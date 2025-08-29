Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ошибка осенью — и луковая грядка весной пустая: проверенный способ избежать провала

Садоводство

Посадка лука под зиму — приём, который экономит силы весной и помогает получить ранний, здоровый урожай. Однако важно выбрать верное время и соблюдать агротехнические тонкости. Ошибка в сроках может привести к тому, что лук уйдёт в зиму с ростками или, наоборот, не успеет укорениться.

Посадка лука осенью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Посадка лука осенью

Оптимальные сроки посадки

Ориентиром служит погода, а не календарь. Лук высаживают, когда температура почвы держится в пределах +5…+8 °С, а ночи уже холодные и с заморозками.

  • В средней полосе России это период с 25 сентября по 10 октября.
  • При тёплой осени сроки сдвигаются на неделю позже.
  • Главный принцип: луковички должны успеть пустить корешки, но не дать зелёных ростков.

По лунному календарю садовода в 2025 году благоприятные дни приходятся на:

  • сентябрь: 25, 26, 27, 28, 30;
  • октябрь: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 14.

Какой материал использовать

Для озимой посадки берут севок — мелкие луковички диаметром до 1,5 см. Они меньше стрелкуются и лучше переносят зиму.

Критерии выбора:

  • плотные, сухие, без пятен и повреждений;
  • без проросших корешков и зелёных ростков;
  • желательно прогретые, хотя современные сорта меньше склонны к стрелкованию.

Перед посадкой лук можно на 10-15 минут опустить в розовый раствор марганцовки для обеззараживания и оставить просохнуть.

Подготовка грядки

Для лука выбирают солнечные места с рыхлой, питательной почвой. Хорошие предшественники — томаты, бобовые, огурцы, кабачки, салаты, горчица. Плохие — чеснок, морковь, свёкла (истощают почву и накапливают общие болезни).

Подготовительные работы:

  • перекопать грядку за 1-2 недели до посадки;
  • внести на 1 м² 30-50 г комплексных минеральных удобрений и 1,5 ведра перегноя;
  • при необходимости добавить золу для снижения кислотности.

Оптимальная ширина грядки — 70-100 см.

Схема посадки

  • Расстояние между луковичками: 10-15 см.
  • Междурядья: 20-25 см.
  • Глубина: 2-4 см (ориентир — три высоты луковицы).

После посадки грядку слегка уплотняют руками для плотного контакта севка с почвой. Полив не требуется, влаги в земле осенью обычно достаточно.

Уход осенью и зимой

  • После заморозков грядку можно замульчировать торфом, сухими листьями или соломой слоем 3-5 см.
  • В регионах с малоснежными зимами укрытие обязательно: лук боится сильных морозов без снежного "одеяла".
  • Весной мульчу убирают, чтобы ростки быстрее пробивались к свету.

Как хранить собранный лук

Чтобы урожай сохранился до весны, важна правильная сушка и хранение:

  • Сушка: до полного высыхания пера и шейки, при хорошем воздухообмене. Если корни и листья не отрываются легко — сушку продолжают.
  • Очистка: удаляют остатки корешков и ботвы.
  • Хранение: в проветриваемых ящиках или сетках, в погребе или прохладной кладовке при температуре +1…+4 °С и влажности 60-70%.

Лук хорошо хранится рядом с чесноком, но не с картофелем (он выделяет влагу и вызывает гниль). Выбирайте крепкий севок, подкармливайте грядку, соблюдайте севооборот — и весной получите крепкие, здоровые всходы.

Уточнения

Лук репчатый (лат. Allium cepa) — овощная культура.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
