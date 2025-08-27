Вредители и гниль вместо урожая: чего нельзя допускать при мульчировании

Мульчирование — один из самых полезных приёмов в саду и на огороде. Оно удерживает влагу, подавляет рост сорняков и помогает растениям лучше развиваться. Но если допустить ошибки, эффект будет обратным. Давайте разберёмся, чего делать категорически не стоит.
Весной, сразу после высадки рассады, мульчировать почву бесполезно. Земля ещё холодная, а сорняки почти не растут. В этот момент укрывной материал не работает, а иногда даже мешает прогреванию почвы.
Мульча полезна только тогда, когда растения уже окрепли. Оптимальная высота — 5-10 см. Важно помнить: материал не должен касаться самого стебля. Отступайте пару сантиметров, чтобы избежать загнивания.
Не любая органика подходит для мульчирования. Газонная трава — универсальный вариант, но другие материалы нужно подбирать с умом. Например, хвоя подкисляет почву, а опилки могут забирать азот. Всегда учитывайте совместимость мульчи и растений.
Оставлять прошлогодний укрывной слой опасно: в нём часто зимуют личинки вредителей и споры грибков. Весной лучше полностью убрать старую мульчу и внести свежую.
Если разложить мульчу на непрогретую землю, легко получить обратный эффект — развитие грибковых болезней и гниение корней. Ждите, пока почва хорошенько прогреется.
Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.
