Когда огород тонет в сырости или горит от засухи — один раствор возвращает растениям силы и урожайность

В последние годы климат всё чаще преподносит сюрпризы: то ливни неделями, то засуха с иссушающими ветрами. Для растений это стресс, и садоводу важно вовремя прийти на помощь. Одним из эффективных решений стали адаптогены — вещества, помогающие культуре сохранить силы, наладить обменные процессы и быстрее восстановиться.
Когда растениям нужна поддержка
Стрессовые ситуации бывают двух типов:
Избыток влаги (дожди)
замедляется фотосинтез,
вымываются питательные вещества,
корни страдают от нехватки кислорода,
возрастает риск грибковых заболеваний,
активизируются слизни.
Засуха и жара
листья закрывают устьица, нарушая фотосинтез,
почвенные растворы становятся слишком концентрированными,
нарушается водный баланс,
накапливаются токсины,
ослабленные растения атакуют вредители.
Во всех случаях растению требуется стимул для восстановления.
Правила применения
Любое опрыскивание эффективно только при достаточном поливе.
Адаптогены не заменяют полноценные подкормки — после стресса растения нуждаются и в питательных растворах.
Важно соблюдать инструкции и не превышать дозировки.
Адаптогены — это "витамины и антидепрессанты" для огорода. Они помогают растениям выстоять в непредсказуемом климате, быстрее восстанавливаться и давать урожай, несмотря на капризы погоды.
