Урожай уродцев не избежать, если забыть про эту простую хитрость: правда, которую скрывает почва

Корявая морковь всегда огорчает дачников, которые ждут от грядки ровных и сочных корнеплодов. Но причина тут чаще всего вовсе не в семенах, а в условиях выращивания. И хорошая новость — всё это можно исправить.
Главный враг ровных корнеплодов — тяжелая или каменистая почва. Столкнувшись с препятствиями, морковь искривляется и начинает расти «как получится».
Немаловажную роль играет подготовка земли. Если почва не была хорошо взрыхлена, корни просто не могут развиваться равномерно.
Излишние азотные удобрения заставляют морковь наращивать ботву вместо корнеплода. В итоге овощ трескается и теряет форму.
Когда почва то пересыхает, то вдруг становится переувлажнённой, морковь начинает расти неровно, меняя направление роста.
Если морковь посажена слишком плотно, растения конкурируют за свет и питание. В результате корнеплоды остаются мелкими и искривлёнными.
Морковная муха и её личинки прогрызают ходы в корнеплодах, что также приводит к деформации урожая.
Чтобы получить ровные корнеплоды, грядку нужно тщательно перекопать и убрать камни. Лучший вариант — рыхлая почва с нейтральной кислотностью.
Перед посадкой лучше вносить фосфорные и калийные удобрения. Азот использовать осторожно, чтобы не перегружать растения.
Полив должен быть регулярным, но умеренным. Лучше всего поливать вечером, поддерживая почву слегка влажной, но не заболоченной.
Оптимальное расстояние между морковками — 4–5 см. Это помогает избежать скученности и конкуренции между растениями.
Для отпугивания морковной мухи можно замульчировать грядку или посадить рядом лук. Регулярный осмотр позволит вовремя заметить проблему.
Немного внимания и правильный уход — и урожай моркови будет не только богатым, но и красивым.
Морковь посевная — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
