Старые простыни под черешней: секрет, который спасает урожай

Каждый, кто выращивает черешню, хотя бы раз сталкивался с разочарованием: ягода выглядит спелой и сочной, но внутри — неприятный "сюрприз" в виде белого червячка. Виновата чернобрюхая муха, которая откладывает личинки в плоды. Но опытные садоводы знают несколько способов, как лишить вредителя шансов на успех.

Подготовка начинается с осени

Чтобы будущим летом ягоды остались чистыми и сладкими, борьбу с мухой начинают ещё после сбора урожая.

Землю под черешнями перекапывают на глубину до 40 см — так личинки, зимующие в почве, оказываются на поверхности и погибают.

Падалицу обязательно собирают и сжигают, ведь в ней часто остаются личинки.

Весенние меры защиты

До распускания почек дерево и приствольный круг обрабатывают растворами:

Хлорокись меди — 40 г на ведро воды.

Медный купорос — 80 г на те же 10 л.

Эта обработка снижает активность вредителей и предупреждает болезни.

Главный секрет — простыни на земле

Но даже таких мер бывает недостаточно. Есть ещё один приём, о котором знают далеко не все.

Сразу после схода снега, пока земля сухая, почву вокруг черешни накрывают старыми простынями или любым нетканым укрывным материалом. Этот барьер не даёт мухе выбраться из почвы на поверхность и испортить урожай.

Таким образом, простая ткань становится надёжным щитом: взрослые особи остаются в земле, а ягоды развиваются чистыми и без червяков.

