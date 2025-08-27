Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красота снаружи и изъяны внутри: в чём главный минус китайских автомобилей
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам
Апокалиптическое зрелище: более тысячи дельфинов обрушились на воду, превращая океан в бурлящий ад
Даже ходьба опасна: кто не должен тренироваться при загрязненном воздухе
ЖКХ душат? Нилов предлагает решение, которое изменит жизнь россиян
Кулинарный лайфхак: как приготовить печёный картофель быстрее, чем заказать пиццу — нужно всего 10 минут
Два сокровища Лигурии: легенды и тайны двух озёр северной Италии
Загадочная надпись турецких раскопок: кому был закрыт вход в церковь V века
От гардероба Лепса остались рожки да ножки: что натворила Аврора с его одеждой — певец в отчаянии

Вредители и гниль вместо урожая: чего нельзя допускать при мульчировании

1:48
Садоводство

Мульчирование — один из самых полезных приёмов в саду и на огороде. Оно удерживает влагу, подавляет рост сорняков и помогает растениям лучше развиваться. Но если допустить ошибки, эффект будет обратным. Давайте разберёмся, чего делать категорически не стоит.

Лейка и мульча
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Лейка и мульча

Ошибка №1. Мульчирование слишком рано

Весной, сразу после высадки рассады, мульчировать почву бесполезно. Земля ещё холодная, а сорняки почти не растут. В этот момент укрывной материал не работает, а иногда даже мешает прогреванию почвы.

Ошибка №2. Укрывание рассады "с головой"

Мульча полезна только тогда, когда растения уже окрепли. Оптимальная высота — 5-10 см. Важно помнить: материал не должен касаться самого стебля. Отступайте пару сантиметров, чтобы избежать загнивания.

Ошибка №3. Использование "всего подряд"

Не любая органика подходит для мульчирования. Газонная трава — универсальный вариант, но другие материалы нужно подбирать с умом. Например, хвоя подкисляет почву, а опилки могут забирать азот. Всегда учитывайте совместимость мульчи и растений.

Ошибка №4. Повторное использование мульчи

Оставлять прошлогодний укрывной слой опасно: в нём часто зимуют личинки вредителей и споры грибков. Весной лучше полностью убрать старую мульчу и внести свежую.

Ошибка №5. Мульчирование холодной почвы

Если разложить мульчу на непрогретую землю, легко получить обратный эффект — развитие грибковых болезней и гниение корней. Ждите, пока почва хорошенько прогреется.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Военные новости
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Аудио 
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Наука и техника
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных Аудио 
Популярное
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало

Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.

Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Последние материалы
Вредители и гниль вместо урожая: чего нельзя допускать при мульчировании
Мистика в больнице: что почувствовала Надежда Бабкина, спасая сына после аварии
Спасает сердце, зрение и мышцы — но всего одна ошибка превращает эту ягоду в опасную ловушку
Автоподстава за секунду: новая схема оставляет водителей без шансов
Силовые, кардио и диета — а жир на месте: ваш живот не худеет, даже при здоровом образе жизни
Нежность в каждой ложке: готовим варенье из дыни за 15 минут — настоящий релакс зимой
Больше не жертва киберворов: как Госуслуги защитят ваши деньги
Авария у берегов Италии: к морскому гиганту MSC World Europa спешат буксиры и итальянские спасатели
Эти насекомые всё чаще распространяются по Европе, прогрызая себе путь через стены и вызывая перебои в электроэнергии
Три кита, обрушившие нефтяной импорт в ЕС: что скрывают данные
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.