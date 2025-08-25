Сельдерей-рекордсмен: как получить корнеплод весом больше 1 кг

Многие жалуются: сельдерей на грядке вырастает хилый, с маленькими корнеплодами. Но у опытных дачников результат иной — головки по 700-800 г и даже рекордсмены весом свыше килограмма.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сельдерей

Секрет кроется в правильной подкормке именно в августе.

Почему важна августовская подкормка

В середине августа у сельдерея начинается активный отток питательных веществ из зелёной массы в корнеплод. Именно сейчас растения особенно нуждаются в калийно-фосфорных удобрениях.

Если провести подкормку позже конца августа, сельдерей уже не успеет нарастить нужный объём.

Чем удобрять сельдерей в августе

Возьмите 10 литров воды.

Растворите в ней 15-20 г монофосфата калия.

Полейте раствором растения прямо под корень.

Это последняя подкормка сезона, которая помогает сельдерею налиться и набрать вес.

Результат

Грамотный уход и своевременное внесение удобрений позволяют получить крепкие, сочные и крупные корнеплоды. При правильной агротехнике головки сельдерея легко достигают 1 кг и более.

Уточнения

Сельдере́й (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).



