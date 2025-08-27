Белить можно не только известью: 4 неожиданных рецепта для защиты деревьев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:54
Садоводство

Белить деревья — это не только традиция, но и реальная защита сада. Побелка оберегает стволы от морозобоин, ожогов солнца, нашествия насекомых и даже грызунов.

Побелка деревьев
Фото: creativecommons.org by brionv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Побелка деревьев

И если вы думаете, что всё ограничивается только известью — спешим развеять миф. Садоводы давно используют разные составы, и у каждого есть свои плюсы.

Побелка с медным купоросом

Если хотите одновременно укрепить кору и защитить дерево от болезней, попробуйте этот рецепт:

  • 100 г казеинового клея

  • 400 г медного купороса

  • 2 кг мела

  • 10 л воды

Смесь получается насыщенной и хорошо держится на поверхности.

"Лечебная" побелка с железным купоросом

Этот вариант больше похож на лечебный состав для ствола:

  • половина куска хозяйственного мыла (натираем на тёрке),

  • 1 ст. л. аскорбиновой кислоты,

  • 500 г железного купороса,

  • 2 лопаты навоза,

  • 2 кг извести,

  • 10 л воды.

Такой коктейль помогает дереву противостоять грибковым болезням и укрепляет кору.

Побелка с глиной и навозом

Смесь получается плотной и хорошо "сидит" на стволе:

  • 2 лопаты навоза,

  • 1 кг глины,

  • 300 г медного купороса,

  • 2,5 кг извести,

  • 10 л воды.

Её особенно удобно использовать для взрослых деревьев с толстой корой.

Классический вариант с известью и клеем

Для тех, кто предпочитает простоту, есть проверенный способ:

  • 100 г столярного клея,

  • 2,5 кг извести,

  • 10 л воды.

Оставьте состав настояться пару часов, затем покройте им ствол на высоту около 1,5 метра. Для надёжности побелку лучше повторить дважды.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
