Ежевика перестанет плодоносить, если забыть про один шаг осенью — многие теряют урожай из-за этой ошибки

Садовая ежевика отличается высокой урожайностью, но только при условии правильного ухода. После того как ягоды собраны, кусты ослаблены: они потратили много сил на плодоношение. Если сейчас их не поддержать, на следующий год можно остаться без урожая.

Обрезка: первый шаг к будущему урожаю

После плодоношения у ежевики вырезают все старые побеги, которые уже дали ягоды. Это снижает риск болезней и облегчает укрытие на зиму.

Схема простая:

отплодоносившие ветви вырезаются "под корень";

им на смену оставляют побеги текущего года, по количеству примерно равное удалённым;

верхушки этих побегов укорачивают на ¼-⅕ длины, чтобы стимулировать ветвление;

удаляют мелкие, слабые и повреждённые побеги.

Лучше оставить меньше, но сильных ветвей, чем перегружать куст "некондицией".

Подкормка: питание для восстановления

После сбора ягод растение закладывает цветочные почки и готовится к зиме. Ему нужны питательные вещества для:

вызревания побегов;

образования новых зачатков;

накопления энергии на весенний старт.

Что использовать:

органику (перепревший навоз, компост) — для улучшения структуры почвы;

Например, гранулированный навоз или пролонгированные смеси ("Лето-Осень" и аналоги). Вносят их в приствольный круг и слегка заделывают в почву.

Полив: осторожный режим

У ежевики корни уходят глубже, чем у малины, поэтому она менее требовательна к влаге.

Нужен полив только:

весной, при росте побегов;

во время плодоношения;

влагозарядковый полив поздней осенью (30-40 л на куст), если стоит сухая погода.

После внесения удобрений допустим лёгкий полив, чтобы питание быстрее дошло до корней.

Профилактика болезней и вредителей

После обрезки и до наступления холодов проводят профилактические обработки.

Против грибковых заболеваний (антракноза, ржавчины, серой гнили, мучнистой росы):

бордоская жидкость 2-3%;

железный или медный купорос;

современные фунгициды.

От вредителей (если они были замечены летом):

инсектицидные или акарицидные препараты в августе — начале сентября.

Подготовка к зиме

Мульчирование

В приствольный круг кладут слой сухой мульчи:

торф;

опилки;

солома;

сухие листья.

Она защищает корни от промерзания и препятствует накоплению влаги внутри укрытия.

Укрытие побегов

Ежевику пригибают к земле и накрывают:

агроволокном;

лапником;

в северных регионах — щитами с воздушно-сухим укрытием.

Главное — не торопиться. Оптимальное время — когда установятся устойчивые морозы около -3…-5 °С. Раннее укрытие чревато выпреванием.

Не забудьте разложить приманки от грызунов, которые часто повреждают побеги под укрытием.

Правильный уход после сбора урожая включает обрезку, подкормку, влагозарядковый полив, обработку от болезней и подготовку к зиме. Только так кусты сохранят здоровье, заложат плодовые почки и порадуют богатым урожаем в следующем сезоне.

