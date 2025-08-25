Персик без обрезки — как чемодан без ручки: растёт, но плодов не дождёшься

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Персик — один из самых капризных фруктовых деревьев. Он быстро растет, формирует густую крону и без регулярной обрезки начинает слабеть. Летняя обрезка помогает не только поддержать здоровье дерева, но и влияет на вкус и размер будущих плодов.

Фото: commons.wikimedia.org by Yair Haklai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Персик

Когда лучше обрезать

Оптимальное время — с конца июля до середины августа. В этот период дерево уже завершает основной рост побегов, поэтому обрезка не провоцирует лишнюю вегетацию. Зато она снижает риск грибковых болезней — таких как курчавость листьев или мучнистая роса.

Какие ветви нужно убрать

побеги, растущие внутрь кроны, создавая тень,

загущающие ветви, мешающие циркуляции воздуха,

лишние "волчки" (сильные вертикальные побеги).

Важно не увлекаться: чрезмерная обрезка ослабляет дерево и делает его уязвимым к морозам. Лучший вариант — регулярное, но умеренное вмешательство.

Влияние на урожай

Летняя обрезка напрямую отражается на качестве плодов. Более открытая крона получает больше солнца, а значит, фрукты становятся крупнее и слаще. Питательные вещества не тратятся на лишние ветви, а направляются в плоды.

Техника обрезки

используйте острый, продезинфицированный секатор,

срезы делайте у основания побега,

толстые ветви отпиливайте и замазывайте срезы садовым варом,

удаляйте и старые, отжившие плодовые ветви, освобождая место для новых.

Защита от болезней

Разреженная крона лучше продувается, поэтому риск грибковых инфекций снижается. Меньше влажности — меньше угрозы курчавости и плесени. Солнце укрепляет листья, делая их устойчивее к вредителям.

Связь с будущим урожаем

Летом у персика формируются цветочные почки на следующий год. Если дерево получает достаточно света и питания, закладываются сильные почки, которые гарантируют богатый и качественный урожай не только сейчас, но и в будущем.

Уточнения

Пе́рсик (от лат. persicus, «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.

