Сухой песок обманывает садоводов, но через несколько лет превращается в кладовую урожая

Песок — настоящий вызов для земледельца. Он быстро пересыхает, не удерживает ни влагу, ни удобрения. Сколько ни поливай, сколько ни подкармливай — урожай на таких грядках остаётся скромным. Но ситуацию можно исправить: всего за 3-4 года песчаная почва способна превратиться в плодородную, не уступающую чернозёму.
Главное условие — прекратить привычную перекопку.
вместо этого рыхлите верхний слой на 3-5 см,
при посадке рассады ограничьтесь лунками.
Так сохраняется структура почвы, которая постепенно будет обогащаться.
Все грядки обязательно мульчируйте органикой.
подойдут трава, солома, листья, ботва, компост,
нельзя использовать плёнку: она не добавит плодородия.
Перегнивая, органика питает почвенные микроорганизмы и дождевых червей. Через несколько лет почва станет темнее и рыхлее.
Грядки не должны оставаться пустыми. Освободилась земля — сразу засевайте сидератами.
зелёная масса идёт в мульчу,
корни перегнивают прямо в почве.
Важно не перекапывать, чтобы не разрушить созданную корнями структуру.
Песчаная почва бедна микрофлорой. Чтобы "оживить" её, нужно активно добавлять органику и, при желании, специальные препараты с полезными микроорганизмами. Без них процесс займёт больше времени, но результат всё равно будет.
Для улучшения песка потребуется масса органики. В дело идёт всё:
трава, солома, листья,
гнилые фрукты и кухонные отходы,
навоз, щепа, сорняки (без семян).
Из этого можно делать мульчу, компост, закладывать в тёплые грядки. Со временем даже самый бедный песчаный участок станет плодородным.
