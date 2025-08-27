Ежевика перестанет плодоносить, если забыть про один шаг осенью — многие теряют урожай из-за этой ошибки

Садовая ежевика отличается высокой урожайностью, но только при условии правильного ухода. После того как ягоды собраны, кусты ослаблены: они потратили много сил на плодоношение. Если сейчас их не поддержать, на следующий год можно остаться без урожая.
После плодоношения у ежевики вырезают все старые побеги, которые уже дали ягоды. Это снижает риск болезней и облегчает укрытие на зиму.
Схема простая:
Лучше оставить меньше, но сильных ветвей, чем перегружать куст "некондицией".
После сбора ягод растение закладывает цветочные почки и готовится к зиме. Ему нужны питательные вещества для:
Например, гранулированный навоз или пролонгированные смеси ("Лето-Осень" и аналоги). Вносят их в приствольный круг и слегка заделывают в почву.
У ежевики корни уходят глубже, чем у малины, поэтому она менее требовательна к влаге.
Нужен полив только:
После внесения удобрений допустим лёгкий полив, чтобы питание быстрее дошло до корней.
После обрезки и до наступления холодов проводят профилактические обработки.
Против грибковых заболеваний (антракноза, ржавчины, серой гнили, мучнистой росы):
От вредителей (если они были замечены летом):
инсектицидные или акарицидные препараты в августе — начале сентября.
В приствольный круг кладут слой сухой мульчи:
Она защищает корни от промерзания и препятствует накоплению влаги внутри укрытия.
Ежевику пригибают к земле и накрывают:
Главное — не торопиться. Оптимальное время — когда установятся устойчивые морозы около -3…-5 °С. Раннее укрытие чревато выпреванием.
Не забудьте разложить приманки от грызунов, которые часто повреждают побеги под укрытием.
Правильный уход после сбора урожая включает обрезку, подкормку, влагозарядковый полив, обработку от болезней и подготовку к зиме. Только так кусты сохранят здоровье, заложат плодовые почки и порадуют богатым урожаем в следующем сезоне.
Ежеви́ка - подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae).
