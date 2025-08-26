Жабий лист на грядках: странная болезнь, которая уродует огурцы

Огурцы — культура капризная, и иногда их листья начинают вести себя странно: скручиваться, покрываться пузырями и морщинами. Это заболевание получило название "жабий лист".
После такой деформации зелёные листья желтеют, нарушается фотосинтез, растение слабеет, а плоды вырастают кривыми и больными. Чтобы спасти огуречные грядки, нужно понимать, откуда берётся эта напасть.
Температура
Даже в теплице перепады могут спровоцировать болезнь. При +15 °C огурцы перестают нормально усваивать питание, рост замирает, а иммунитет падает.
Недостаток света
В сочетании с холодом нехватка освещения усугубляет ситуацию. Растение не может правильно перераспределять вещества, и листья начинают "корёжиться".
Ошибки в подкормках
избыток натрия в почве,
Использовать качественный и безопасный субстрат для посадки.
Поддерживать правильный график полива.
При необходимости обеспечить дополнительное освещение и подогрев.
Следить за балансом удобрений.
Если условия приведены в норму, можно подключить стимуляторы:
Эпин Экстра,
Циркон,
Силк,
Альбит.
Ими обрабатывают не только взрослые растения, но и семена перед посевом. Такие препараты укрепляют иммунитет огурцов, помогают быстрее расти и повышают урожайность.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
