Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире

Гладиолусы украшают сад своим величием и разнообразием красок, но в открытом грунте средней полосы и севернее они не зимуют. Чтобы сохранить сортовой материал до весны, важно правильно выкопать луковицы, подготовить их и организовать хранение. Ошибки на любом этапе могут привести к болезням или гибели растений.
Когда выкапывать гладиолусы
Выкопку проводят через 30-40 дней после окончания цветения, но до наступления заморозков.
Признаки готовности:
листья начали желтеть и засыхать;
у "деток" сформировалась плотная оболочка, и они легко отделяются;
покровные чешуи луковицы становятся золотисто-коричневыми.
Сроки по регионам:
Средняя полоса: середина сентября (крайний срок — начало октября);
Урал: первая половина сентября;
Сибирь и Дальний Восток: конец августа — начало сентября;
Южные регионы: начало-середина октября.
Если прогнозируются заморозки, лучше выкопать чуть раньше, чем дать луковицам промёрзнуть.
Подготовка инструментов
Для работы понадобятся:
секатор - для обрезки ботвы;
садовые вилы - уменьшают риск повреждений луковиц (лопата менее предпочтительна);
ёмкость для сбора материала.
Пошаговая выкопка
За 1-2 дня до процедуры срежьте стебель на высоту около 10 см.
Подкопайте растение вилами на расстоянии 15 см от стебля.
Аккуратно приподнимите ком земли и вытяните растение за стебель.
Очистите луковицы от почвы.
Подготовка к хранению
Очистите луковицы от земли.
Обрежьте корни, оставив 0,5-1 см.
Обработайте фунгицидом (например, "Максим") или раствором марганцовки (5 г на 10 л).
Просушите:
первые 3-5 дней при +25…+30 °С,
затем 3-4 недели при +18…+20 °С.
Условия хранения
Температура: +4…+8 °С (допустимо до +10 °С, минимум 0 °С).
Влажность: 60-70%.
Проветривание: обязательное, чтобы луковицы не загнивали.
Где хранить гладиолусы
Холодильник: небольшое количество, в отсеке для овощей, завернув в бумагу.
Балкон/лоджия: только утеплённые, без риска промерзания.
Квартира: в прохладном месте: прихожая, у балконной двери.
Гараж или сарай: если температура не падает ниже 0 °С.
Погреб или подвал: лучший вариант: стабильная прохлада и вентиляция.
Материалы для хранения:
бумага, газета, картонные коробки — лучший выбор;
ящики с перфорацией — обеспечивают циркуляцию воздуха;
полиэтилен — только с множеством отверстий, иначе появится конденсат.
Уход во время хранения
Регулярный осмотр: удаляйте повреждённые или заплесневелые луковицы.
Проветривание: периодически открывайте тару.
Увлажнение: если слишком сухо, слегка опрыскайте луковицы из пульверизатора.
Возможные проблемы
Проростки зимой
Причина — слишком высокая температура. Переместите в более прохладное место.
Трипсы
Опасные насекомые, оставляют бурые пятна и серебристые штрихи. Для профилактики обработайте луковицы инсектицидом ("Актара", "Инта-Вир").
Высыхание
Если луковица потеряла влагу:
заверните её на 12-24 часа во влажную ткань;
используйте стимулятор роста ("Эпин", "Циркон");
погрузите в горячий парафин или посадите во влажный сфагнум.
Своевременная выкопка, качественная обработка и подходящие условия хранения помогут сохранить посадочный материал здоровым до весны.
Уточнения
Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae).
