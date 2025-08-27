Проволочник исчезнет навсегда: огородники раскрыли натуральный способ

Проволочник — один из самых неприятных вредителей на огороде. Жёсткий червяк прогрызает клубни картофеля и корнеплодов, оставляя в них ходы. В этих "туннелях" быстро заводятся болезни, плоды начинают гнить, а урожай теряет товарный вид. Даже если гниения нет, картофель приходится чистить до половины.

Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License Картофель

Но деревенские огородники уверяют: справиться с проволочником можно и без химии. Главное — действовать комплексно.

1. Уберите пырей

Заросли пырея — рай для проволочника. Там он активно размножается, а затем перебирается на грядки.

Самый простой способ борьбы — накрыть участок светонепроницаемым материалом на год.

После этого лучше засеять его бобовыми (люпином, клевером, донником, люцерной).

2. Используйте ботву томатов

Запах томатных листьев отпугивает вредителя. После пасынкования и удаления нижних листьев не выбрасывайте зелёную массу, а закопайте её по периметру грядок.

важно, чтобы ботва была без признаков болезней,

со временем зелень перегниёт и станет удобрением.

3. Раскислите почву

Проволочник любит кислую среду. Если почву сделать нейтральной, вредитель уйдёт. Для этого используют:

мел,

золу,

доломитовую муку,

гашёную известь.

4. Сейте сидераты-бобовые

На грядках, где растут бобовые культуры, проволочник почти не встречается. Поэтому сидераты из этого семейства — надёжный союзник огородника.

сеять их можно осенью после уборки урожая,

весной до посадки овощей,

летом — на освободившихся грядках.

Уточнения

Про́волочники — личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae). Их можно легко отличить от личинок других видов насекомых по их жёсткому телу. Обычно достигают 10—45 мм в длину.

