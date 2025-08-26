Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобиль-мечта или головная боль? Самые эффектные, но капризные модели
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Экономический крах? Госдолг Украины сравнялся с годовым ВВП
Инопланетная жизнь на Земле: самая древняя вода Земли раскрыла тайну жизни в глубинах
Врачи о ходьбе после еды: 10 минут меняют всё – от пищеварения до контроля сахара
Волшебный пляж Pfeiffer Beach: самый необычный пляж Калифорнии, которое стоит долгой дороги
Революция в макияже: эти пудры изменят ваше представление об идеальной коже
Педиатр Кирилл Константинов опроверг миф об опасности проглатывания жвачки
Удар по репутации: Ида Галич высмеяла мошенников, перепутавших её с Блиновской

Старые простыни под черешней: секрет, который спасает урожай

1:41
Садоводство

Каждый, кто выращивает черешню, хотя бы раз сталкивался с разочарованием: ягода выглядит спелой и сочной, но внутри — неприятный "сюрприз" в виде белого червячка. Виновата чернобрюхая муха, которая откладывает личинки в плоды. Но опытные садоводы знают несколько способов, как лишить вредителя шансов на успех.

Черешня
Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Черешня

Подготовка начинается с осени

Чтобы будущим летом ягоды остались чистыми и сладкими, борьбу с мухой начинают ещё после сбора урожая.

  • Землю под черешнями перекапывают на глубину до 40 см — так личинки, зимующие в почве, оказываются на поверхности и погибают.

  • Падалицу обязательно собирают и сжигают, ведь в ней часто остаются личинки.

Весенние меры защиты

До распускания почек дерево и приствольный круг обрабатывают растворами:

  • Хлорокись меди — 40 г на ведро воды.

  • Медный купорос — 80 г на те же 10 л.

Эта обработка снижает активность вредителей и предупреждает болезни.

Главный секрет — простыни на земле

Но даже таких мер бывает недостаточно. Есть ещё один приём, о котором знают далеко не все.

Сразу после схода снега, пока земля сухая, почву вокруг черешни накрывают старыми простынями или любым нетканым укрывным материалом. Этот барьер не даёт мухе выбраться из почвы на поверхность и испортить урожай.

Таким образом, простая ткань становится надёжным щитом: взрослые особи остаются в земле, а ягоды развиваются чистыми и без червяков.

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Павлиашвили попросил пользователей Сети не смеяться над Киркоровым после падения
Шоу-бизнес
Павлиашвили попросил пользователей Сети не смеяться над Киркоровым после падения Аудио 
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Популярное
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль

Лиоплевродон — загадочный морской хищник времен юрского периода. Его невероятные размеры, сила укуса и обоняние под водой вызывают интерес и страх.

Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Тайна Амазонки: хищник с лёгкими и зубами акулы пережил века охоты
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда
Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда
Последние материалы
Педиатр Кирилл Константинов опроверг миф об опасности проглатывания жвачки
Удар по репутации: Ида Галич высмеяла мошенников, перепутавших её с Блиновской
Забудьте про сложные рецепты: этот быстрый фасолевый соус изменит ваше представление о перекусах — всего 2 ингредиента
Шкаф маскируется, а квартира становится просторнее: эти способы дарят дополнительные метры
302 тысячи тонн: добыча тихоокеанского лосося выросла
Августовская ночь: где и когда наблюдать величественное созвездие Геркулеса
Морская соль в ваннах для ног рекомендована при псориазе, экземе и усталости мышц
Старые простыни под черешней: секрет, который спасает урожай
В чем секрет кобылы, благодаря которому она ценилась выше жеребца
Операция на позвоночнике: Алексей Чумаков поделился неожиданным лайфхаком для реабилитации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.