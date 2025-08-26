Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лезть к бандитам не хочется: Ида Галич объяснила, как вернула украденный мошенниками аккаунт
Кофе без сахара и сиропов? Щепотка этого ингредиента делает вкус ярче и насыщеннее
Автомобиль — зона риска: вредные привычки, которые подрывают организм
Эскалаторы встанут: с 1 сентября торговые центры могут оказаться без техники
Абу-Даби кипит при +41°C — тепловой удар придёт незаметно: как туристам пережить экстремальную жару
Бокалы после посудомойки покрываются разводами? Вот что нужно добавлять в отсек, чтобы посуда сияла
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Первое утро молодой жены: Агата Дранга вышла на связь с кольцами и откровением
Почему пёс бросает еду на полпути: сигнал, который нельзя игнорировать

Грядки знают твои слабости: как август проверяет огородника на прочность

2:05
Садоводство

Последняя неделя августа — это не про отдых, а про финальный рывок в огороде. Именно сейчас решается судьба будущего урожая: от того, насколько тщательно будут проведены работы, зависит не только зима, но и следующая весна.

человек пропалывает грядку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
человек пропалывает грядку

Завершаем сбор урожая

Все созревшие овощи и фрукты нужно убрать с грядок. Те плоды, которые не успели дойти на солнце, можно дозарить в помещении. Чтобы растение направило силы на оставшиеся завязи, стоит удалить засохшие листья и побеги.

После уборки важно очистить грядки от ботвы, сорняков и опавших листьев. Эти остатки — настоящий рассадник болезней и вредителей, которые легко переживут зиму в почве.

Подготовка почвы

Освободившиеся грядки лучше сразу перекопать и обогатить компостом или перегноем. Такая подкормка улучшает структуру почвы и насыщает её питательными элементами.

Отдельное внимание стоит уделить сидератам: рожь, овёс, горчица. Они быстро закрывают почву, подавляют сорняки и к весне превращаются в отличное органическое удобрение.

Забота о многолетниках

Клубнику, малину, смородину и другие многолетние культуры нужно привести в порядок: убрать старые и повреждённые ветви, подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Это поможет растениям подготовиться к зимним морозам и заложить прочный фундамент для урожая.

Теплицы и парники

Не стоит откладывать уборку теплиц. Нужно удалить все растительные остатки, тщательно вымыть стекло или плёнку и обработать почву. Такая профилактика снизит риск появления вредителей и болезней в новом сезоне.

Августовские хлопоты — это инвестиция в будущий урожай. Своевременные шаги позволят встретить весну с подготовленным участком и уверенность в том, что огород не подведёт, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Наука и техника
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера Аудио 
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Домашние животные
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало Аудио 
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России
Авто
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Лезть к бандитам не хочется: Ида Галич объяснила, как вернула украденный мошенниками аккаунт
Кофе без сахара и сиропов? Щепотка этого ингредиента делает вкус ярче и насыщеннее
Автомобиль — зона риска: вредные привычки, которые подрывают организм
Эскалаторы встанут: с 1 сентября торговые центры могут оказаться без техники
Абу-Даби кипит при +41°C — тепловой удар придёт незаметно: как туристам пережить экстремальную жару
Бокалы после посудомойки покрываются разводами? Вот что нужно добавлять в отсек, чтобы посуда сияла
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Первое утро молодой жены: Агата Дранга вышла на связь с кольцами и откровением
Грядки знают твои слабости: как август проверяет огородника на прочность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.