Жабий лист на грядках: странная болезнь, которая уродует огурцы

Садоводство

Огурцы — культура капризная, и иногда их листья начинают вести себя странно: скручиваться, покрываться пузырями и морщинами. Это заболевание получило название "жабий лист".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Огурцы на грядке

После такой деформации зелёные листья желтеют, нарушается фотосинтез, растение слабеет, а плоды вырастают кривыми и больными. Чтобы спасти огуречные грядки, нужно понимать, откуда берётся эта напасть.

Основные причины "жабьего листа"

Температура

Даже в теплице перепады могут спровоцировать болезнь. При +15 °C огурцы перестают нормально усваивать питание, рост замирает, а иммунитет падает.

Недостаток света

В сочетании с холодом нехватка освещения усугубляет ситуацию. Растение не может правильно перераспределять вещества, и листья начинают "корёжиться".

Ошибки в подкормках

избыток натрия в почве,

нехватка магния, кальция или аммиачной селитры.

Все эти факторы напрямую влияют на развитие болезни.

Что делать дачнику

Использовать качественный и безопасный субстрат для посадки.

Поддерживать правильный график полива.

При необходимости обеспечить дополнительное освещение и подогрев.

Следить за балансом удобрений.

Если условия приведены в норму, можно подключить стимуляторы:

Эпин Экстра ,

Циркон ,

Силк ,

Альбит.

Ими обрабатывают не только взрослые растения, но и семена перед посевом. Такие препараты укрепляют иммунитет огурцов, помогают быстрее расти и повышают урожайность.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

