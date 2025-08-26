Пропустите осенний посев — весной придётся покупать мешки удобрений: решение в растениях-кормильцах

После сбора урожая почва постепенно теряет свою структуру и плодородие. Чтобы восстановить ее силы и подготовить грядки к следующему сезону, стоит высадить сидераты, советует эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Три растения для восстановления земли

По словам эксперта, лучше всего использовать бобовые культуры, но не ограничиваться одним видом.

"Я советую сажать не один, а сразу три вида. Допустим, взять люпин, фацелию и горчицу, засеять по всей длине грядки поочередно полосами, чтобы каждое растение отдало почве свой набор питательных веществ," — подчеркнул садовод.

Польза сидератов

Главное преимущество бобовых сидератов в том, что они обогащают землю азотом и хорошо ее рыхлят благодаря мощной корневой системе.

"К тому же они способствуют привлечению микоризы (грибов, живущих в симбиозе с корневой системой. – Прим. ред.), которая улучшает почвенную микробиоту," — добавила эксперт.

Когда нужно перекопать землю

Когда растения достигнут высоты 5–7 сантиметров, землю нужно перекопать. Тогда почва насытится полезными веществами и будет полностью готова к посадке урожая в новом сезоне.

Что еще стоит посадить осенью

С конца сентября и до конца октября можно смело высаживать зимостойкие сорта смородины, крыжовника, малины, а также плодовые деревья. Обязательно добавьте в посадочные ямы фосфорно-калийные удобрения и органику — компост или торф, сообщает Москва 24.

