Белить можно не только известью: 4 неожиданных рецепта для защиты деревьев

Белить деревья — это не только традиция, но и реальная защита сада. Побелка оберегает стволы от морозобоин, ожогов солнца, нашествия насекомых и даже грызунов.

И если вы думаете, что всё ограничивается только известью — спешим развеять миф. Садоводы давно используют разные составы, и у каждого есть свои плюсы.

Побелка с медным купоросом

Если хотите одновременно укрепить кору и защитить дерево от болезней, попробуйте этот рецепт:

100 г казеинового клея

400 г медного купороса

2 кг мела

10 л воды

Смесь получается насыщенной и хорошо держится на поверхности.

"Лечебная" побелка с железным купоросом

Этот вариант больше похож на лечебный состав для ствола:

половина куска хозяйственного мыла (натираем на тёрке),

1 ст. л. аскорбиновой кислоты,

500 г железного купороса,

2 лопаты навоза,

2 кг извести,

10 л воды.

Такой коктейль помогает дереву противостоять грибковым болезням и укрепляет кору.

Побелка с глиной и навозом

Смесь получается плотной и хорошо "сидит" на стволе:

2 лопаты навоза,

1 кг глины,

300 г медного купороса,

2,5 кг извести,

10 л воды.

Её особенно удобно использовать для взрослых деревьев с толстой корой.

Классический вариант с известью и клеем

Для тех, кто предпочитает простоту, есть проверенный способ:

100 г столярного клея,

2,5 кг извести,

10 л воды.

Оставьте состав настояться пару часов, затем покройте им ствол на высоту около 1,5 метра. Для надёжности побелку лучше повторить дважды.

