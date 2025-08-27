Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский пловец исчез в Босфоре: поиски Николая Свечникова превращаются в гонку со временем
Коллаген тает после 25: еда, которая вернёт коже упругость
Вкус Греции в тарелке: фаршированные перцы с орехами и маслинами
Россия пугает не только холодом: 15 смертельных существ рядом с нами
США готовят новый фронт: Трамп допустил экономическую войну против России
Три ложки из кухни превращают жёсткие полотенца в пушистые облака
Этот суперфрукт притворяется овощем — и очищает организм лучше любой диеты
Малые взносы — большие результаты: государство предлагает способ увеличить сбережения
Скандал на сцене в Казани: Киркоров рассказал, кто на самом деле виноват в его падении

Проволочник исчезнет навсегда: огородники раскрыли натуральный способ

1:48
Садоводство

Проволочник — один из самых неприятных вредителей на огороде. Жёсткий червяк прогрызает клубни картофеля и корнеплодов, оставляя в них ходы. В этих "туннелях" быстро заводятся болезни, плоды начинают гнить, а урожай теряет товарный вид. Даже если гниения нет, картофель приходится чистить до половины.

Картофель
Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Картофель

Но деревенские огородники уверяют: справиться с проволочником можно и без химии. Главное — действовать комплексно.

1. Уберите пырей

Заросли пырея — рай для проволочника. Там он активно размножается, а затем перебирается на грядки.

  • Самый простой способ борьбы — накрыть участок светонепроницаемым материалом на год.

  • После этого лучше засеять его бобовыми (люпином, клевером, донником, люцерной).

2. Используйте ботву томатов

Запах томатных листьев отпугивает вредителя. После пасынкования и удаления нижних листьев не выбрасывайте зелёную массу, а закопайте её по периметру грядок.

  • важно, чтобы ботва была без признаков болезней,

  • со временем зелень перегниёт и станет удобрением.

3. Раскислите почву

Проволочник любит кислую среду. Если почву сделать нейтральной, вредитель уйдёт. Для этого используют:

  • мел,

  • золу,

  • доломитовую муку,

  • гашёную известь.

4. Сейте сидераты-бобовые

На грядках, где растут бобовые культуры, проволочник почти не встречается. Поэтому сидераты из этого семейства — надёжный союзник огородника.

  • сеять их можно осенью после уборки урожая,

  • весной до посадки овощей,

  • летом — на освободившихся грядках.

Уточнения

Про́волочники — личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae). Их можно легко отличить от личинок других видов насекомых по их жёсткому телу. Обычно достигают 10—45 мм в длину.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы
Еда и рецепты
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Последние материалы
Древний некрополь открыл усыпальницу юной леди — сокровища заставили переписать историю Хорасана
Архитектура без кирпичей: в этих трёх местах Европы камень стал душой пространства
На берегах Онежского озера пронесут факел, который объединяет тысячи судеб
Уролог объяснил, сколько раз нормально просыпаться ночью для похода в туалет
Тейлор Свифт и Трэвис Келси обручились: детали обручального кольца за полмиллиона долларов
Автосалон против частника: где покупка превращается в минное поле
Ищенко о шокирующей стратегии США: от Украины до Китая
Бабушкин рецепт против медведки: два простых ингредиента спасают урожай
Каждое слово оборачивается против вас? Есть хитрый способ остановить сплетников
Руль из прошлого, комфорт из будущего: как из ржавой легенды сделать машину на каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.