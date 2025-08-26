Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сорняки исчезнут без прополки: три способа, которые работают лучше тяпки

Садоводство

Сорняки — извечная проблема любого дачника. Стоит расслабиться и пропустить пару прополок — и участок моментально "захватывают" непрошеные растения. Но у опытных огородников есть проверенные способы, которые помогают сократить усилия и держать грядки в порядке.

Грядка с хвойной мульчей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грядка с хвойной мульчей

Сидераты — зелёный щит

После сбора урожая в августе грядки нельзя оставлять пустыми. На свободной земле сорняки появляются мгновенно.
Лучшее решение — посеять сидераты:

  • они не дают развиваться сорнякам,

  • обогащают почву,

  • готовят участок к следующему сезону.

Так земля работает на будущее, а не простаивает.

Гербициды для запущенных участков

Если достался участок, где бурьян разросся в полный рост, механическая прополка займёт уйму сил. В этом случае стоит применить гербициды.

  • использовать препараты строго по инструкции,

  • после обработки дать земле "отдохнуть",

  • уже на следующий сезон можно начинать посадки.

Это быстрый способ привести участок в порядок.

Содовый раствор против одиночных сорняков

Когда на участке мешают несколько крупных сорняков, помогает простой домашний рецепт.

  • на 4 стакана воды берут 5 ложек пищевой соды,

  • раствор используют для полива "врага".

Через несколько дней регулярных обработок растение увянет и исчезнет.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
