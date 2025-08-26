Плодовые деревья стоят без урожая годами? 5 хитростей садоводов заставят их цвести и плодоносить быстрее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Многие садоводы сталкиваются с ситуацией: дерево растёт, выглядит здоровым, но урожая нет. Причин может быть несколько — от неправильного ухода до физиологических особенностей сорта. Однако существуют проверенные методы, которые помогают ускорить начало плодоношения.

Перетяжка ветвей

Этот метод используют для деревьев старше трёх лет. В мае на 3-4 скелетных ветвях у основания накладывают тугую проволоку, предварительно подложив под неё мешковину, чтобы не повредить кору.

  • Проволоку оставляют на 2 месяца.
  • Через это время её снимают, иначе она врастёт в дерево.
  • Уже на следующий год у растения часто появляются первые плоды.

Такое ограничение питания ветвей стимулирует закладку цветочных почек.

Кольцевание

Выполняется в конце мая — начале июня. На выбранной ветви у основания снимают кольцо коры шириной до 2 см, переворачивают его и возвращают на место, закрепляя плёнкой.

  • Через 2 месяца кору срастают обратно.
  • При этом транспорт питательных веществ меняется, и дерево начинает активно формировать цветочные почки.
  • Первые плоды появляются через 2-3 года.

Важно: нельзя кольцевать косточковые культуры (вишню, сливу, абрикос, черешню) — они сильно ослабевают и могут погибнуть.

Изменение положения ветвей

Если ветви растут строго вверх, дерево направляет силы на рост, а не на плодоношение. В начале мая их фиксируют ближе к горизонтали:

  • побеги отгибают с помощью верёвки или распорок;
  • оставляют в таком положении до конца лета;
  • результат виден через 2-3 года.

Метод подходит для молодых деревьев до 2 лет.

Прищипывание

Когда побеги достигают 20-25 см, верхушки прищипывают, оставляя 2-3 листа. Это стимулирует развитие почек и ускоряет начало цветения.

  • Приём используют только на молодых деревцах.
  • Первые плоды появляются через 2-3 года.

Метод Коломийца

Профессор Иван Афанасьевич Коломиец предложил более щадящий способ — усиленное питание деревьев удобрениями.

В апреле, мае и конце мая под каждое дерево вносят нитрофоску или азофоску.

Дозировка:

  • 1-1,5 горсти для однолетних растений;
  • 1,5-2 горсти для двухлетних;
  • 3-4 горсти для взрослых деревьев.

Удобрения равномерно распределяют вокруг ствола и заделывают в почву.

При достаточном поливе метод даёт быстрый результат: плодоношение может начаться уже через 1-2 года, а урожайность будет расти ежегодно.

Чтобы молодые плодовые деревья начали давать урожай, можно использовать разные методы. Щадящие приёмы — прищипка и подкормка по Коломийцу. Более радикальные — перетяжка, кольцевание или изменение положения ветвей. Важно подходить к каждому дереву индивидуально и учитывать его возраст и породу.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

