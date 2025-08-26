Пропустите осенний посев — весной придётся покупать мешки удобрений: решение в растениях-кормильцах

После сбора урожая почва постепенно теряет свою структуру и плодородие. Чтобы восстановить ее силы и подготовить грядки к следующему сезону, стоит высадить сидераты, советует эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
По словам эксперта, лучше всего использовать бобовые культуры, но не ограничиваться одним видом.
"Я советую сажать не один, а сразу три вида. Допустим, взять люпин, фацелию и горчицу, засеять по всей длине грядки поочередно полосами, чтобы каждое растение отдало почве свой набор питательных веществ," — подчеркнул садовод.
Главное преимущество бобовых сидератов в том, что они обогащают землю азотом и хорошо ее рыхлят благодаря мощной корневой системе.
"К тому же они способствуют привлечению микоризы (грибов, живущих в симбиозе с корневой системой. – Прим. ред.), которая улучшает почвенную микробиоту," — добавила эксперт.
Когда растения достигнут высоты 5–7 сантиметров, землю нужно перекопать. Тогда почва насытится полезными веществами и будет полностью готова к посадке урожая в новом сезоне.
С конца сентября и до конца октября можно смело высаживать зимостойкие сорта смородины, крыжовника, малины, а также плодовые деревья. Обязательно добавьте в посадочные ямы фосфорно-калийные удобрения и органику — компост или торф, сообщает Москва 24.
