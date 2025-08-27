Садоводы в панике: огурцы желтеют, листья сохнут, а плети гибнут — как спасти грядку от катастрофы

Пожелтевшие огурцы — проблема знакомая многим огородникам. Причин у этого явления может быть несколько: от банального перезревания до болезней или ошибок в уходе. Разберём основные факторы и что можно предпринять.

Перезревание

Самая частая причина. Если плоды долго висят на плети, они становятся жёлтыми, грубыми и теряют вкус.

Что делать:

собирать урожай каждые 1-2 дня;

вовремя удалять перезревшие плоды, чтобы растение не тратило силы впустую;

использовать жёлтые огурцы для заготовок или семян.

Недостаток азота

При нехватке азота огурцы теряют зелёную окраску, листья светлеют.

Что делать:

вносить перепревший навоз, компост, сидераты;

подкармливать мочевиной или азотными удобрениями в начале роста;

во время цветения добавлять калийные подкормки для равновесия.

Недостаток влаги

Если почва пересыхает, плоды начинают желтеть и сохнуть.

Что делать:

проверять влажность почвы на глубину 5 см;

поливать обильно, особенно в жару — иногда до 2 раз в день;

мульчировать грядки травой, опилками или соломой.

Избыточный полив

Слишком мокрая почва приводит к загниванию корней и пожелтению плодов.

Что делать:

улучшить дренаж грядок;

поливать реже, но обильно;

следить, чтобы вода не застаивалась у корней.

Недостаток опыления

При плохом опылении завязи формируются неправильно и быстро желтеют.

Что делать:

сажать рядом медоносные растения для привлечения пчёл;

уменьшить применение химии, которая отпугивает насекомых;

при необходимости опылять вручную.

Особенности сорта

Есть сорта жёлтых огурцов ("Лемон", "Сильвер Сликерс" и др.), которые изначально имеют золотистую окраску.

Что делать:

уточнить сорт при покупке семян;

собирать жёлтые огурцы вовремя, пока они не перезрели.

Болезни

Фузариоз, вирус огуречной мозаики, грибные пятнистости и другие болезни могут вызывать пожелтение.

Что делать:

соблюдать севооборот;

поливать только под корень, не по листьям;

использовать устойчивые сорта;

применять профилактические фунгициды и инсектициды.

Вредители

Тля, трипсы, паутинные клещи питаются соком растений, оставляя пятна и провоцируя пожелтение плодов.

Что делать:

сажать рядом пряные травы (укроп, базилик) для отпугивания;

применять безопасные инсектицидные мыла или масло нима;

при сильных поражениях использовать специальные препараты.

Можно ли есть пожелтевшие огурцы

Вреда для здоровья они не несут, но вкус оставляет желать лучшего: мякоть рыхлая, кожура жёсткая и с горечью. Поэтому такие плоды лучше пускать на семена или заготовки, а не в свежий салат.

Уточнения

