Может появиться запах и тонкий слой плесени — это нормально. Как только большинство семян опустится на дно, процесс завершён. Главное — не передержать, иначе они прорастут прямо в банке.
  4. Очистка и сушка. Уберите плесень, промойте семена через мелкое сито и разложите для сушки. Подойдут бумажные тарелки, но имейте в виду — семена могут прилипнуть. После полного высыхания переложите их в пакет или баночку, подписав сорт и дату.

Хранить такие семена лучше в сухом и прохладном месте, подальше от грызунов и насекомых.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Мир. Новости мира
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Дженнифер Лопес показала редкий снимок с одним из своих 17-летних близнецов
Франция на грани взрыва: Движение 10 сентября сотрясёт страну
76-летний Леонтьев заставил плакать зрителей Новой волны: что произошло на концерте
Плесень спасает, а не убивает: шокирующая правда о семенах помидоров
У зла есть свой запах: собаки способны унюхать адреналин и дурные намерения человека
Когда лучше делать пластику: хирург Зленко советует планировать операции на осень
Киркоров раскрыл планы на 1 сентября: в какую школу в этом году пойдут дети певца
Лососевая икра становится доступнее? Что происходит с ценами
Кнэрсборо: английский город среди холмов Йоркшира, в котором оживают истории прошлого
Христианский бодибилдер рассказывает, как фитнес служит Богу: Ваше тело — храм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.