Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нюд отходит на второй план: макияж глаз снова требует палетку, кисти и смелые цвета из 2009-го
Полезные привычки, которые разрушают печень быстрее алкоголя: эти три врага прячутся на вашей кухне
Когда тесто встречает сосиску: история одного кулинарного романа
Думаете, это простой питомец? Почему уход за крысой на самом деле сложнее, чем за кошкой
Дюны высотой с небоскрёб и слой песка толщиной в ладонь — что прячется в сердце Сахары
Спасательный круг для шахтёров: сколько предприятий получат поддержку
Давление падает, следов нет: как найти невидимую утечку воздуха в шинах
Силовые против кардио: вот что сжигает жир реально быстрее
От Пунта-Миты до Бангкока: четыре отеля, которые доказали что Four Seasons вне конкуренции

Спасает рассаду, лечит почву и отпугивает кошек: бабушка использовала это ещё в 70-х, и урожай был рекордный

3:18
Садоводство

Мы привыкли относиться к кофейной гуще как к отходу, который отправляется в мусорное ведро. Но садоводы знают: в этой "коричневой пыли" скрыт огромный потенциал. Она способна улучшить почву, подкормить растения, защитить их от вредителей и даже спасти цветник от кошачьих проделок. Давайте подробно разберём, почему кофейная гуща должна стать постоянным помощником на участке и как правильно её использовать.

Садовод использует кофейную гущу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Садовод использует кофейную гущу

Чем полезна кофейная гуща

Кофейная гуща — это концентрат питательных веществ и органики. В ней содержатся:

  • азот - стимулирует рост зелёной массы;
  • калий и магний - усиливают цветение и повышают иммунитет растений;
  • фосфор - укрепляет корневую систему и улучшает формирование плодов;
  • микроэлементы и органические кислоты, которые активизируют микрофлору почвы.

Кроме того, её структура делает почву более рыхлой и воздухопроницаемой. А запах и текстура помогают бороться с целым рядом вредителей.

Где и как использовать кофейную гущу

Собранную гущу не выбрасывайте, а подсушите — и у вас появится универсальное средство для сада и огорода.

Натуральное удобрение

Присыпьте гущей клумбы, грядки или приствольные круги кустарников. Она постепенно разложится и обогатит землю азотом. Особенно полезно использовать её для:

  • роз,
  • томатов,
  • огурцов,
  • клубники.

Защита от вредителей

  • Улитки и слизни не переносят зернистую структуру и запах кофе. Создайте "барьер" вокруг растений.
  • Тля и муравьи чувствуют себя дискомфортно на растениях, опрысканных настоем гущи. Для этого разведите её в воде и распылите по листве.
  • Кошки не любят запах кофе, поэтому посыпьте клумбы и грядки, чтобы они не рыли землю.

Улучшение компоста

  • Добавляйте гущу в компост — она ускоряет разложение и насыщает смесь азотом. Черви её особенно любят, а значит, процесс переработки органики пойдёт активнее.

При посеве семян

  • Сухая гуща помогает равномерно распределить мелкие семена, например моркови. Кроме того, она отпугивает морковную муху.

Для газона

  • Если газон потерял яркость, посыпьте его кофейной гущей и полейте водой. Результат будет заметен через несколько недель.

Для комнатных растений

  • Смешайте 1 фильтр гущи с 2 литрами дождевой воды, дайте настояться двое суток — и получите 100% органическое удобрение для горшечных цветов.

Важные правила применения

  • Используйте сухую гущу, иначе она быстро заплесневеет.
  • Храните её в контейнере или в холодильнике.
  • Вносите умеренно - избыточное количество может подкислить почву и навредить растениям.
  • Обновляйте защитные "барьеры" после дождя.

Осень — лучшее время начать использовать кофейную гущу: пока вы готовите сад к зиме, добавьте немного кофейной гущи в компост или под кусты — и весной растения ответят вам здоровьем и богатым цветением.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Еда и рецепты
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально Аудио 
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана
Еда и рецепты
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Последние материалы
Нюд отходит на второй план: макияж глаз снова требует палетку, кисти и смелые цвета из 2009-го
Спасает рассаду, лечит почву и отпугивает кошек: бабушка использовала это ещё в 70-х, и урожай был рекордный
Полезные привычки, которые разрушают печень быстрее алкоголя: эти три врага прячутся на вашей кухне
Когда тесто встречает сосиску: история одного кулинарного романа
Думаете, это простой питомец? Почему уход за крысой на самом деле сложнее, чем за кошкой
Дюны высотой с небоскрёб и слой песка толщиной в ладонь — что прячется в сердце Сахары
Спасательный круг для шахтёров: сколько предприятий получат поддержку
Давление падает, следов нет: как найти невидимую утечку воздуха в шинах
Силовые против кардио: вот что сжигает жир реально быстрее
От Пунта-Миты до Бангкока: четыре отеля, которые доказали что Four Seasons вне конкуренции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.