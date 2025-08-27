Бабушкин рецепт против медведки: два простых ингредиента спасают урожай

Садоводство

Медведка — один из самых коварных врагов огородника. Это насекомое с мощными клешнями легко перерубает корни рассады и взрослых растений, прокладывает целые тоннели в земле, а при случае ещё и летает или плавает. Такой "супергерой среди вредителей" способен за короткое время оставить грядки пустыми.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород

Но у дачников есть старый и проверенный приём, который работает до сих пор.

Секретное оружие: яичная скорлупа и масло

Чтобы избавиться от медведки, понадобится минимум средств:

яичная скорлупа,

растительное масло с ярким запахом.

Как применить:

Скорлупу измельчают до мелких кусочков размером с бисер. Смешивают её с маслом до состояния густой кашицы. Полученную смесь закапывают на глубину 15-20 см рядом с растениями, где заметны ходы вредителя.

Медведка, наткнувшись на ароматное лакомство, съедает его и погибает.

Почему это работает

скорлупа действует как острые частички, повреждающие внутренности насекомого,

масло с запахом привлекает медведку и заставляет её "угощаться".

Метод старый, но эффективный: он позволяет без химии защитить рассаду и корнеплоды от прожорливого врага.

Уточнения

Медве́дки (лат. Gryllotalpidae) — семейство крупных роющих насекомых отряда прямокрылых. Встречаются повсеместно.

