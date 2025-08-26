Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Гладиолусы украшают сад своим величием и разнообразием красок, но в открытом грунте средней полосы и севернее они не зимуют. Чтобы сохранить сортовой материал до весны, важно правильно выкопать луковицы, подготовить их и организовать хранение. Ошибки на любом этапе могут привести к болезням или гибели растений.

Луковицы гладиолусов на хранении
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Луковицы гладиолусов на хранении

Когда выкапывать гладиолусы

Выкопку проводят через 30-40 дней после окончания цветения, но до наступления заморозков.

Признаки готовности:

  • листья начали желтеть и засыхать;
  • у "деток" сформировалась плотная оболочка, и они легко отделяются;
  • покровные чешуи луковицы становятся золотисто-коричневыми.

Сроки по регионам:

  • Средняя полоса: середина сентября (крайний срок — начало октября);
  • Урал: первая половина сентября;
  • Сибирь и Дальний Восток: конец августа — начало сентября;
  • Южные регионы: начало-середина октября.

Если прогнозируются заморозки, лучше выкопать чуть раньше, чем дать луковицам промёрзнуть.

Подготовка инструментов

Для работы понадобятся:

  • секатор - для обрезки ботвы;
  • садовые вилы - уменьшают риск повреждений луковиц (лопата менее предпочтительна);
  • ёмкость для сбора материала.

Пошаговая выкопка

  • За 1-2 дня до процедуры срежьте стебель на высоту около 10 см.
  • Подкопайте растение вилами на расстоянии 15 см от стебля.
  • Аккуратно приподнимите ком земли и вытяните растение за стебель.
  • Очистите луковицы от почвы.

Подготовка к хранению

  • Очистите луковицы от земли.
  • Обрежьте корни, оставив 0,5-1 см.
  • Обработайте фунгицидом (например, "Максим") или раствором марганцовки (5 г на 10 л).

Просушите:

  • первые 3-5 дней при +25…+30 °С,
  • затем 3-4 недели при +18…+20 °С.

Условия хранения

  • Температура: +4…+8 °С (допустимо до +10 °С, минимум 0 °С).
  • Влажность: 60-70%.
  • Проветривание: обязательное, чтобы луковицы не загнивали.

Где хранить гладиолусы

  • Холодильник: небольшое количество, в отсеке для овощей, завернув в бумагу.
  • Балкон/лоджия: только утеплённые, без риска промерзания.
  • Квартира: в прохладном месте: прихожая, у балконной двери.
  • Гараж или сарай: если температура не падает ниже 0 °С.
  • Погреб или подвал: лучший вариант: стабильная прохлада и вентиляция.

Материалы для хранения:

  • бумага, газета, картонные коробки — лучший выбор;
  • ящики с перфорацией — обеспечивают циркуляцию воздуха;
  • полиэтилен — только с множеством отверстий, иначе появится конденсат.

Уход во время хранения

  • Регулярный осмотр: удаляйте повреждённые или заплесневелые луковицы.
  • Проветривание: периодически открывайте тару.
  • Увлажнение: если слишком сухо, слегка опрыскайте луковицы из пульверизатора.

Возможные проблемы

Проростки зимой

  • Причина — слишком высокая температура. Переместите в более прохладное место.

Трипсы

  • Опасные насекомые, оставляют бурые пятна и серебристые штрихи. Для профилактики обработайте луковицы инсектицидом ("Актара", "Инта-Вир").

Высыхание

Если луковица потеряла влагу:

  • заверните её на 12-24 часа во влажную ткань;
  • используйте стимулятор роста ("Эпин", "Циркон");
  • погрузите в горячий парафин или посадите во влажный сфагнум.

Своевременная выкопка, качественная обработка и подходящие условия хранения помогут сохранить посадочный материал здоровым до весны.

Уточнения

Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
