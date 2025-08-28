Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перелёт завершён, а ужас впереди: почему вам стоит дважды подумать, прежде чем бронировать Airbnb
Павел Прилучный высказался о свадьбе Агаты Муцениеце с Петром Дрангой
Игнорировать боль в спине — значит добровольно подписать приговор: как избежать самой опасной ошибки
Многие уверены, что без сладкого худеют быстрее, но в этой уверенности кроется опасная ошибка
Осторожнее со словами: ваш кот не просто слушает, а запоминает до 100 ваших фраз
ГИБДД: невнимательность за рулём значительно увеличивает скорость реакции
Два штрафа за одно нарушение отменят: в России пересмотрят наказания для водителей
Режете лук и плачете: одна копеечная хитрость от шефов навсегда избавит от слёз и запаха
Тоскана зовёт: где история и кухня создают атмосферу настоящей Италии

Когда огород тонет в сырости или горит от засухи — один раствор возвращает растениям силы и урожайность

3:16
Садоводство

В последние годы климат всё чаще преподносит сюрпризы: то ливни неделями, то засуха с иссушающими ветрами. Для растений это стресс, и садоводу важно вовремя прийти на помощь. Одним из эффективных решений стали адаптогены — вещества, помогающие культуре сохранить силы, наладить обменные процессы и быстрее восстановиться.

Садовод опрыскивает растения
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Садовод опрыскивает растения

Когда растениям нужна поддержка

Стрессовые ситуации бывают двух типов:

Избыток влаги (дожди)

  • замедляется фотосинтез,
  • вымываются питательные вещества,
  • корни страдают от нехватки кислорода,
  • возрастает риск грибковых заболеваний,
  • активизируются слизни.

Засуха и жара

  • листья закрывают устьица, нарушая фотосинтез,
  • почвенные растворы становятся слишком концентрированными,
  • нарушается водный баланс,
  • накапливаются токсины,
  • ослабленные растения атакуют вредители.

Во всех случаях растению требуется стимул для восстановления.

Синтетические адаптогены

Эпин-Экстра

  • гормональный аналог природных фитогормонов;
  • лучше применять до наступления стресса;
  • активизирует корневую систему, повышает иммунитет, регулирует обмен;
  • использовать только для опрыскивания по листу, в пасмурную погоду или вечером.

Циркон

  • содержит гидроксикоричные кислоты (кофейную, хлорогеновую, цикориевую);
  • помогает во время стресса и после него;
  • снижает испарение, защищает от УФ, улучшает усвоение подкормок;
  • опрыскивание по листу после полива, лучше в солнечную погоду.

Янтарная кислота

  • подходит при умеренных стрессах;
  • стимулирует корни, поддерживает симбионтов, повышает иммунитет;
  • готовят 1% раствор (10 г на 1 л воды).

Натуральные адаптогены

Гумусовые кислоты (гуминовые, фульвовые)

  • улучшают обмен веществ, удерживают влагу, стимулируют корни;
  • усиливают эффективность фунгицидов.

Фитогормональные препараты

  • пример — "НВ-101", а также микробиологические комплексы ("Байкал-ЭМ", "Сияние");
  • стимулируют выработку собственных защитных веществ у растения.

Растительные настои

  • крапива, хвощ — укрепляют ткани кремниевой кислотой, содержат микроорганизмы и биоактивные вещества;
  • готовятся просто: 1 кг зелени на 10 л воды, настоять сутки, разбавить вдвое и опрыскивать.

Аэрированный компостный чай (АКЧ)

  • многофункционален: питает, восстанавливает почву, стимулирует растения;
  • готовится с помощью аквариумного компрессора за сутки;
  • перед применением разводится 1:10.

Правила применения

  • Любое опрыскивание эффективно только при достаточном поливе.
  • Адаптогены не заменяют полноценные подкормки — после стресса растения нуждаются и в питательных растворах.
  • Важно соблюдать инструкции и не превышать дозировки.

Адаптогены — это "витамины и антидепрессанты" для огорода. Они помогают растениям выстоять в непредсказуемом климате, быстрее восстанавливаться и давать урожай, несмотря на капризы погоды.

Уточнения

Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Новости спорта
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Последние материалы
Перелёт завершён, а ужас впереди: почему вам стоит дважды подумать, прежде чем бронировать Airbnb
Павел Прилучный высказался о свадьбе Агаты Муцениеце с Петром Дрангой
Игнорировать боль в спине — значит добровольно подписать приговор: как избежать самой опасной ошибки
Многие уверены, что без сладкого худеют быстрее, но в этой уверенности кроется опасная ошибка
Осторожнее со словами: ваш кот не просто слушает, а запоминает до 100 ваших фраз
ГИБДД: невнимательность за рулём значительно увеличивает скорость реакции
Когда огород тонет в сырости или горит от засухи — один раствор возвращает растениям силы и урожайность
Два штрафа за одно нарушение отменят: в России пересмотрят наказания для водителей
Режете лук и плачете: одна копеечная хитрость от шефов навсегда избавит от слёз и запаха
Тоскана зовёт: где история и кухня создают атмосферу настоящей Италии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.