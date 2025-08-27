Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш кот — гениальный актёр: как жалобное мяу превратилось в оружие управления
Ипотека без страха: три кита зумеров — на что надеется поколение Z, беря кредит
Маникюр, который выглядит дороже ювелирки: этот блеск осенью выбирают всё чаще
Революция в медицине: в Китае впервые пересадили лёгкое свиньи человеку
Эксперимент: Чехия повысит лимит скорости на трассе до 150 км/ч
Грузия как на ладони: наслаждайтесь древностями и гастрономией Кутаиси
Самое недооценённое упражнение в фитнесе: вот как отжимания меняют всё ваше тело
Кулинары: добавление какао-порошка превращает манную кашу в десерт
Садальский порадовался за внесённого в базу Миротворец* Вуди Алена

Ежевика перестанет плодоносить, если забыть про один шаг осенью — многие теряют урожай из-за этой ошибки

3:31
Садоводство

Садовая ежевика отличается высокой урожайностью, но только при условии правильного ухода. После того как ягоды собраны, кусты ослаблены: они потратили много сил на плодоношение. Если сейчас их не поддержать, на следующий год можно остаться без урожая.

Обрезка ежевики осенью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обрезка ежевики осенью

Обрезка: первый шаг к будущему урожаю

После плодоношения у ежевики вырезают все старые побеги, которые уже дали ягоды. Это снижает риск болезней и облегчает укрытие на зиму.

Схема простая:

  • отплодоносившие ветви вырезаются "под корень";
  • им на смену оставляют побеги текущего года, по количеству примерно равное удалённым;
  • верхушки этих побегов укорачивают на &frac14-⅕ длины, чтобы стимулировать ветвление;
  • удаляют мелкие, слабые и повреждённые побеги.

Лучше оставить меньше, но сильных ветвей, чем перегружать куст "некондицией".

Подкормка: питание для восстановления

После сбора ягод растение закладывает цветочные почки и готовится к зиме. Ему нужны питательные вещества для:

  • вызревания побегов;
  • образования новых зачатков;
  • накопления энергии на весенний старт.

Что использовать:

  • органику (перепревший навоз, компост) — для улучшения структуры почвы;
  • минеральные комплексы для осени - с упором на фосфор и калий.

Например, гранулированный навоз или пролонгированные смеси ("Лето-Осень" и аналоги). Вносят их в приствольный круг и слегка заделывают в почву.

Полив: осторожный режим

У ежевики корни уходят глубже, чем у малины, поэтому она менее требовательна к влаге.

Нужен полив только:

  • весной, при росте побегов;
  • во время плодоношения;
  • влагозарядковый полив поздней осенью (30-40 л на куст), если стоит сухая погода.

После внесения удобрений допустим лёгкий полив, чтобы питание быстрее дошло до корней.

Профилактика болезней и вредителей

После обрезки и до наступления холодов проводят профилактические обработки.

Против грибковых заболеваний (антракноза, ржавчины, серой гнили, мучнистой росы):

  • бордоская жидкость 2-3%;
  • железный или медный купорос;
  • современные фунгициды.

От вредителей (если они были замечены летом):

  • инсектицидные или акарицидные препараты в августе — начале сентября.

Подготовка к зиме

Мульчирование

В приствольный круг кладут слой сухой мульчи:

  • торф;
  • опилки;
  • солома;
  • сухие листья.

Она защищает корни от промерзания и препятствует накоплению влаги внутри укрытия.

Укрытие побегов

Ежевику пригибают к земле и накрывают:

  • агроволокном;
  • лапником;
  • в северных регионах — щитами с воздушно-сухим укрытием.

Главное — не торопиться. Оптимальное время — когда установятся устойчивые морозы около -3…-5 °С. Раннее укрытие чревато выпреванием.

Не забудьте разложить приманки от грызунов, которые часто повреждают побеги под укрытием.

Правильный уход после сбора урожая включает обрезку, подкормку, влагозарядковый полив, обработку от болезней и подготовку к зиме. Только так кусты сохранят здоровье, заложат плодовые почки и порадуют богатым урожаем в следующем сезоне.

Уточнения

Ежеви́ка - подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Военные новости
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Аудио 
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Новости спорта
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Последние материалы
Вопреки дождям: в Татарстане 56% урожая зерновых уже собрано
Больше не делаю с яблоками: шарлотка с дыней покорила сердце — новый фаворит
Йога как союзник: 3 идеальных упражнения для укрепления корпуса и поясницы
Фотосинтез в действии: новая молекула изменит взгляды на альтернативные источники энергии
Екатерина Стриженова показала ремонт своей мечты с акцентом на необычную делать интерьера
Палитры, выдержавшие проверку временем: эти цветовые комбинации легко внедрить в любой интерьер
Continental заявляет: шина UltraContact NXT — экологичная и безопасная, как никогда
Наклейка на стекле может стоить свободы: за эти надписи реально получить дело
Белить можно не только известью: 4 неожиданных рецепта для защиты деревьев
Тихий убийца разума: давление выше этой нормы признали триггером слабоумия и потери памяти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.