Грядки знают твои слабости: как август проверяет огородника на прочность

Садоводство

Последняя неделя августа — это не про отдых, а про финальный рывок в огороде. Именно сейчас решается судьба будущего урожая: от того, насколько тщательно будут проведены работы, зависит не только зима, но и следующая весна.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) человек пропалывает грядку

Завершаем сбор урожая

Все созревшие овощи и фрукты нужно убрать с грядок. Те плоды, которые не успели дойти на солнце, можно дозарить в помещении. Чтобы растение направило силы на оставшиеся завязи, стоит удалить засохшие листья и побеги.

После уборки важно очистить грядки от ботвы, сорняков и опавших листьев. Эти остатки — настоящий рассадник болезней и вредителей, которые легко переживут зиму в почве.

Подготовка почвы

Освободившиеся грядки лучше сразу перекопать и обогатить компостом или перегноем. Такая подкормка улучшает структуру почвы и насыщает её питательными элементами.

Отдельное внимание стоит уделить сидератам: рожь, овёс, горчица. Они быстро закрывают почву, подавляют сорняки и к весне превращаются в отличное органическое удобрение.

Забота о многолетниках

Клубнику, малину, смородину и другие многолетние культуры нужно привести в порядок: убрать старые и повреждённые ветви, подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Это поможет растениям подготовиться к зимним морозам и заложить прочный фундамент для урожая.

Теплицы и парники

Не стоит откладывать уборку теплиц. Нужно удалить все растительные остатки, тщательно вымыть стекло или плёнку и обработать почву. Такая профилактика снизит риск появления вредителей и болезней в новом сезоне.

Августовские хлопоты — это инвестиция в будущий урожай. Своевременные шаги позволят встретить весну с подготовленным участком и уверенность в том, что огород не подведёт, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

