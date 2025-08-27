Белить можно не только известью: 4 неожиданных рецепта для защиты деревьев

Белить деревья — это не только традиция, но и реальная защита сада. Побелка оберегает стволы от морозобоин, ожогов солнца, нашествия насекомых и даже грызунов.
И если вы думаете, что всё ограничивается только известью — спешим развеять миф. Садоводы давно используют разные составы, и у каждого есть свои плюсы.
Если хотите одновременно укрепить кору и защитить дерево от болезней, попробуйте этот рецепт:
100 г казеинового клея
400 г медного купороса
2 кг мела
10 л воды
Смесь получается насыщенной и хорошо держится на поверхности.
Этот вариант больше похож на лечебный состав для ствола:
половина куска хозяйственного мыла (натираем на тёрке),
1 ст. л. аскорбиновой кислоты,
500 г железного купороса,
2 лопаты навоза,
2 кг извести,
10 л воды.
Такой коктейль помогает дереву противостоять грибковым болезням и укрепляет кору.
Смесь получается плотной и хорошо "сидит" на стволе:
2 лопаты навоза,
1 кг глины,
300 г медного купороса,
2,5 кг извести,
10 л воды.
Её особенно удобно использовать для взрослых деревьев с толстой корой.
Для тех, кто предпочитает простоту, есть проверенный способ:
100 г столярного клея,
2,5 кг извести,
10 л воды.
Оставьте состав настояться пару часов, затем покройте им ствол на высоту около 1,5 метра. Для надёжности побелку лучше повторить дважды.
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.