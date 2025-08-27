Проволочник исчезнет навсегда: огородники раскрыли натуральный способ

Проволочник — один из самых неприятных вредителей на огороде. Жёсткий червяк прогрызает клубни картофеля и корнеплодов, оставляя в них ходы. В этих "туннелях" быстро заводятся болезни, плоды начинают гнить, а урожай теряет товарный вид. Даже если гниения нет, картофель приходится чистить до половины.
Но деревенские огородники уверяют: справиться с проволочником можно и без химии. Главное — действовать комплексно.
Заросли пырея — рай для проволочника. Там он активно размножается, а затем перебирается на грядки.
Самый простой способ борьбы — накрыть участок светонепроницаемым материалом на год.
После этого лучше засеять его бобовыми (люпином, клевером, донником, люцерной).
Запах томатных листьев отпугивает вредителя. После пасынкования и удаления нижних листьев не выбрасывайте зелёную массу, а закопайте её по периметру грядок.
важно, чтобы ботва была без признаков болезней,
со временем зелень перегниёт и станет удобрением.
Проволочник любит кислую среду. Если почву сделать нейтральной, вредитель уйдёт. Для этого используют:
мел,
золу,
доломитовую муку,
гашёную известь.
На грядках, где растут бобовые культуры, проволочник почти не встречается. Поэтому сидераты из этого семейства — надёжный союзник огородника.
сеять их можно осенью после уборки урожая,
весной до посадки овощей,
летом — на освободившихся грядках.
Про́волочники — личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae). Их можно легко отличить от личинок других видов насекомых по их жёсткому телу. Обычно достигают 10—45 мм в длину.
Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.