Сухой песок обманывает садоводов, но через несколько лет превращается в кладовую урожая

Садоводство

Песок — настоящий вызов для земледельца. Он быстро пересыхает, не удерживает ни влагу, ни удобрения. Сколько ни поливай, сколько ни подкармливай — урожай на таких грядках остаётся скромным. Но ситуацию можно исправить: всего за 3-4 года песчаная почва способна превратиться в плодородную, не уступающую чернозёму.

Подготовка каменистой почвы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подготовка каменистой почвы

Шаг 1. Отказ от перекопки

Главное условие — прекратить привычную перекопку.

  • вместо этого рыхлите верхний слой на 3-5 см,

  • при посадке рассады ограничьтесь лунками.

Так сохраняется структура почвы, которая постепенно будет обогащаться.

Шаг 2. Мульчирование

Все грядки обязательно мульчируйте органикой.

  • подойдут трава, солома, листья, ботва, компост,

  • нельзя использовать плёнку: она не добавит плодородия.

Перегнивая, органика питает почвенные микроорганизмы и дождевых червей. Через несколько лет почва станет темнее и рыхлее.

Шаг 3. Сидераты

Грядки не должны оставаться пустыми. Освободилась земля — сразу засевайте сидератами.

  • зелёная масса идёт в мульчу,

  • корни перегнивают прямо в почве.

Важно не перекапывать, чтобы не разрушить созданную корнями структуру.

Шаг 4. Микроорганизмы

Песчаная почва бедна микрофлорой. Чтобы "оживить" её, нужно активно добавлять органику и, при желании, специальные препараты с полезными микроорганизмами. Без них процесс займёт больше времени, но результат всё равно будет.

Шаг 5. Много органики

Для улучшения песка потребуется масса органики. В дело идёт всё:

  • трава, солома, листья,

  • гнилые фрукты и кухонные отходы,

  • навоз, щепа, сорняки (без семян).

Из этого можно делать мульчу, компост, закладывать в тёплые грядки. Со временем даже самый бедный песчаный участок станет плодородным.

Уточнения

Песо́к — рыхлая осадочная горная порода, состоящий из зёрен горных пород размером от 0,05 до 2 мм (псаммиты).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
