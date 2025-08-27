Бабушкин рецепт против медведки: два простых ингредиента спасают урожай

Медведка — один из самых коварных врагов огородника. Это насекомое с мощными клешнями легко перерубает корни рассады и взрослых растений, прокладывает целые тоннели в земле, а при случае ещё и летает или плавает. Такой "супергерой среди вредителей" способен за короткое время оставить грядки пустыми.
Но у дачников есть старый и проверенный приём, который работает до сих пор.
Чтобы избавиться от медведки, понадобится минимум средств:
яичная скорлупа,
растительное масло с ярким запахом.
Скорлупу измельчают до мелких кусочков размером с бисер.
Смешивают её с маслом до состояния густой кашицы.
Полученную смесь закапывают на глубину 15-20 см рядом с растениями, где заметны ходы вредителя.
Медведка, наткнувшись на ароматное лакомство, съедает его и погибает.
скорлупа действует как острые частички, повреждающие внутренности насекомого,
масло с запахом привлекает медведку и заставляет её "угощаться".
Метод старый, но эффективный: он позволяет без химии защитить рассаду и корнеплоды от прожорливого врага.
Медве́дки (лат. Gryllotalpidae) — семейство крупных роющих насекомых отряда прямокрылых. Встречаются повсеместно.
