Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире

Гладиолусы украшают сад своим величием и разнообразием красок, но в открытом грунте средней полосы и севернее они не зимуют. Чтобы сохранить сортовой материал до весны, важно правильно выкопать луковицы, подготовить их и организовать хранение. Ошибки на любом этапе могут привести к болезням или гибели растений.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Луковицы гладиолусов на хранении

Когда выкапывать гладиолусы

Выкопку проводят через 30-40 дней после окончания цветения, но до наступления заморозков.

Признаки готовности:

листья начали желтеть и засыхать;

у "деток" сформировалась плотная оболочка, и они легко отделяются;

покровные чешуи луковицы становятся золотисто-коричневыми.

Сроки по регионам:

Средняя полоса: середина сентября (крайний срок — начало октября);

середина сентября (крайний срок — начало октября); Урал: первая половина сентября;

первая половина сентября; Сибирь и Дальний Восток: конец августа — начало сентября;

конец августа — начало сентября; Южные регионы: начало-середина октября.

Если прогнозируются заморозки, лучше выкопать чуть раньше, чем дать луковицам промёрзнуть.

Подготовка инструментов

Для работы понадобятся:

секатор - для обрезки ботвы;

- для обрезки ботвы; садовые вилы - уменьшают риск повреждений луковиц (лопата менее предпочтительна);

- уменьшают риск повреждений луковиц (лопата менее предпочтительна); ёмкость для сбора материала.

Пошаговая выкопка

За 1-2 дня до процедуры срежьте стебель на высоту около 10 см.

Подкопайте растение вилами на расстоянии 15 см от стебля.

Аккуратно приподнимите ком земли и вытяните растение за стебель.

Очистите луковицы от почвы.

Подготовка к хранению

Очистите луковицы от земли.

Обрежьте корни, оставив 0,5-1 см.

Обработайте фунгицидом (например, "Максим") или раствором марганцовки (5 г на 10 л).

Просушите:

первые 3-5 дней при +25…+30 °С,

затем 3-4 недели при +18…+20 °С.

Условия хранения

Температура: +4…+8 °С (допустимо до +10 °С, минимум 0 °С).

+4…+8 °С (допустимо до +10 °С, минимум 0 °С). Влажность: 60-70%.

60-70%. Проветривание: обязательное, чтобы луковицы не загнивали.

Где хранить гладиолусы

Холодильник: небольшое количество, в отсеке для овощей, завернув в бумагу.

небольшое количество, в отсеке для овощей, завернув в бумагу. Балкон/лоджия: только утеплённые, без риска промерзания.

только утеплённые, без риска промерзания. Квартира: в прохладном месте: прихожая, у балконной двери.

в прохладном месте: прихожая, у балконной двери. Гараж или сарай: если температура не падает ниже 0 °С.

если температура не падает ниже 0 °С. Погреб или подвал: лучший вариант: стабильная прохлада и вентиляция.

Материалы для хранения:

бумага, газета, картонные коробки — лучший выбор;

ящики с перфорацией — обеспечивают циркуляцию воздуха;

полиэтилен — только с множеством отверстий, иначе появится конденсат.

Уход во время хранения

Регулярный осмотр: удаляйте повреждённые или заплесневелые луковицы.

удаляйте повреждённые или заплесневелые луковицы. Проветривание: периодически открывайте тару.

периодически открывайте тару. Увлажнение: если слишком сухо, слегка опрыскайте луковицы из пульверизатора.

Возможные проблемы

Проростки зимой

Причина — слишком высокая температура. Переместите в более прохладное место.

Трипсы

Опасные насекомые, оставляют бурые пятна и серебристые штрихи. Для профилактики обработайте луковицы инсектицидом ("Актара", "Инта-Вир").

Высыхание

Если луковица потеряла влагу:

заверните её на 12-24 часа во влажную ткань;

используйте стимулятор роста ("Эпин", "Циркон");

погрузите в горячий парафин или посадите во влажный сфагнум.

Своевременная выкопка, качественная обработка и подходящие условия хранения помогут сохранить посадочный материал здоровым до весны.

Уточнения

Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae).

