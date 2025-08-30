Чудо с грядки: мини-семена превращаются в ведро земляники — сорт, который обожают дачники

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Лунная земляника — одна из самых декоративных и ароматных ягодных культур, которая способна плодоносить до самой осени. Но именно осенью у садоводов появляется шанс не только собрать последние ягоды, но и заложить основу для будущего урожая. Это лучшее время для размножения и подготовки кустиков к зиме.

Спелые ягоды лунной земляники
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спелые ягоды лунной земляники

Почему размножать землянику осенью удобно

  • Почва ещё тёплая и влажная, что способствует укоренению молодых растений.
  • Нет изнуряющей жары, которая мешает рассаде приживаться.
  • Насекомые-вредители уходят на зимовку, поэтому риск повреждений минимален.
  • У растений есть время укрепиться до морозов, а весной они стартуют с новой силой.

Способы размножения осенью

Деление кустов

Так как лунная земляника не образует усов, деление куста — один из самых простых и быстрых способов размножения именно в осенний период.

  • Выберите взрослый, здоровый куст.
  • Аккуратно выкопайте его и разделите на несколько частей так, чтобы у каждого сегмента оставались корни и хотя бы пара листьев.
  • Подготовьте лёгкий субстрат (торф + песок или торф + перлит).
  • Посадите делёнки в рассадные горшки или сразу на грядку.

Важно: до наступления устойчивых заморозков растения должны успеть прижиться, поэтому проводить процедуру лучше в сентябре — начале октября.

Посев семян на рассаду

Хотя обычно семена высевают в конце зимы, осенью можно заготовить и стратифицировать семена.

  • Осенью соберите полностью вызревшие ягоды и извлеките из них семена.
  • Просушите их и храните в бумажных пакетиках в сухом месте.
  • Для ускоренной стратификации можно часть семян сразу заложить во влажный песок и убрать в холодильник — к весне они будут готовы к проращиванию.

Уход за молодыми кустиками осенью

  • Полив: после пересадки растения поливают умеренно, чтобы почва оставалась влажной, но не заболоченной.
  • Подкормка: в сентябре можно внести немного перегноя или золу — это укрепит корни перед зимовкой.
  • Мульчирование: перед холодами кустики укрывают: соломой, торфом, опавшей листвой или лапником. Это защитит от перепадов температур.
  • Защита: в северных регионах дополнительно используют нетканый материал (спанбонд) или еловые ветви.

Что даёт осеннее размножение

  • Весной растения тронутся в рост значительно быстрее.
  • Урожай можно получить уже на следующий сезон.
  • Осеннее деление помогает омолодить старые кусты и сохранить сорт.

Потратив немного усилий сейчас, вы получите крепкие и плодовитые кустики, которые будут радовать ягодами до самой осени следующего года.

Уточнения

Земляни́ка (лат. Fragária) — род многолетних травянистых растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
