Вредители и гниль вместо урожая: чего нельзя допускать при мульчировании

Мульчирование — один из самых полезных приёмов в саду и на огороде. Оно удерживает влагу, подавляет рост сорняков и помогает растениям лучше развиваться. Но если допустить ошибки, эффект будет обратным. Давайте разберёмся, чего делать категорически не стоит.

Лейка и мульча

Ошибка №1. Мульчирование слишком рано

Весной, сразу после высадки рассады, мульчировать почву бесполезно. Земля ещё холодная, а сорняки почти не растут. В этот момент укрывной материал не работает, а иногда даже мешает прогреванию почвы.

Ошибка №2. Укрывание рассады "с головой"

Мульча полезна только тогда, когда растения уже окрепли. Оптимальная высота — 5-10 см. Важно помнить: материал не должен касаться самого стебля. Отступайте пару сантиметров, чтобы избежать загнивания.

Ошибка №3. Использование "всего подряд"

Не любая органика подходит для мульчирования. Газонная трава — универсальный вариант, но другие материалы нужно подбирать с умом. Например, хвоя подкисляет почву, а опилки могут забирать азот. Всегда учитывайте совместимость мульчи и растений.

Ошибка №4. Повторное использование мульчи

Оставлять прошлогодний укрывной слой опасно: в нём часто зимуют личинки вредителей и споры грибков. Весной лучше полностью убрать старую мульчу и внести свежую.

Ошибка №5. Мульчирование холодной почвы

Если разложить мульчу на непрогретую землю, легко получить обратный эффект — развитие грибковых болезней и гниение корней. Ждите, пока почва хорошенько прогреется.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

