Садоводы в панике: огурцы желтеют, листья сохнут, а плети гибнут — как спасти грядку от катастрофы

Пожелтевшие огурцы — проблема знакомая многим огородникам. Причин у этого явления может быть несколько: от банального перезревания до болезней или ошибок в уходе. Разберём основные факторы и что можно предпринять.
Перезревание
Самая частая причина. Если плоды долго висят на плети, они становятся жёлтыми, грубыми и теряют вкус.
Что делать:
собирать урожай каждые 1-2 дня;
вовремя удалять перезревшие плоды, чтобы растение не тратило силы впустую;
использовать жёлтые огурцы для заготовок или семян.
Недостаток азота
При нехватке азота огурцы теряют зелёную окраску, листья светлеют.
Что делать:
вносить перепревший навоз, компост, сидераты;
подкармливать мочевиной или азотными удобрениями в начале роста;
во время цветения добавлять калийные подкормки для равновесия.
Недостаток влаги
Если почва пересыхает, плоды начинают желтеть и сохнуть.
Что делать:
проверять влажность почвы на глубину 5 см;
поливать обильно, особенно в жару — иногда до 2 раз в день;
мульчировать грядки травой, опилками или соломой.
Избыточный полив
Слишком мокрая почва приводит к загниванию корней и пожелтению плодов.
Что делать:
улучшить дренаж грядок;
поливать реже, но обильно;
следить, чтобы вода не застаивалась у корней.
Недостаток опыления
При плохом опылении завязи формируются неправильно и быстро желтеют.
Что делать:
сажать рядом медоносные растения для привлечения пчёл;
уменьшить применение химии, которая отпугивает насекомых;
при необходимости опылять вручную.
Особенности сорта
Есть сорта жёлтых огурцов ("Лемон", "Сильвер Сликерс" и др.), которые изначально имеют золотистую окраску.
Что делать:
уточнить сорт при покупке семян;
собирать жёлтые огурцы вовремя, пока они не перезрели.
Болезни
Фузариоз, вирус огуречной мозаики, грибные пятнистости и другие болезни могут вызывать пожелтение.
Что делать:
соблюдать севооборот;
поливать только под корень, не по листьям;
использовать устойчивые сорта;
применять профилактические фунгициды и инсектициды.
Вредители
Тля, трипсы, паутинные клещи питаются соком растений, оставляя пятна и провоцируя пожелтение плодов.
Что делать:
сажать рядом пряные травы (укроп, базилик) для отпугивания;
применять безопасные инсектицидные мыла или масло нима;
при сильных поражениях использовать специальные препараты.
Можно ли есть пожелтевшие огурцы
Вреда для здоровья они не несут, но вкус оставляет желать лучшего: мякоть рыхлая, кожура жёсткая и с горечью. Поэтому такие плоды лучше пускать на семена или заготовки, а не в свежий салат.
